    Trnava mala po ďalšej červenej karte namále. V Slovnaft Cupe ju zachránil až rozstrel

    Futbalisti Spartaka Trnava.
    Futbalisti Spartaka Trnava. (Autor: TASR)
    Sportnet|22. okt 2025 o 17:20
    ShareTweet2

    Smutný hrdinom Šamorína sa stal Abov Avetisian.

    BRATISLAVA. Futbalisti Šamorína neboli ďaleko od toho, aby sa vo 4. kole Slovnaft Cupu 2025/2026 postarali o senzáciu na úkor obhajcu trofeje.

    V zápase so Spartakom Trnava remizovali po 90 minútach 1:1, a tak museli rozhodnúť penalty. Z desiatich zakončovateľov neuspel len Abov Avetisian, a tak sa po výhre 5:4 v rozstrele tešia z postupu hráči v červeno-čiernom.

    Trnava síce viedla po góle Hilaryho Gonga, no v 42. minúte bol po zbytočných protestoch vylúčený Miloš Kratochvíl. Zverenci Michala Ščasného tak hrali približne 50 minút v oslabení, podobne ako v derby proti Slovanu.

    Domáci dokázali po rohovom kope vyrovnať zásluhou Modoua Lamina Maronga, prezývaného Ballack, ale senzáciu napokon nedotiahli do konca.

    VIDEO: Vylúčenie Miloša Kratochvíla v zápase Šamorín - Trnava

    Z postupu sa tešia aj ďalšie tri mužstvá z Niké ligy.

    Komárno prišlo proti treťoligovej Galante o dvojgólový náskok, ale v 90. minúte rozhodol o víťazstve 3:2 účastníka najvyššej súťaže Sukisa Mashike.

    Záverečná desaťminútovka vyšla Trenčínu, ktorý dvoma gólmi zlomil Malženice (3:1) a z postupu sa teší aj Ružomberok, ktorému na postup cez domáci Zvolen postačil zásah Martina Chriena po hodine hry.

    Stredajší program Slovnaft Cupu ukončí ďalšia konfrontácia tímu z druhej a najvyššej ligy. Zlaté Moravce na domácej pôde privítajú FC Košice.

    Slovnaft Cup – 4. kolo

    Galanta - Komárno 2:3 (0:2)

    Góly: 51. Kováč, 60. Mečiar - 5. Bayemi, 40. Mišovič, 90. Mashike

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Šamorín - Trnava 1:1 (0:1), 4:5 na pk

    Góly: 66. Marong - 18. Gong

    ČK: 90.+1. Kucman (po druhej ŽK) - 41. Kratochvíl 

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Malženice - Trenčín 1:3 (0:1)

    Góly: 62. Druga - 7. Sabljič, 84. Kasana, 85. Adamkovič

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Zvolen - Ružomberok 0:1 (0:0)

    Gól: 60. Chrien

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Zlaté Moravce - FC Košice

    /hrá sa od 18.00 h/

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Futbalnet

    Futbalnet

      Futbalisti Spartaka Trnava.
      Futbalisti Spartaka Trnava.
      Trnava mala po ďalšej červenej karte namále. V Slovnaft Cupe ju zachránil až rozstrel
      dnes 17:20|2
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Futbalnet»Trnava mala po ďalšej červenej karte namále. V Slovnaft Cupe ju zachránil až rozstrel