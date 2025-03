Rýchlik z Nigérie cez Poľsko a druholigistu z východu zastavil až na juhozápade

NOVÉ ZÁMKY. Treťoligové Nové Zámky trpeli na jeseň vyložene na nepremieňanie šancí a tréner Marián Süttő skúšal celú zimu niekoľko ofenzívnych Afričanov. Kouča však nakoniec nepresvedčil žiadny z uchádzačov o zeleno-biely dres a týždeň pred prvým jarným kolom začal pripravovať do role útočníka vysokého stopéra Róberta Ešeka. V druhom jarnom kole TIPOS tretej ligy Západ v Šali však vybehol hneď po prestávke v drese FKM Nové Zámky 22-ročný Nigérijčan Abdulhakim Ahmad Daneji, ktorý bol v jeseni najlepším strelcom nováčika druhej ligy zo Starej Ľubovne, za ktorého skóroval naposledy v závere jesene – v 13. kole proti béčku Žiliny (3:0) dal úvodný gól na 1:0 a v 11. kole proti Liptovskému Mikulášu (2:2) znížil na 1:2.

Bleskurýchle ľavé krídlo, ktoré odštartovalo svoju európsku púť v poľskom klube SK Jarmuta Szczawnica prichádza do Nových Zámkov na hosťovanie do konca sezóny.

Ide o žiadaného Nigérijca, ktorý odohral ešte 22. februára víťaznú generálku za FC Nitra proti treťoligovým Podkoniciam (1:0) a ktorého potrebovali Nitrania pri záchrane štvrtej ligy. Dnes je však všetko inak. Generálny riaditeľ FC Nitra Radoslav Bratko informoval vtedy Sportnet, že jeho príchod sa nepodarilo dotiahnuť do úspešného konca kvôli dôvodom, ktoré klub nedokázal ovplyvniť.

Čerstvá posila Nových Zámkov Daneji vo farbách druholigovej Starej Ľubovne pred jesenným zápasom Monacobet ligy. (Autor: Stará Ľubovňa Redfox FC)

Süttő: Sledoval som ho Pohľad na Zápis o stretnutí pred sobotňajším treťoligovým stretnutím FK Slovan Duslo Šaľa – FKM Nové Zámky bol však prekvapujúci - pod číslom 6 na súpiske Novozámčanov stálo meno Abdulhakim Ahmad Daneji. „Danejiho som sledoval už v predchádzajúcej sezóne, keď vystrieľal Popradu postup do tretej ligy Východ. Keďže s nami stihol absolvovať iba jeden tréning, v Šali som ho postavil až na druhý polčas, veď s hráčmi sa skoro ani nepoznal. Hneď sa dostal do šance, no jeho hlavička gólom neskončila. Verím, že sa u nás rýchlo udomácni, gólovo presadí a potvrdí svoje predpoklady. Musíme však byť realisti a trpezliví, vyvinúť sa to totiž môže - ako vždy - tak, i tak,“ nechce vytvárať prehnaný tlak.

Prečo teda neprijal ofenzívny klenot, ktorý reprezentoval svoju Nigériu v kategórii mladšieho dorastu, ponuku z krajského mesta a historicky slávnejšieho klubu, zisťujeme, veď napríklad len štadióny sa nedajú porovnať a Nové Zámky nemajú ani tréningové ihrisko. „To netuším, opakujem však, ja hráča sledujem už dávnejšie, jednali sme s ním i jeho agentom vždy otvorene a na rovinu. Možno rozhodlo, že bude hrať vyššiu súťaž. Predsa len, ešte na jeseň hral druhú ligu,“ nahlas uvažoval tréner s nitrianskymi koreňmi.

Zaúradoval manažment Daneji vlani gólovo výrazne pomohol Popradu k postupu do tretej ligy Východ. Na jeseň bol najlepším strelcom nováčika druhej ligy Starej Ľubovne a v závere zimnej prípravy odohral za FC Nitra spomínanú generálku proti Podkoniciam. Všetko nasvedčovalo tomu, že bude pod Zoborom pomáhať poslednému tímu k záchrane štvrtej ligy.

