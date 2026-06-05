Spoluhráči Slafkovského z elitného útoku žiarili aj mimo ľadu. St. Louis: Dvaja skvelí ľudia

Spoluhráči Juraja Slafkovského z elitného útoku Montrealu zakončili sezónu s individuálnymi oceneniami v zámorskej NHL.
Center Nick Suzuki získal trofej Franka J. Selkeho pre najlepšie brániaceho útočníka, pričom jeho spoluhráč na krídle Cole Caufield dostal cenu Lady Byngovej.
Toto ocenenie získa hráč, ktorý najlepšie skĺbi športové majstrovstvo, džentlmenstvo a zmysel pre fair play.
Kapitán Canadiens Suzuki vyhral anketu so 151 hlasmi, ktoré ho zaradili na prvé miesto, a celkovo 1726 bodmi v hlasovaní.
Za ním skončili Anthony Cirelli z Tampy Bay a Brock Nelson z Colorada. Selkeho trofej získal len ako tretí hráč Montrealu v histórii a pripojil sa tak k Bobovi Gaineymu, ktorý ju vyhral štyrikrát, a Guyovi Carbonneauovi (trikrát).
Dvadsaťšesťročný center odohral v uplynulej sezóne všetkých 82 zápasov základnej časti, v ktorých strelil 29 gólov a nazbieral 101 bodov, čo je jeho maximum.
Priemerne strávil na ľade 20:49 minút a sezónu zakončil s plus/mínus hodnotením +37. V 19 dueloch play off pridal 16 bodov (4+12) a pomohol Montrealu do finále Východnej konferencie, v ktorom prehral s Carolinou 1:4 na zápasy.
Dvadsaťpäťročný Caufield nazbieral v 81 dueloch základnej časti 88 bodov, pričom s 51 gólmi bol druhý najlepší strelec celej súťaže len za Nathanom MacKinnonom z Colorada (53).
Zároveň strelil dvanásť víťazných gólov a z toho päť v predĺžení, pričom počas celej základnej časti nazbieral len 14 trestných minút. V 19 zápasoch plasy off pridal 13 bodov (6+7).
V hlasovaní o cenu Lady Byngovej predstihol kapitána Los Angeles Anžeho Kopitara aj obrancu Ottawy Jakea Sandersona.
Na prvé miesto ho zaradilo 45 hlasujúcich a celkovo dostal 776 bodov. Aj Caufield je len tretí hráč v histórii Canadiens, ktorý si prevzal toto ocenenie. Pred ním ho získali len Toe Blake (1945/46) a Mats Näslund (1987/88).
Svoje ceny si odovzdali navzájom už 10. mája, keď vedenie Canadiens povolalo do šatne celý tím deň po výhre nad Buffalom Sabres 6:2 v 2. kole play off.
„Dvaja skvelí ľudia, neuveriteľní hokejisti, ktorých vplyv v lige uznávajú, takže je to niečo špeciálne. ‚Suzi‘ je o niečo starší, ale pre Colea je skvelý vzor a vzal si ho pod svoje ochranné krídla.
Veľa vecí majú spoločných, ale myslím si, že zdieľanie tejto skúsenosti, dnešného dňa, je niečo, na čo budú spomínať.
Aj keď sú víťazi, vedia, že je to pravdepodobne aj tímové ocenenie, pretože na získanie týchto trofejí je potrebný viac ako jeden človek,“ povedal pre nhl.com tréner Canadiens Martin St. Louis.