Prešovčan ofenzívnym lídrom Košíc? Druholigistovi ťah s posilou vyšiel

"Nebol to náš zápas. Musíme si z neho vziať to dobré, ale aj zlé, pričom o tom zlom je potrebné sa porozprávať. Na margo gólovej akcie, som rád, že som pri nej bol, tiež za asistenciu, ale mrzí ma, že sme zápas prehrali," dodal.

"Čo sa týka zápasu proti Podbrezovej, tá bola dobre organizovaná a celý čas išla za svojom cieľom. Ak sme sa aj dostali do tlaku, jej hráči ho vedeli ustáť a zároveň, čo je dôležité, boli chladnokrvní v zakončení. Majú kvalitné mužstvo a dobrú formu. Nečudujem sa, že sú prví," povedal na margo súpera Košíc Vasiľ, ktorý sa pristavil aj pri hre svojho mužstva.

"Vpredu máme hráčov, ktorí vedia strielať góly, čo sme už na jar dokázali. Dôležité bude, ustrážiť si to vzadu, ustáť prípadný tlak súpera a neinkasovať. Potrebujeme mať v hlave zakódované, že nemôžeme dostať gól."

Rodák z Prešova sa pristavil aj pritom, čo bude dôležité urobiť, aby sa Košice výsledkovo nakopli a to už v stretnutí proti Skalici.

"Mužstvu verím. Zároveň verím, že sa to celé otočí v náš prospech a začneme vyhrávať. Určite nemôžeme dostávať toľko gólov ako sme dostali v posledných dvoch stretnutiach.

Košice sú v hre ešte o tridsať bodov a šanca na postup, hoci teoretická, stále existuje. Zo zostávajúcich desiatich jarných stretnutí odohrajú zverenci trénera Vukušiča až deväť doma. To najbližšie už v utorok večer, kedy v Košickej futbalovej aréne privítajú Skalicu.

Bol už pri štyroch gólových akciách

Pravý krídelník je v Košiciach na hosťovaní z poľskej Termalici Nieciecza. Ihneď po príchode, hoci pre viacerých fanúšikov bol neznámym hráčom, sa zaradil do základnej zostavy druholigistu a čo je dôležité, na ihrisku ho je vidieť.

Okrem dvoch gólových akcií, v stretnutí Košíc proti Banskej Bystrici a Podbrezovej, bol aj pri góle Gubu do siete Rohožníka a tiež Mölvadgaarda do siete Trnavy. Obaja menovaní hráči strelili gól po Vasiľových centroch do šestnástky.

"Som rád, že mužstvu svojou hrou pomáham a a že dávame góly práve po mojich akciách. Som typ hráča, ktorý chce dosiahnuť stále viac a nechce sa uspokojiť. Dobré výkony v spomínaných stretnutiach ma iba nakopli, pracujem na sebe ešte viac, ako doposiaľ," dodáva ďalej 21 - ročný futbalista.

Príchod do Košíc si pochvaľuje

Krok zamieriť na hosťovanie do metropoly východu si Vasiľ spätne pochvaľuje.

"Hodnotím ho kladne. Mám dôveru trénera Vukušiča, ktorý mi dal šancu a verí v moje kvality. Ako som už povedal, mužstvo je kvalitné, zároveň, klub má veľké ambície. Na výbornej úrovni sú aj podmienky a tiež je tu krásny, nový štadión. Osobne sa teším na každý tréning a na štadióne zostávam, ako dlho sa dá."

Vasiľ si podľa vlastných slov do veľkej miery pochvaľuje aj spoluprácu s trénerom Jozefom Vukušičom.

"Očakáva odo mňa to, čo viem robiť najlepšie, to znamená dovoliť si ísť do driblingu, vytvoriť na súpera tlak a tiež, kvalitnú finálnu prihrávku. Taktiež mi povedal, že sa nemám báť prejsť kľudne aj cez viacero protihráčov.

Vraj som presne ten typ hráča, ktorý vie zobrať loptu a priniesť ju až do brány," vraví ďalej hráč, ktorý verí, že okrem asistencií sa mu podarí v blízkej dobe streliť aj góly.

"V rámci hosťovania v Košiciach môžem po všetkých stránkach napredovať a rozvíjať sa. Moje výkony si všimli aj tréneri v reprezentácii do 21 rokov, kde som sa dostal medzi náhradníkov, čo tiež dokazuje, že to bol dobrý krok," dodáva ďalej košický futbalista, okrem ktorého sa počas zimnej prestávky na Slovensko vrátil aj jeho brat Martin, ktorý je hráčom treťoligového Vranova nad Topľou.

"Mal viacero zranení. Som rád, že sa po nich dokázal vrátiť. Poctivo na sebe pracuje a verím, že sa to prejaví aj na jeho výkonoch a tiež v štatistických ukazovateľoch," povedal Vasiľ na margo brata Martina, ktorý podobne ako on, hráva na pozícii pravého krídelníka.