Tretia liga východ: Najviac zmien v Prešove. Vranov prišiel o dvoch kľúčových hráčov

Odvetná časť súťaže sľubuje zaujímavé zápletky na viacerých frontoch. Azda najviac sledovaným bude súboj o postup, kde si to rozdajú Spišská Nová Ves a Prešov.

Až do predčasného ukončenia regionálnych súťaží ich mal Vladimír Pyda na svojom konte 14 a bol najlepším strelcom III. ligy Východ. Odvtedy už métu štrnástich gólov nepokoril a aktuálne ich má na svojom konte iba 5.

Kluby svojim jarným ambíciám prispôsobili aj zloženie svojich mužstiev. Aj keď získať do svojich radov kvalitného hráča bolo počas zimnej prestávky pre manažérov náročnou úlohou, niektorým z nich sa to podarilo.

Kanonier Lipian počas zimnej prestávky zamieril do neďalekého Prešova. Prestup do Tatrana, ktorý sa netají postupovými ambíciami, by ho mohol opäť nakopnúť k produktivite spred obdobia pred nástupom koronavírusu.

Okrem zmeny dresu, ktorá by v jeho prípade mala mať želaný psychologický efekt, bude mať okolo seba aj o niečo kvalitnejších spoluhráčov so skúsenosťami z vyšších súťaží, čo by mu malo pomôcť sa presadiť vo väčšej miere ako na jeseň.

2. Marko Milunovič

FK Humenné - 1. FC Tatran Prešov

Prestup srbského legionára, ktorý je na Slovensku s drobnými prestávkami od roku 2013, sa upiekol tesne pred začiatkom odvetnej časti súťaže.

Jeho príchod do Prešova je miernym prekvapením, keďže počas jesennej časti súťaže patril k stáliciam v zostave Humenného a na druhej strane, Prešov nevyhnutne nepotreboval posilu do útoku, kde má najlepšieho strelca súťaže Dolného a ešte pred príchodom Milunoviča angažoval ofenzívne ladených Pydu a Ivanka-Maceja.