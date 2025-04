Po sústredení v Turecku treťoligista na jar nezískal ani bod. Odniesol si to tréner

„Neskôr však prišli do toho zranenia, choroby a karty. Ani jeden zápas sme neboli kompletní. Vždy som to nejako musel lepiť a často som mal na lavičke iba dorastencov,“ doplnil.

„Začalo sa to veľmi dobre, vyhrali sme v Častkovciach 2:0 a potom doma s Malackami tiež 2:0. Aj to som uvítal, že som za 15 minút bol doma, s rodinou,“ poznamenal Vasylyev pre Sportnet.

„Pravidelne tam chodia, boli tam už asi desiaty rok. Bolo to výborné z toho hľadiska, že v tejto súťaži hráči majú aj roboty a ťažko ich dostať do nejakého tempa, keďže stále niekto chýba aj na tréningoch. V Turecku sme boli celý týždeň spolu. Mali sme dvojfázové tréningy, posilňovňu i regeneráciu,“ zdôraznil Vasylyev.

Vlastný gól ich zrazil na kolená

Beluša na jar prehrala zatiaľ všetkých päť zápasov a v tabuľke klesla na 13. miesto.

V Nových Zámkoch utrpela prehru 1:3, doma podľahla Interu Bratislava 0:3, v Podkoniciach tesne prehrala 0:1, doma s Galantou 1:2 a nakoniec v Šali 1:4.

„Boli tam aj smolné zápasy. V Podkoniciach sme celý zápas dominovali a minútu pred koncom sme si dali vlastný gól. Toto nás zrazilo na kolená a padla na nás deka,“ uviedol Vasylyev.

Je presvedčený, že ak by jeho mužstvo získalo v Podkoniciach aspoň bod, mentálne by ich to nakoplo a prišli by ďalšie výsledky.

Podľa neho Beluša patrí v tabuľke vyššie, medzi piate a siedme miesto.

„Svoju kvalitu sme ukázali napríklad aj v zápase na jeseň proti Lehote pod Vtáčnikom. Presovali sme, hrali sme dobre, no nepremenili sme šance a súper nás v druhom polčase potrestal a prehrali sme 1:2,“ podčiarkol.