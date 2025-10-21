Poriadna dráma v pohári. V rozstrele sa vystriedali všetci, rozhodla séria brankárov

BRATISLAVA. Stretnutie 4. kola Slovnaft Cupu medzi MŠK Tesla Stropkov a MFK Tatran Liptovský Mikuláš prinieslo poriadnu drámu.
Po remíze 2:2 rozhodol o postupe penaltový rozstrel. V ňom sa vystriedalo všetkých 22 hráčov a rozuzlenie priniesla séria, keď už kopali brankári.
Druholigista napokon vyhral penaltový súboj 10:9 a postúpil medzi 16 najlepších tímov.
Gól v prvej minúte
Treťoligový Stropkov zaskočil favorita už v prvej minúte zápasu, keď skóroval Kevin Castrillón. Gólu predchádzala sporná situácia a možný faul na stopéra hostí pred pokutovým územím.
„Bolo to ťažké, hneď v úvode sme inkasovali gól a museli sme zápas stále doťahovať. Dominovali sme a zaslúžene sme vyrovnali,“ uviedol pre Sportnet tréner Liptákov Marek Petruš.
Vyrovnávajúci gól strelil v 50. minúte Ahmad Daneji. Trinásť minút pred uplynutím riadneho hracieho času však po štandardnej situácii znovu viedli domáci zásluhou Sebastiána Novoňáka.
„Hneď na to prišla ďalšia odpoveď, vyrovnali z penalty Matej Franko,“ doplnil kouč hostí.
Dal príležitosť aj hráčom, ktorí v MONACObet lige dostávajú menej príležitostí.
„Bolo viacero dobrých výkonov. Chlapci, ktorí nastúpili, nesklamali, zápas odbehali, odmakali. Bola tam aj kvalita, ale nepremenili sme niektoré šance a nakoniec z toho bola dráma,“ poznamenal Petruš.
Nečakal jednoduché stretnutie a to sa aj potvrdilo. „Domáci majú svoju kvalitu, sú dlhoročným účastníkom tretej ligy a stále hrajú na popredných priečkach,“ vyzdvihol tréner Tatrana.
Z dvojky hrdina
Pokutové kopy pred zápasom netrénovalo ani jedno mužstvo.
„Poviem úprimne, že sme to netrénovali. Snažili sme sa zápas skôr užiť. Išli sme do toho s tým, že chceme uhrať dobrý výsledok, ale hlavne aby naša hra spĺňala nejaké kritériá,“ vravel tréner Stropkova Ján Šafranko.
„Išli sme do zápasu s jednoznačným cieľom vyhrať v riadnom hracom čase, takže na penalty v tréningu nedošlo,“ uviedol Petruš.
V úvode rozstrelu nepremenil z domácich José Rojas, kým u hostí chyboval Franko. Ostatní však skórovali a tak došiel rad aj na brankárov.
Brankár hostí Zden Perehanets, ktorý v tomto stretnutí dostal prednosť pred jednotkou Adriánom Slančíkom, chytil pokus Dávida Slávika a svoju strelu s prehľadom premenil.
„Mávame na tréningu súťaž hráči proti brankárovi. Na konci si aj brankár chce kopnúť penaltu a hráči si to chcú vyskúšať v bráne. Náš brankár to kopol s prehľadom. Svojmu protivníkovi to chytil, prečítal ho a ostal stáť v strede bránky a loptu ľahučko chytil. Nakoniec on bol hrdinom,“ skonštatoval Petruš.
Druhá liga je náročná
Liptákom patrí v aktuálnej tabuľke II. ligy štvrtá priečka. Majú na konte 21 bodov, v posledných dvoch ligových kolách získali iba jeden bod.
Minulý víkend prehrali doma s Pohroním 0:3.
Na banskobystrickú Duklu strácajú už 12 bodov a na druhé Zlaté Moravce štyri.
„Herný výkon v zápase s Pohroním nebol zlý. Kto nevidel, nepochopí, boli sme lepším mužstvom, ale výsledok hovorí jasnou rečou. Verím, že postup v pohári nás nakopne,“ vravel Petruš.
Pred sezónou jeho tím považovali za jeden z favoritov. „Druhá liga je veľmi náročná, je tam veľa kvalitných mužstiev, ktoré majú podobný káder ako my. Bystrica nám uteká, ale hrali sme s nimi dôstojnú hru, prehrali sme tam 3:4 v peknom zápase,“ doplnil.
Podľa neho Dukla má najsilnejší káder a najlepšie podmienky a to sa odzrkadľuje aj na tabuľke.
„Strata je už veľká a pozeráme sa v prvom rade na seba. Chceme hrať vo vrchnej polovici tabuľku. Bolo by dobré priblížiť sa k Zlatým Moravciam a atakovať tú barážovú priečku,“ vyhlásil tréner Liptovského Mikuláša.
Povzbudenie do tretej ligy
Stropkov je momentálne na treťom mieste III. ligy Východ, na lídra zo Spišskej Novej Vsi stráca deväť bodov.
S pohárom sa síce lúči, ale tréner nemal po zápase zlý pocit. „Zápas bol z našej strany celkom fajn, spĺňalo to vysoké kritériá,“ skonštatoval tréner domácich Ján Šafranko.
„Hostia ukazovali kvalitu, že sú vo vyššej súťaži, ale musím zápas hodnotiť veľmi pozitívne,“ doplnil.
Konfrontáciu bral aj ako test, ako obstojí jeho mužstvo voči súperovi z vyššej súťaže. „Je to aj povzbudenie do tretej ligy,“ skonštatoval Šafranko.