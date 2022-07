Lačný si na úvod v exotike užil policajné privilégiá. Premiéru okorenil gólom

V 29 stretnutiach zaznamenal 8 gólov a na najlepšieho strelca súťaže Kadáka, ktorý zaznamenal 11 gólov, mal manko 3 presných zásahov.

“Na to, ako to v Pohroní vyzeralo, som zo seba vyžmýkal všetko, čo som mohol a osem gólov, ktoré sa mi podarilo streliť, je naozaj dosť. Dovolím si tvrdiť, že ak by som v minulej sezóne pôsobil v inom klube, gólov by som strelil ešte o niečo viac. Potom by som bol spokojný.

A čo sa týka Kadáka a toho, že sa stal najlepším strelcom? Rešpektujem to, no ak chcete hrať v špičkovom klube, je to strašne málo,” dodáva ďalej Lačný.

Po príchode si užil policajné privilégiá