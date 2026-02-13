Ruský novinár provokuje na olympiáde v maske Ovečkina, český kapitán sa s ním nebavil

Úvodný zápas hokejistov Kanady na ZOH 2026 pútal veľkú pozornosť. V jednom tíme spolu nastúpili najlepší hráči sveta ako Connor McDavid, Nathan MacKinnon či dvojnásobný olympijský víťaz Sidney Crosby.
Javorové listy v zápase proti Česku čakali na prvý gól až do záveru prvej tretiny, ale napokon úlohu favorita zvládli a vyhrali presvedčivo 5:0.
Zaujímavé veci sa však diali nielen na ľade, ale aj v priestoroch mixzóny, kde po zápase akreditovaní novinári spovedali hráčov oboch tímov.
Medzi nimi bol aj Rus Dmitrij Kuznecov, ktorého však reakcie na výhru Kanady nezaujímali.
Na hráčov mal pripravené iné otázky: Chýbajú vám tu Rusi, chceli by ste proti nim hrať a bol by turnaj s nimi silnejší?
Rusko chýba na olympijských hrách z dôvodu agresívnej vojny na Ukrajine, ktorú vedie od roku 2022.
Kanadskí hokejisti odpovedali
Rus svoju misiu zvýraznil tým, že na tvári mal papierovú masku Alexandra Ovečkina.
Prechádzal sa s ňou po aréne a tiež v útrobách štadióna, kde majú prístup iba akreditované osoby.
S maskou Ovečkina prišiel aj na pozápasové rozhovory. Nemal ju na tvári, ale na temene hlavy. Hokejistom fotku Ovečkina ukazoval a pýtal sa, či im na turnaji chýba.
Zožal tým úspech u niektorých fanúšikov, ktorých to pobavilo.
V priestore pre novinárov mu vraj litovský novinár povedal, že mu je ľúto, že najlepší strelec v histórii NHL a kapitán Washingtonu Capitals na turnaji nie je.
Kuznecovov pohyb v novinárskej zóne s maskou na tvári ale mnohých aj zaskočil, niektorých doslova nahneval.
Mediálny manažér kanadského tímu sa ho prišiel spýtať, že čo robí.
Keď mu odvetil, aké otázky sa pýta, hovorca začal šepkať kanadským hráčom, aby sa s ním radšej nebavili.
Ruský novinár však napokon dosiahol svoje a od niektorých hráčov sa dočkal odpovedí na jeho otázky.
Spoluhráč Juraja Slafkovského z Montrealu Nick Suzuki priznal, že proti Ovečkinovi a Rusom hrá rád a že by mali celkom dobrý tím. Dodal však Kanaďanom je jedno proti komu hrajú a vždy chcú zvíťaziť.
Mitch Marner z Vegas označil Ovečkina za výnimočného hráča a takisto uznal, že by Rusi vedeli poskladať kvalitný tím. Avšak, do politiky sa nechcel miešať.
Ruský novinár položil otázku aj Connorovi McDavidovi. Ten odpovedal jasne: „Sme tu, aby sme hrali hokej. Na túto otázku nemám odpoveď."
Český kapitán odmietol hovoriť
Záujem prejavil aj o hokejistov Česka. Novinárov sa v angličtine pýtal, či kapitán Roman Červenka nebude hovoriť v ruštine. Českí reportéri to odmietli.
Vo svojej reportáži pre Sport Express neskôr uviedol, že k Červenkovi sa dostal, ale útočník jeho žiadosť odmietol. „V ruštine? Nie," znela odpoveď hokejistu.
Povzdychol si, pokrútil hlavou a dal mu jasne najavo, že nemá záujem.
Ruský reportér o deň skôr oslovil aj hráčov Slovenska po výhre nad Fínskom.
Juraj Slafkovský dostal otázku, ako sa mu v jednom útoku hrá v spoločnosti Adama Ružičku, ktorý už druhú sezónu nastupuje v KHL za Spartak Moskva.
Útočník Adam Liška, jeden z trojice Slovákov pôsobiacich v Rusku, odpovedal na otázky plynulou ruštinou.
Nedokončená aréna
Celkovo mala reportáž na ruskom webe sarkastický charakter. Autor vymenoval nedostatky v organizácii či chyby dejiska olympiády, na ktorej Rusi chýbajú pre vojenskú agresiu na Ukrajine.
Poukázal na nie stopercentne dokončenú hokejovú arénu, výhľad na veľké stavenisko či chaos pri cestovaní, keďže Google a oficiálna olympijská aplikácia majú zobrazovať arénu Santagiulia na rôznych miestach.
Takisto ho prekvapilo, že pri vstupe na štadión nikto nekontroloval obsah jeho batohu, ani neskenoval jeho akreditáciu. Žartoval, že by sa azda vedel dostať aj na striedačku vedľa hlavného trénera.
Správanie ruského novinára podľa dostupných informácií už rieši Medzinárodný olympijský výbor (MOV).
Rusi na predošlej olympiáde v Pekingu nechýbali, no pre štátom riadený doping nesmeli nastupovať pod národnou vlajkou a tiež sa nehrala ich hymna.
V hokejovom turnaji prešiel tím Ruského olympijského výboru (ROC) do finále, v ktorom však nestačil na Fínov.
O pár dní neskôr však Rusko rozpútalo vojnu na Ukrajine a odvtedy chýba na medzinárodných hokejových podujatiach.