Len deň pred druhým jarným kolom bol však definitívne spečatený príchod Danejiho do susedných Nových Zámkov, ktoré hrajú o súťaž vyššie a ktoré celú zimu zháňali kvalitného krídelníka. V prvom jarnom kole doma proti Beluši (3:1) vytrhol trénerovi tŕň z päty dvojgólový zadák Róbert Ešek, no v týždni pred zápasom v Šali (1:1), kde skóroval opäť zaskakujúci Ešek, zaúradoval manažment majiteľa Františka Suchardu, ktorý nakoniec dokázal ľahkonohé ľavé krídlo presvedčiť, aby zostalo do konca sezóny v Nových Zámkoch. Korektne jednali aj s klubom „V zimnej prestávke som mal odsledovaných niekoľko prípadných posíl do ofenzívy,“ odhaľuje pozadie príchodu nádejného Nigérijca tréner FKM Nové Zámky Marián Süttő. „Niektorí boli pridrahí, iní neprejavili dostatočný záujem, alebo nemali dostatočnú kvalitu. Pri Danejim však toto všetko zaklaplo, tak sme sa dohodli. Čaká nás totiž mimoriadne náročná jarná časť súťaže, v ktorej sa bude hrať až trikrát anglický týždeň a teda aj v stredu. Šírku kádra a najmä kvalitu sme preto potrebovali zvýšiť. Môžu prísť totiž tresty za karty či zranenia, preto sme nechceli nechať nič na náhodu.

Uvidíme, ako sa Daneji u nás etabluje a čo nám v ťažkých zápasoch prinesie. To, že o neho mali záujem aj iné kluby je síce možné, ja som však mal s ním a jeho agentom, ktorý nežije na Slovensku, zopár telefonátov, potom sme sa stretli osobne, pozvali ho na tréning a nakoniec sa dohodli. Pokiaľ si niekto myslí, že to bolo iba o financiách, môžem povedať, že to tak nie je. Korektné jednania sme mali aj s jeho klubom Starou Ľubovňou. Teraz je najdôležitejšie, aby sa hráč dokázal čo možno najrýchlejšie u nás adaptovať, pretože súťaž pokračuje rýchlym tempom a čakajú nás náročné zápasy.“ Trénuje aj individuálne Už túto sobotu prídu na pikantné susedské derby Veľké Ludince, ale vrcholom novozámockej jari bude aprílový trojzápas proti úplnej špičke súťaže, keď postupne prídu exdruholigová Rača Bratislava a o postup usilujúca Sereď, no a medzitým pôjdu posilnené Nové Zámky k jesennému majstrovi do Lehoty pod Vtáčnikom. V lepšom počasí a na lepších trávnikoch to budú zápasy, v ktorých by sa mal v plnej paráde ukázať práve nový Nigérijčan, ktorému sa tréner venoval v pondelok aj v individuálnom tréningu.

Úspešný vstup do jari Staronový účastník tretej ligy Západ FKM Nové Zámky nemal po prvých štyroch zápasoch sezóny ani bod, v prvých dvoch jarných kolách však získal už štyri. Uplynulý víkend priviezol plusový bod zo Šale za deľbu 1:1, keď vyrovnal z pokutového kopu prerobený - a už päťgólový - strelec Róbert Ešek.

Mladá posila z Komárna Timotej Cagáň (v bielom) v premiére proti Beluši. (Autor: Lucas Villem)

Mimochodom, spolu s Dominikom Fótyikom sú práve stopéri FKM najlepšími kanoniermi mužstva. „V Šali to bol typický remízový zápas na nekvalitnom teréne, hoci vo výbornom počasí, ktorý nebol pre oko diváka.“ Od začiatku nastúpil 18-ročný Timotej Cagáň, ktorý prišiel len týždeň pred prvým jarným kolom z prvoligového Komárna, kde bol členom širšieho kádra.

