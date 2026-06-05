Francúzka sa teší zo životného úspechu, vlani zdolala Chladoňovú na MS

Giro d'Italia Donne 2026
Výsledky 7. etapy: Sorbolo Mezzani - Salice Terme (165 km):
1.
Célia Geryová
Francúzsko
FDJ United - SUEZ
3:51:13 h
2.
Lucinda Brandová
Holandsko
Lidl - Trek
+ 0 s
3.
Chantal Pegolová
Taliansko
Isolmant - Premac - Vittoria
+ 0 s
4.
Alison Jacksonová
Kanada
St Michel - Preference Home - Auber93
+ 0 s
5.
Elisa Longo Borghiniová
Taliansko
UAE Team ADQ
+ 3 s
6.
Gaia Segatová
Taliansko
Vini Fantini - BePink
+ 3 s
55.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 8 s
110.
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink
+ 9:50 min
Francúzska cyklistka Célia Geryová vyhrala 7. etapu ženskej edície pretekov Giro d'Italia. Pretekárka tímu FDJ United-SUEZ triumfovala po špurte z úniku a 159 km trasu zo Sorbola Mezzani do Salice Terme zvládla za 3:51:13 hodiny.
- Viktória Chladoňová a jej program a výsledky v sezóne 2026
- Viktória Chladoňová a preview pred Giro d'Italia Donne 2026
Druhá skončila Holanďanka Lucinda Brandová (Lidl-Trek) a tretia bola domáca Chantal Pegolová (Isolmant-Premac-Vittoria).
Célia Geryová vlani vyhrala MS U23 práve pred Chladoňovou.
Na čele celkového poradia sa udržala Holanďanka Anna van der Breggenová (SD Worx-Protime) s náskokom jednej minúty na krajanku Demi Volleringovú (FDJ United-SUEZ).
VIDEO: Zábery zo 7. etapy pretekov Giro d'Italia Donne 2026
Slovenka Viktória Chladoňová (Visma Lease a bike) prišla do cieľa v hlavnom balíku s mankom osem sekúnd na víťazku a udržala si 23. miesto v celkovom poradí.
Jej krajanka Nora Jenčušová (Vini Fantini-BePink) prišli do cieľa na 110. priečke a celkovo je 130.
Celkové poradie po 7. etape
1.
Anna van der Breggenová
Holandsko
SD Worx - Protime
23:40:36 h
2.
Demi Volleringová
Holandsko
FDJ United - SUEZ
+ 1:00 min
3.
Antonia Niedermaierová
Nemecko
CANYON//SRAM
+ 1:24 min
4.
Isabella Holmgrenová
Kanada
Lidl - Trek
+ 2:01 min
5.
Marlen Reusserová
Švajčiarsko
Movistar
+ 2:03 min
6.
Elisa Longo Borghiniová
Taliansko
UAE Team ADQ
+ 2:07 min
23.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 12:46 min
130.
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink
+ 1:14:11 h
Celkové poradie - biely dres
1.
Isabella Holmgrenová
Kanada
Lidl - Trek
23:42:37 h
2.
Lore De Schepperová
Belgicko
AG Insurance - Soudal
+ 1:31 min
3.
Marion Bunelová
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
+ 10:11 min
4.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 10:45 min