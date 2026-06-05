Pekarík sa rozlúčil s reprezentáciou. Slováci napriek skvelému úvodu nedosiahli víťazstvo

Prípravný zápas
Slovensko - Čierna Hora 2:2 (1:1)
Góly: 5. Boženík, 74. Duda - 44. a 66. Osmajič (druhý z 11 m).
Rozhodcovia: Myc - Heinig, Arys (Poľ.), ŽK: Boženík, Duda - Šipčič
Diváci: 10.327
Slovensko: Surovčík - Pekarík (23. Pavek), Vavro, Krčík (75. Bari), Obert (76. Valjent) - Bero (75. Faško), Duda (77 Bénes), Gajdoš (54. M. Sauer) - Suslov, Boženík (75. Čerepkai), Kaprálik (54. Galčík)
Čierna Hora: Dubljanič - Marušič (75. Camaj), Milič (46. Šipčič), Vujačič, Perovič (46. Brnovič) - Hakšabanovič (77. Djukanovič), Jankovič (69. Roganovič), Bulatovič, Lončar (46. Šimun) - Osmajič (85. Kostič), Sekulič (46. Gasevič)
Slovenská futbalová reprezentácia remizovala v piatkovom prípravnom zápase v Košiciach s Čiernou Horou 2:2.
Ich góly strelili Róbert Boženík a Ondrej Duda. Duel priniesol rozlúčku obrancu Petra Pekaríka s reprezentáciou, v stretnutí odohral úvodných 22 minút.
Debut v najcennejšom drese absolvoval brankár Jakub Surovčík, ktorý odchytal celý zápas a aj útočník Roman Čerepkai, ten sa dostal na ihrisko v 75. minúte.
VIDEO: Tréner Weiss po zápase s Čiernou Horou
Slovenský tím odohrá na jeseň šesť zápasov v Lige národov. Najbližší ho čaká 26. septembra v Prešove proti Moldavsku.
Priebeh prípravného zápasu Slovensko - Čierna Hora
I. polčas
Zápasu predchádzala emotívna rozlúčka s Pekaríkom, ktorý dostal od vedenia Slovenského futbalového zväzu pamätný dres.
Slovenskú hymnu zaspievala jeho manželka Lujza. Domáci reprezentanti sa v úvode duelu snažili o ofenzívu a už v 4. minúte išli do vedenia.
Bero našiel prihrávkou v šestnástke Boženíka, ktorý strelou k vzdialenejšej žrdi prekonal Dubljaniča - 1:0.
V ďalších minútach prvého polčasu dominovali defenzívy a hoci sa hralo vo vysokom tempe, gólových príležitostí bolo minimum.
V 22. minúte si posledné ovácie v reprezentačnom drese užil Pekarík, ktorý zišiel z ihriska v avizovanom čase a kapitánsku pásku odovzdal Ondrejovi Dudovi.
VIDEO: Pekarík po ukončení reprezentačnej kariéry
Slovenskí reprezentanti prišli o tesný náskok ešte pred prestávkou. Hráči Čiernej Hory prečíslili slovenskú defenzívu a Osmajič prekonal Surovčíka - 1:1.
II. polčas
Bojovný futbal s dôrazom na defenzívu pokračoval aj po zmene strán. Jankovič sa dostal do dlhého úniku za slovenskú obranu, stíhal ho iba Duda, ktorý ho však v šestnástke fauloval.
Osmajič poslal loptu z pokutového kopu k ľavej žrdi, Surovčík sa hodil k pravej - 1:2. V 74. minúte vyrovnal Duda, keď sa v šestnástke dostal k lopte po zaváhaní súpera a zblízka prekonal Dubljaniča.
V 90. minúte mohol hosťom vrátiť náskok Djukanovič, ale jeho strela z priameho kopu tesne minula ľavý horný roh Surovčíkovej brány.
Hlasy po zápase
Vladimír Weiss st., tréner SR: „Zápas mal náboj rozlúčky s „Pekym,“ ktorý hral výborne. V kabíne mal pekný príhovor, bol silný. Vidno, že je to profesionál, ktorý si už v živote niečo odskákal. Patrí mu veľká vďaka za jeho kariéru, vážil si reprezentačný dres. Je obdivuhodné, čo dokázal a ako pristupoval k povinnostiam. Bol to kvalitný zápas, my sme spravili dve individuálne chyby. Striedaniami bola hra narušená. Chvalabohu, že Ondro Duda vyrovnal na 2:2, remíza je asi zaslúžená. Aj súper ukázal kvalitu. Bolo to veľmi poučných desať dní. Máme za sebou víťazstvo (nad Maltou 2:1, pozn.) a remízu. Futbal je aj otázka kvality.“
Peter Pekarík, obranca SR: „Bol to jeden z najsilnejších momentov v kariére. Bolo to veľmi emotívne. Užil som si tento zápas pred fantastickým publikom. Som za to veľmi vďačný, takisto aj spoluhráčom. Veľmi si to vážim. Boli tam silné momenty, už sa to nabaľovalo. Už deň pred zápasom som dostal stovky správ. Keď sa začal zápas, tak zo mňa už všetko opadlo. Chcel som si užiť každú minútu v slovenskom drese.“
Róbert Boženík, útočník, strelec prvého gólu SR: „Už od rána to bolo veľmi emotívne. Všetci sme chceli zvládnuť tento zápas a doviesť ho do víťazstva aj kvôli „Pekymu.“ Myslím si, že sme podali dobrý výkon. Veľa mladých chlapcov dostalo šancu v reprezentácii, čo je tiež pozitívne a dôstojne sme sa rozlúčili s „Pekym.“ Pred mojím gólom som dostal žltú kartu, čo ma potom trošku limitovalo. Pri tom góle sme spravili dobrú akciu. Matúš Bero vedel, že si otváram priestor pri prvej tyči. Snažil som sa do toho vletieť a som rád, že to vyšlo. Každý gól poteší.“
Jakub Surovčík, brankár SR, debutant v reprezentácii: „Som veľmi rád, že som dostal možnosť odchytať celý zápas proti silnému súperovi. Vážim si to a dúfam, že tých štartov bude v budúcnosti viac. Nebol som v častej permanencii, nebolo to príjemné. Bolo to ťažšie aj pre spoluhráčov, keďže už je po sezóne. Samozrejme, že sme chceli zvíťaziť, ale berieme aj remízu.“