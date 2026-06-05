Yamal žiaril aj napriek zdravotným problémom. Stal sa prvým hráčom v histórii La Ligy

Lamine Yamal v drese Barcelony.
Lamine Yamal v drese Barcelony. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. jún 2026 o 21:56
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Dokázal streliť 16 gólov a pridať 12 asistencií v 28 ligových zápasoch.

Španielsky futbalista Lamine Yamal sa stal Hráčom sezóny v La Lige. Osemnásťročný krídelník vynechal pre problémy so slabinami značnú časť prvej polovice ročníka.

Napriek tomu dokázal streliť 16 gólov a pridať 12 asistencií v 28 ligových zápasoch. Mal tak veľký podiel na zisku majstrovského titulu.

Yamal sa stal prvým hráčom v histórii, ktorý získal ocenenie pre Hráča mesiaca v La Lige trikrát počas jednej sezóny.

Záver ročníka vynechal pre zranenie zadného stehenného svalu, mal by sa však stihnúť zotaviť do štartu MS v USA, Kanade a Mexiku.

Druhý rok za sebou bol najlepším futbalistom sezóny v najvyššej španielskej súťaži hráč Barcelony, vlani sa z ocenenia tešil Brazílčan Raphinha, pripomenula AFP.

La Liga

    Lamine Yamal v drese Barcelony.
    Lamine Yamal v drese Barcelony.
    Yamal žiaril aj napriek zdravotným problémom. Stal sa prvým hráčom v histórii La Ligy
    dnes 21:56
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