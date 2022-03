Lekár skóroval, nestačilo to, obrat režíroval Lačný. Druhý gól som nedal ja, vravel

Išlo o prípravkárov vranovského klubu pod vedením trénerky Simony Šviderskej, sestry slovenského reprezentanta do 21 rokov a hráča Manchestru United Martina Šviderského.

Ich piskľavé „Vranov do toho“ s klasickým detským džavotom bol jedným z lajtmotívom zaujímavého pohárového stretnutia.

„Veľmi nás to potešilo. Klobúk dole pred deťmi, boli skvelé,“ pochvaľoval si tréner Vranova Roman Lazúr. Radosť mu svojim výkonom spravili aj jeho zverenci. Jediná vec, ktorá domáci tábor nepotešila, bol konečný výsledok.

Ústrednou postavou stretnutia bol hosťujúci útočník Miloš Lačný, ktorý krátko po zmene strán strelil vyrovnávajúci gól. Po hodine hry sa zdalo, že bol posledným hráčom, ktorý pri víťaznom góle Pohronia usmernil loptu do siete.

V súboji účastníka Fortuna ligy s jediným treťoligovým tímom, ktorý sa prebojoval do pohárového osemfinále, bol favorit jasný.

Favorit to nemal na ihrisku treťoligistu vôbec jednoduché. (Autor: Imrich Makó)

„Nie, lopty som sa nedotkol. Dotkol som sa len hráča. Možno to bolo tečované, ale nie odo mňa,“ priznal Lačný.

„Prišli sme sem s cieľom nepodceniť súpera. Držanie lopty bolo jednoznačne v náš prospech, súper nakopával lopty na vysokého útočníka a dal gól zo štandardky. To sa niekedy stane. Dali sme šancu niektorým hráčom, ktorí v základnej zostave nenastupujú. Šancu za pačesy nechytili. Zmeny v polčase priniesli ovocie,“ hodnotil tréner Pohronia Martin Bittengl.

„V druhom polčase už bolo vidieť rozdiel a konečne si v šatni zakričíme. Už som to dlho nepočul,“ vravel Lačný.

Posledný tím Fortuna ligy sa nachádza v nelichotivej pozícii. Do nadstavbovej časti vstupuje s deväťbodovým mankom na predposledné Zlaté Moravce. Po zimnej prestávke ešte nezískal ani bod.

Káder v uplynulých týždňoch vystužili zaujímavé mená ako Martin Chrien či Jaroslav Mihalík, hráči so skúsenosťami aj zo seniorskej reprezentácie.

„Posily to určite sú, ale potrebujú sa rozohrať. Rozdielovými hráčmi nebudú hneď. Snažíme sa ich zapracovať do tímu,“ skonštatoval Bittengl.

Práve Zlaté Moravce zavítajú v sobotu do Žiaru nad Hronom.

„Bude to jeden z najdôležitejších zápasov jarnej časti. Proti Slovanu i Ružomberku sme hrali veľmi dobre, lepšie ako vo Vranove. Verím, že na to nadviažeme. Určite to nebalíme, motivácia uspieť je veľká,“ zdôraznil 37-ročný český kouč.