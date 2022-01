Nechýbal v ideálnej zostave žiadneho trénera. Sníva o Anglicku i Španielsku

PODBREZOVÁ. Zostava jesene je bez neho nepredstaviteľná. Ofenzívny hráč FK Železiarne Podbrezová ROLAND GALČÍK figuroval v ankete Sportnetu v ideálnej jedenástke II. ligy všetkých trénerov súťaže.

20-ročný futbalista v rozhovore prezradil, ako sa zmenili jeho úlohy na ihrisku po príchode trénera Skuhravého i to, čo podľa neho rozhodne v boji o postup do prvej ligy.

Boli ste jediným hráčom, ktorého zaradilo všetkých šestnásť druholigových trénerov do zostavy jesene. Čo to pre vás znamená?

Veľmi ma to potešilo, je to určite motiváciou do ďalšej práce. Vôbec som to nečakal. Nenazval by som sa osobnosťou, ale asi patrím k tým lepším hráčom druhej ligy.