„Je to náš odchovanec, ofenzívny typ, ktorý bude dostávať šancu. Úprimne však, čakal som od neho o čosi viac. Je to ale pracovitý a dynamický hráč, ktorý má pred sebou svetlú budúcnosť, len sa už bude musieť zbaviť istých návykov z dorastu.“ Po prestávke išiel hore aj úplný novic Daneji, čo teda ukázal, pýtame sa. „Daneji ukázal, že je to nebojácny rýchlostný typ futbalistu, ktorý sa dostal hneď do jednej šance, no jeho hlavička gólom neskončila. Na to, že s mužstvom absolvoval iba jeden tréning, vedel sa hneď zaradiť a myslím si, že časom naplní očakávania a bude prínosom.

Prerobený stopér Róbert Ešek (vpravo) dal na jar už tri góly, vedľa Matej Palacka. (Autor: Lucas Villem)

V Šali sme prehrávali a nebol som celkom spokojný s prvým polčasom, v prestávke som zariskoval, vystriedal troch hráčov a prinieslo nám to bod.“ Zámčania poslali cez prestávku do hry čerstvé trio a podarilo sa im ovládnuť stred ihriska. Dole išli Matej Palacka, Michal Obročník i Timotej Cagáň a v samom závere po žltej karte – „pre istotu“ - aj Sybanda Ayanda. Po faule na Ešeka, sám faulovaný vyrovnal z pokutového kopu.

Bude derby zase nervózne? Túto sobotu príde do Nových Zámkov historicky najtradičnejší účastník tretej ligy z neďalekých Veľkých Ludiniec, kde FKM na jeseň prehral 2:0, keď prvýkrát inkasoval v 63. minúte. Aké derby očakáva tréner, ktorý bol za stavu 0:0 napomínaný žltou kartou, zisťujeme. „Ako vždy proti Ludincami, čakám bojovné a nervózne derby, v ktorom pôjdeme za víťazstvom.“

Ak by sa koučove slová naplnili, nováčik by sa po treťom jarnom kole vyhupol - po prvýkrát v sezóne - do hornej polovice 17-člennej tabuľky. „Veľké Ludince však vedia hrať práve takéto neľahké zápasy, navyše, majú výborný vstup do jari, veď vyhrali obidva zápasy,“ a v tabuľke preskočili o jeden bod práve Nové Zámky. Tu sa však treba pristaviť, Družstevník Veľké Ludince zvíťazil - po zimnom oslabení - v Bánovej a doma s Krásnom nad Kysucou zakaždým 2:1, keď strelil oba víťazné góly Michal Hudák.

Ten Hudák, ktorý dal za celú jeseň práve za Nové Zámky jediný gól a ktorý si v zime hľadal nový klub. Marián Süttő po jeseni na jeho adresu pre Sportnet povedal: „Michal Hudák pracoval v tréningu svedomito, keď však útočník urazí šťastenu a o týždeň znovu, na sebavedomí zákonite stratí. Nie že by ma vyslovene sklamal, ale po jeho letnom príchode zo Šale, nenaplnil moje očakávania.“ Čo, ak sa túto sobotu presadí aj v Nových Zámkoch, skúšame trénera. „Nie je to vylúčené, Michal sa u nás dostával snáď v každom zápase do šance, triafal však žrde či brvná, alebo v poslednom momente volil zlé riešenie. Možno bol u nás na neho vyvíjaný prehnaný psychický tlak. Zmena prostredia niekedy pomôže,“ vie o čom hovorí kouč, ktorého rukami prešlo nespočetne veľa hráčov najmä v tretej lige, krátko však viedol aj rodnú Nitru v najvyššej súťaži. Jesenné gólové štatistiky ofenzívnych hráčom FKM boli naozaj slabé, veď Michal Hudák, Filip Pálfi, Tomáš Kiss a naskakujúci Myroslav Piminov dali po jednom góle, Viktor Radványi ani ten. Preto hľadal klub posily najmä do útoku. ...na ťahu je teraz Daneji.

Tabuľka TIPOS III. ligy Západ