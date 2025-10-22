Trnava mala po ďalšej červenej karte namále. V Slovnaft Cupe ju zachránil až rozstrel

BRATISLAVA. Futbalisti Šamorína neboli ďaleko od toho, aby sa vo 4. kole Slovnaft Cupu 2025/2026 postarali o senzáciu na úkor obhajcu trofeje.
V zápase so Spartakom Trnava remizovali po 90 minútach 1:1, a tak museli rozhodnúť penalty. Z desiatich zakončovateľov neuspel len Abov Avetisian, a tak sa po výhre 5:4 v rozstrele tešia z postupu hráči v červeno-čiernom.
Trnava síce viedla po góle Hilaryho Gonga, no v 42. minúte bol po zbytočných protestoch vylúčený Miloš Kratochvíl. Zverenci Michala Ščasného tak hrali približne 50 minút v oslabení, podobne ako v derby proti Slovanu.
Domáci dokázali po rohovom kope vyrovnať zásluhou Modoua Lamina Maronga, prezývaného Ballack, ale senzáciu napokon nedotiahli do konca.
VIDEO: Vylúčenie Miloša Kratochvíla v zápase Šamorín - Trnava
Z postupu sa tešia aj ďalšie tri mužstvá z Niké ligy.
Komárno prišlo proti treťoligovej Galante o dvojgólový náskok, ale v 90. minúte rozhodol o víťazstve 3:2 účastníka najvyššej súťaže Sukisa Mashike.
Záverečná desaťminútovka vyšla Trenčínu, ktorý dvoma gólmi zlomil Malženice (3:1) a z postupu sa teší aj Ružomberok, ktorému na postup cez domáci Zvolen postačil zásah Martina Chriena po hodine hry.
Stredajší program Slovnaft Cupu ukončí ďalšia konfrontácia tímu z druhej a najvyššej ligy. Zlaté Moravce na domácej pôde privítajú FC Košice.
Slovnaft Cup – 4. kolo
Galanta - Komárno 2:3 (0:2)
Góly: 51. Kováč, 60. Mečiar - 5. Bayemi, 40. Mišovič, 90. Mashike
Šamorín - Trnava 1:1 (0:1), 4:5 na pk
Góly: 66. Marong - 18. Gong
ČK: 90.+1. Kucman (po druhej ŽK) - 41. Kratochvíl
Malženice - Trenčín 1:3 (0:1)
Góly: 62. Druga - 7. Sabljič, 84. Kasana, 85. Adamkovič
Zvolen - Ružomberok 0:1 (0:0)
Gól: 60. Chrien
Zlaté Moravce - FC Košice
/hrá sa od 18.00 h/
