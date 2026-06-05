Pekarík sa rozlúčil s reprezentáciou. Slováci napriek skvelému úvodu nedosiahli víťazstvo

Na snímke dlhoročný slovenský futbalový reprezentant Peter Pekarík (tretí zľava), ktorému prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik (vľavo) odovzdáva pamätný dres s číslom 2.
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Na snímke dlhoročný slovenský futbalový reprezentant Peter Pekarík (tretí zľava), ktorému prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik (vľavo) odovzdáva pamätný dres s číslom 2. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|5. jún 2026 o 20:21
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Pozrite si priebeh a výsledok prípravného zápasu Slovensko - Čierna Hora.

Prípravný zápas

Slovensko - Čierna Hora 2:2 (1:1)

Góly: 5. Boženík, 74. Duda - 44. a 66. Osmajič (druhý z 11 m).

Rozhodcovia: Myc - Heinig, Arys (Poľ.), ŽK: Boženík, Duda - Šipčič

Diváci: 10.327

Slovensko: Surovčík - Pekarík (23. Pavek), Vavro, Krčík (75. Bari), Obert (76. Valjent) - Bero (75. Faško), Duda (77 Bénes), Gajdoš (54. M. Sauer) - Suslov, Boženík (75. Čerepkai), Kaprálik (54. Galčík)

Čierna Hora: Dubljanič - Marušič (75. Camaj), Milič (46. Šipčič), Vujačič, Perovič (46. Brnovič) - Hakšabanovič (77. Djukanovič), Jankovič (69. Roganovič), Bulatovič, Lončar (46. Šimun) - Osmajič (85. Kostič), Sekulič (46. Gasevič)

Slovenská futbalová reprezentácia remizovala v piatkovom prípravnom zápase v Košiciach s Čiernou Horou 2:2.

Ich góly strelili Róbert Boženík a Ondrej Duda. Duel priniesol rozlúčku obrancu Petra Pekaríka s reprezentáciou, v stretnutí odohral úvodných 22 minút.

Debut v najcennejšom drese absolvoval brankár Jakub Surovčík, ktorý odchytal celý zápas a aj útočník Roman Čerepkai, ten sa dostal na ihrisko v 75. minúte.

VIDEO: Tréner Weiss po zápase s Čiernou Horou

Slovenský tím odohrá na jeseň šesť zápasov v Lige národov. Najbližší ho čaká 26. septembra v Prešove proti Moldavsku.

Priebeh prípravného zápasu Slovensko - Čierna Hora

I. polčas

Zápasu predchádzala emotívna rozlúčka s Pekaríkom, ktorý dostal od vedenia Slovenského futbalového zväzu pamätný dres.

Slovenskú hymnu zaspievala jeho manželka Lujza. Domáci reprezentanti sa v úvode duelu snažili o ofenzívu a už v 4. minúte išli do vedenia.

Bero našiel prihrávkou v šestnástke Boženíka, ktorý strelou k vzdialenejšej žrdi prekonal Dubljaniča - 1:0.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Čierna Hora v prípravnom zápase
Na snímke dlhoročný slovenský futbalový reprezentant Peter Pekarík (tretí zľava), ktorému prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik (vľavo) odovzdáva pamätný dres s číslom 2 počas jeho rozlúčky s kariérou pred začiatkom prípravného futbalového zápasu Slovensko - Čierna Hora.
Na snímke hráči slovenskej futbalovej reprezentácie sa tešia po góle počas prípravného zápasu Slovensko - Čierna Hora v Košiciach.
Na snímke zľava asistent hlavného trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss mladší a hlavný tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší sledujú prípravný zápas Slovensko - Čierna Hora v Košiciach.
Na snímke dlhoročný slovenský futbalový reprezentant Peter Pekarík (uprostred), ktorému prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik (vľavo) odovzdáva pamätný dres s číslom 2 počas jeho rozlúčky s kariérou pred začiatkom prípravného futbalového zápasu Slovensko - Čierna Hora.
10 fotografií
Na snímke vpravo Róbert Boženík (Slovensko) strieľa prvý gól Slovenska počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Čierna Hora v Košiciach.Na snímke hráči základnej jedenástky slovenskej futbalovej reprezentácie pózujú pred prípravným zápasom Slovensko - Čierna Hora v Košiciach 5. júna 2026. Kapitánom bol Peter Pekarík (dolný rad uprostred), ktorý sa v Košiciach rozlúčil so svojou futbalovou kariérou. Na snímke zľava Marko Perovič (Čierna Hora) a Artur Gajdoš (Slovensko) bojujú o loptu počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Čierna Hora v Košiciach 5. júna 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - príprava - zápas - Košice - KEXNa snímke zľava Adrián Kaprálik (Slovensko) a Marko Jankovič (Čierna Hora) bojujú o loptu počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Čierna Hora v Košiciach 5. júna 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - príprava - zápas - Košice - KEXNa snímke zľava Milutin Ismajič (Čierna Hora) a Adam Obert (Slovensko) bojujú o loptu počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Čierna Hora v Košiciach.Na snímke slovenskí fanúšikovia povzbudzujú počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Čierna Hora v Košiciach 5. júna 2026.

V ďalších minútach prvého polčasu dominovali defenzívy a hoci sa hralo vo vysokom tempe, gólových príležitostí bolo minimum.

V 22. minúte si posledné ovácie v reprezentačnom drese užil Pekarík, ktorý zišiel z ihriska v avizovanom čase a kapitánsku pásku odovzdal Ondrejovi Dudovi.

VIDEO: Pekarík po ukončení reprezentačnej kariéry

Slovenskí reprezentanti prišli o tesný náskok ešte pred prestávkou. Hráči Čiernej Hory prečíslili slovenskú defenzívu a Osmajič prekonal Surovčíka - 1:1.

II. polčas

Bojovný futbal s dôrazom na defenzívu pokračoval aj po zmene strán. Jankovič sa dostal do dlhého úniku za slovenskú obranu, stíhal ho iba Duda, ktorý ho však v šestnástke fauloval.

Osmajič poslal loptu z pokutového kopu k ľavej žrdi, Surovčík sa hodil k pravej - 1:2. V 74. minúte vyrovnal Duda, keď sa v šestnástke dostal k lopte po zaváhaní súpera a zblízka prekonal Dubljaniča.

V 90. minúte mohol hosťom vrátiť náskok Djukanovič, ale jeho strela z priameho kopu tesne minula ľavý horný roh Surovčíkovej brány.

Hlasy po zápase

Vladimír Weiss st., tréner SR: „Zápas mal náboj rozlúčky s „Pekym,“ ktorý hral výborne. V kabíne mal pekný príhovor, bol silný. Vidno, že je to profesionál, ktorý si už v živote niečo odskákal. Patrí mu veľká vďaka za jeho kariéru, vážil si reprezentačný dres. Je obdivuhodné, čo dokázal a ako pristupoval k povinnostiam. Bol to kvalitný zápas, my sme spravili dve individuálne chyby. Striedaniami bola hra narušená. Chvalabohu, že Ondro Duda vyrovnal na 2:2, remíza je asi zaslúžená. Aj súper ukázal kvalitu. Bolo to veľmi poučných desať dní. Máme za sebou víťazstvo (nad Maltou 2:1, pozn.) a remízu. Futbal je aj otázka kvality.“

Peter Pekarík, obranca SR: „Bol to jeden z najsilnejších momentov v kariére. Bolo to veľmi emotívne. Užil som si tento zápas pred fantastickým publikom. Som za to veľmi vďačný, takisto aj spoluhráčom. Veľmi si to vážim. Boli tam silné momenty, už sa to nabaľovalo. Už deň pred zápasom som dostal stovky správ. Keď sa začal zápas, tak zo mňa už všetko opadlo. Chcel som si užiť každú minútu v slovenskom drese.“

Róbert Boženík, útočník, strelec prvého gólu SR: „Už od rána to bolo veľmi emotívne. Všetci sme chceli zvládnuť tento zápas a doviesť ho do víťazstva aj kvôli „Pekymu.“ Myslím si, že sme podali dobrý výkon. Veľa mladých chlapcov dostalo šancu v reprezentácii, čo je tiež pozitívne a dôstojne sme sa rozlúčili s „Pekym.“ Pred mojím gólom som dostal žltú kartu, čo ma potom trošku limitovalo. Pri tom góle sme spravili dobrú akciu. Matúš Bero vedel, že si otváram priestor pri prvej tyči. Snažil som sa do toho vletieť a som rád, že to vyšlo. Každý gól poteší.“

Jakub Surovčík, brankár SR, debutant v reprezentácii: „Som veľmi rád, že som dostal možnosť odchytať celý zápas proti silnému súperovi. Vážim si to a dúfam, že tých štartov bude v budúcnosti viac. Nebol som v častej permanencii, nebolo to príjemné. Bolo to ťažšie aj pre spoluhráčov, keďže už je po sezóne. Samozrejme, že sme chceli zvíťaziť, ale berieme aj remízu.“

Reprezentácie

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