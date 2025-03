Lepší štart do jari mal len posilnený Inter. V nedeľu ho majú doma

„Domáce Nové Zámky boli v prvom polčase lepšie. Ich obranu organizoval vynikajúci Dominik Fótyik, no musím povedať, že sa mi páčili aj všetci traja hráči z Afriky a najviac ich čerstvá posila, ktorá dala úvodný gól zápasu do šatne,“ dlhoročný šéf futbalu v Ludinciach mal na mysli Nigérijčana Danejiho, ktorý prišiel len pred týždňom z druholigovej Starej Ľubovne.

Dodajme, že opačným smerom sa vydal spomínaný Michal Hudák, vôbec prvú registráciu mal v FKM Nové Zámky 19-ročný zadák hostí Adam Bujna, no a v predchádzajúcej sezóne pomohol k návratu FKM do tretej ligy Peter Flašík, ktorý bol pripravený nastúpiť na lavičke.

Túto nedeľu príde do neveľkých Ludiniec rozbehnutý Inter Bratislava aj so svojimi zimnými posilami a hráči okolo exligistu Orávika, tobôž posily z prvoligového Komárna, vraj nevypustia žiadny súboj.

Navyše, žlto-zelený Ölved vie hrať doma - na svojom malom ihrisku - ťažké zápasy, veď napríklad v štrnástom kole vydoloval bezgólovú remízu s vtedy prvým Baníkom Lehota pod Vtáčnikom.

„My sme posledných šesť kôl neprehrali, Inter posledných šesť kôl nestratil ani bod, lepšia pozvánka pre diváka neexistuje. Pre mňa je to zápas kola, v ktorom by sme mohli ťažiť z toho, že na postup mysliaci hostia musia, kým my chceme. To by mohla byť vody na náš mlyn.

V úvode sezóny sme po prvých štyroch víťazstvách prehrali prvýkrát na Pasienkoch s Interom 1:0, vtedy som povedal, že práve Inter sa postupne prepracuje až na špicu tabuľky. V zime sa posilnil a už ho favorizujú aj jeho najväčší konkurenti v boji o prekročenie tzv. bratislavskej reorganizačnej čiary. Čo viac treba dodať?

Hoci má Inter skúsenejších hráčov, aj naši majú teraz pohodu i dobrú formu. Čakám preto dobrý futbal a nech zvíťazí lepší.“