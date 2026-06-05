    Francúzka sa teší zo životného úspechu, vlani zdolala Chladoňovú na MS

    Viktória Chladoňová.
    Viktória Chladoňová. (Autor: Visma-Lease a Bike/ instagram)
    Sportnet, TASR|5. jún 2026 o 19:05
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    Na čele celkového poradia sa udržala Holanďanka Anna van der Breggenová.

    Giro d'Italia Donne 2026

    Výsledky 7. etapy: Sorbolo Mezzani - Salice Terme (165 km):

    1.

    Célia Geryová

    Francúzsko

    FDJ United - SUEZ

    3:51:13 h

    2.

    Lucinda Brandová

    Holandsko

    Lidl - Trek

    + 0 s

    3.

    Chantal Pegolová

    Taliansko

    Isolmant - Premac - Vittoria

    + 0 s

    4.

    Alison Jacksonová

    Kanada

    St Michel - Preference Home - Auber93

    + 0 s

    5.

    Elisa Longo Borghiniová

    Taliansko

    UAE Team ADQ

    + 3 s

    6.

    Gaia Segatová

    Taliansko

    Vini Fantini - BePink

    + 3 s

    55.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 8 s

    110.

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink

    + 9:50 min

    Francúzska cyklistka Célia Geryová vyhrala 7. etapu ženskej edície pretekov Giro d'Italia. Pretekárka tímu FDJ United-SUEZ triumfovala po špurte z úniku a 159 km trasu zo Sorbola Mezzani do Salice Terme zvládla za 3:51:13 hodiny.

    Druhá skončila Holanďanka Lucinda Brandová (Lidl-Trek) a tretia bola domáca Chantal Pegolová (Isolmant-Premac-Vittoria).

    Célia Geryová vlani vyhrala MS U23 práve pred Chladoňovou.

    Na čele celkového poradia sa udržala Holanďanka Anna van der Breggenová (SD Worx-Protime) s náskokom jednej minúty na krajanku Demi Volleringovú (FDJ United-SUEZ).

    VIDEO: Zábery zo 7. etapy pretekov Giro d'Italia Donne 2026

    Slovenka Viktória Chladoňová (Visma Lease a bike) prišla do cieľa v hlavnom balíku s mankom osem sekúnd na víťazku a udržala si 23. miesto v celkovom poradí.

    Jej krajanka Nora Jenčušová (Vini Fantini-BePink) prišli do cieľa na 110. priečke a celkovo je 130.

    Celkové poradie po 7. etape

    1.

    Anna van der Breggenová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    23:40:36 h

    2.

    Demi Volleringová

    Holandsko

    FDJ United - SUEZ

    + 1:00 min

    3.

    Antonia Niedermaierová

    Nemecko

    CANYON//SRAM

    + 1:24 min

    4.

    Isabella Holmgrenová

    Kanada

    Lidl - Trek

    + 2:01 min

    5.

    Marlen Reusserová

    Švajčiarsko

    Movistar

    + 2:03 min

    6.

    Elisa Longo Borghiniová

    Taliansko

    UAE Team ADQ

    + 2:07 min

    23.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 12:46 min

    130.

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink

    + 1:14:11 h

    Celkové poradie - biely dres

    1.

    Isabella Holmgrenová

    Kanada

    Lidl - Trek

    23:42:37 h 

    2.

    Lore De Schepperová

    Belgicko

    AG Insurance - Soudal

    + 1:31 min

    3.

    Marion Bunelová

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    + 10:11 min

    4.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko 

    Visma-Lease a Bike

    + 10:45 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Viktória Chladoňová.
    Viktória Chladoňová.
    Francúzka sa teší zo životného úspechu, vlani zdolala Chladoňovú na MS
    dnes 19:05
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