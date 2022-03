Gólmi ťahá Podbrezovú za postupom. Pavúkovi pomohlo aj hosťovanie v Prešove

"Trúfam si na to, aby som túto métu prekonal. Je to v tejto sezóne môj najväčší osobný cieľ a výzva zároveň. Mám ešte deväť stretnutí na to, aby som svoj doterajší rekord v počte gólov a prihrávok zlomil. Verím, že sa mi to podarí," vraví na úvod hráč, ktorý to v minulosti skúšal aj v Pohroní.

Ak si aj Košice vytvorili nejaký náznak šance, podržal nás dobre chytajúci Rišo Ludha. Zároveň, veľmi dobre sme reagovali na inkasovaný gól, kedy sme vzápätí na to pridali tretí a zápas až do záveru kontrolovali."

"Som rád, že sa mi podarilo dať dva góly a pomohol som tým mužstvu k zisku troch bodov. Stretnutie hodnotím z nášho pohľadu pozitívne, keďže sme hrali to, čo sme chceli a súpera sme do veľkých príležitostí, až na jednu, z ktorej strelil gól, nepustili.

"Nepozerám sa na to takto, či mi nejaký súper sedí viac, alebo nie. Do každého stretnutia idem rovnako nastavený. Nebol by som však proti, ak by súperov, proti ktorým strelím gól v oboch vzájomných stretnutiach, bolo čo najviac," dodáva ďalej a zhodnotí aj víkendovú výhru nad súperom z metropoly východu.

"Čo sa týka Rolanda, je to pre neho odmena za výkony, ktoré v Podbrezovej odvádza. Prajem mu, aby sa mu v Žiline po jeho plnohodnotnom odchode darilo minimálne tak, ako v Podbrezovej," vraví Pavúk, ktorý snína o možnosti zahrať si v jednej zo svetových súťaží.

"Najviac ma láka španielska La Liga, ale nepohneval by som sa, ak by to bola anglická, talianska, nemeká či francúzska najvyššia súťaž (úsmev)."

Hosťovanie v Prešove mu pomohlo

Odchovanec Tatrana sleduje aj výsledky svojho materského klubu, ktorý aktuálne účinkuje v tretej najvyššej súťaži.

"Je škoda, že klub ako je Tatran, vypadol až do tretej ligy. Mám za to, že klub patrí do najvyššej súťaže a zaslúži si nový štadión. Mám k Tatranu blízky vzťah, keďže som tam vyrastal a prajem mu, aby tento rok postúpil do druhej najvyššej súťaže."

Sám Pavúk, ako sme už spomenuli, pôsobil v Tatrane naposledy na jeseň 2019, v období, kedy klubu šéfoval Miroslav Remeta a na lavičke bol v pozícii trénera Peter Petráš.

"Vtedy som to bral ako krok späť, keďže som predtým hral v najvyššej súťaži a vrátil som sa do druhej ligy. Dnes však viem, že mi to vtedy pomohlo. Vracal som sa do Prešova s cieľom odohrať čo najviac stretnutí, streliť góly a získať viac sebavedomia," dodáva na záver nádejný futbalista.

