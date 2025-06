Chce pomôcť rodnému klubu. Juraj Kucka prestupuje do tretej ligy

Juraj Kucka to z rodnej Prievidze dotiahol do svetového futbalu, zahral si za Spartu Praha, AC Miláno či anglický Watford FC.

A to potvrdil dnes na tlačovej konferencii, na ktorej prezradil, že v novej sezóne oblečie dres materského klubu FC Baník Prievidza.

Už počas pôsobenia v Slovane naznačil, že to nemusí byť jeho úplný koniec.

"Viacerí ste sa ma pýtali na moje ďalšie plány. Pravda je taká, že som sa rozhodol vrátiť do Prievidze, kde to všetko začalo. Hrával som tu odmalička a chcem to tu aj ukončiť," uviedol bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka.