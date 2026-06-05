Legendárny Slovák zažil jeden z najsilnejších momentov: Takto som si to vysníval, vravel

V 22. minúte sa postavil k postrannej čiare, naposledy zamával tribúnam a pomaly schádzal z ihriska. Symbolicky práve v 22. minúte – číslo dva bolo počas celej kariéry jeho poznávacím znamením.
Peter Pekarík odohral svoj posledný zápas v drese slovenskej reprezentácie. Na rozlúčku mal na ruke kapitánsku pásku, v hľadisku sedelo v Košiciach viac ako desaťtisíc divákov a po záverečnom hvizde prišli emócie, na ktoré sa nezabúda.
Zakýval fanúšikom, tlieskal im, chytal sa za srdce a posielal bozky do hľadiska. Spoluhráči mu pri schádzaní z ihriska vytvorili špalier.
Bol to jeho 138. reprezentačný zápas, ktorým vyrovnal národný rekord Mareka Hamšíka. Po stretnutí ho spoluhráči vyhadzovali do vzduchu a všetci mali na sebe tričká s podobizňou odchádzajúcej legendy.
VIDEO: Pekarík po ukončení reprezentačnej kariéry
Pekarík dostal do ruky mikrofón a prihovoril sa fanúšikom.
„Pocity sú neskutočné, je to jeden z najsilnejších momentov kariéry. Takto som si to vysníval. Ľudia boli pri nás. Veľmi som si to užil,“ opisoval Pekarík.
Rozlúčka v rodinnom duchu
Slávnostnú atmosféru umocnila aj jeho manželka. Slovenskú hymnu ešte pred výkopom symbolicky zaspievala Lujza Pekaríková - bývalá profesionálna tanečnica.
Oblečená bola v národných farbách, mala modré šaty a na odeve nechýbal slovenský znak ani číslo dva.
„Čakal som, že bude ešte viacej emotívnejší, som prekvapený, ako sa držal,“ reagoval Weiss na Pekaríka.
Pekarík hral za národný tím takmer dvadsať rokov. Tento rok oslávi štyridsiatku. Aj to sú národné rekordy.
Rozlúčka mohla byť ešte krajšia. Skúsený obranca bol blízko gólu, keď si jeho strelu takmer zrazil brankár Čiernej Hory do vlastnej siete.
V zápase ho vystriedal iba dvadsaťročný Hugo Pavek z Trenčína.
VIDEO: Striedanie Pekaríka v 22. minúte
„Hugo Pavek má potenciál, ale ešte sa musí veľa učiť na medzinárodnej úrovni. Základ má výborný, môže z neho niečo byť. Som zaňho rád,“ opisoval tréner Vladimír Weiss.
Boženík sa dočkal po troch rokoch
Samotný zápas sa skončil remízou 2:2.
Slováci mali výborný vstup do stretnutia. Po prihrávke Matúša Bera otvoril skóre Róbert Boženík.
Útočník Stoke City strelil reprezentačný gól takmer po troch rokoch a oslávil ho gestom, pri ktorom sa chytil za ucho.
Boženík mal pred siedmimi rokmi raketový štart v národnom tíme. Keď mal devätnásť rokov, vo svojich prvých ôsmich reprezentačných zápasoch strelil štyri góly. Zdalo sa, že Slovensko konečne našlo hrotového útočníka, ktorého dlhé roky hľadalo.
Odvtedy však pridal už len tri presné zásahy.
Slováci mali väčšinu času hernú prevahu, no v závere prvého polčasu Čierna Hora vyrovnala z jednej z mála nebezpečných akcií.
Najlepší bol Suslov
Po prestávke boli domáci opäť aktívnejší. Najmä Tomáš Suslov bol mimoriadne nebezpečný a patril k najlepším hráčom na ihrisku.
Napriek tomu Slovensko inkasovalo aj druhýkrát. Ondrej Duda fauloval v šestnástke a hostia sa z pokutového kopu dostali do vedenia.
Domáci však stihli odpovedať. Duda z neľahkej pozície a z ostrého uhla ideálne trafil a vyrovnal na konečných 2:2. Prihrávku mu pripravil Suslov, rodák zo Spišskej Novej Vsi. Autor gólu je odchovancom Sniny a Košíc.
VIDEO: Tréner Weiss po zápase s Čiernou Horou
„Dostali sme dva zbytočné góly, vyrobil som penaltu, čo ma mrzí. Chýbala nám trošku kvalita, aby sme to dotiahli do víťazstva,“ hodnotil Duda.
Na rozlúčku nezabudol ani na rekordéra.
„Ďakujem Pekaríkovi, málokto urobil toľko pre národný tím ako on,“ dodal Duda.
Weiss skúšal nových hráčov
Tréner Vladimír Weiss po návrate k reprezentácii pokračoval v skúšaní. Oproti predošlému zápasu s Maltou vymenil až osem hráčov a poskladal úplne novú obrannú formáciu.
Premiéru v národnom tíme zažil brankár Jakub Surovčík zo Sparty Praha.
Weiss prevzal reprezentáciu po pätnástich rokoch a už vo svojich prvých dvoch zápasoch dal príležitosť približne jedenástim absolútnym nováčikom. Väčšina z nich pritom ešte nemá ani 25 rokov.
„Myslím, že niektorí hráči z ligy sa s tým vysporiadali veľmi dobre, až som bol z toho prekvapený,“ priznal Duda.
Najväčšie opory reprezentácie na čele so Stanislavom Lobotkom, Milanom Škriniarom a Dávidom Hanckom si momentálne doliečujú zranenia.
Aj preto bol júnový zraz pre trénera cenný.
„Až do nášho inkasovaného gólu sme hrali výborne. Urobili sme dve individuálne chyby. Zaslúžená remíza. Zraz bol pre mňa vynikajúci a poučný,“ opisoval Weiss.