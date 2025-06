Známa značka ožíva. Po páde vyhrala druhý raz po sebe a chce ísť vyššie

VIDEO: Senica oslavuje postup do vyššej súťaže

„Zaznamenali sme len jednu prehru a jednu remízu, a tak po roku opäť postupujeme. Tento raz už do krajskej šiestej ligy Západ,“ teší sa Tobiáš.

Rok sa mužský futbal v Senici vôbec nehral. Po ňom sa v sezóne 2023/24 prihlásili aj dospelí a ObFZ ich zaradil do ôsmej ligy.

Senica nastúpi v budúcej sezóne v šiestej lige Západ. Opäť bude mať tie najvyššie ambície.

„Časom by sme chceli ísť do ešte vyšších súťaží, pasovala by nám štvrtá a možno aj tretia liga. Máme skvelú infraštruktúru, krásny štadión, takže prečo nie.

Potrebujeme však získať viacerých partnerov, zabezpečiť klub po finančnej stránke,“ vyhlásil.