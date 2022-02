Reiter ešte niečo také nezažil. Spišiaci už neskrývajú postupové ambície

STROPKOV. Najvyššia regionálna súťaž sa po zimnej prestávke rozbieha na východe Slovenska skôr než je zvykom. Kvôli protipandemickým opatreniam sa na jeseň nestihlo uskutočniť osem stretnutí. Väčšinu z nich odohrajú tímy pred začiatkom odvetnej časti, ktorej začiatok je na programe 12. marca. Hneď prvý súťažný duel III. ligy Východ v roku 2022 sľuboval zaujímavú zápletku. Proti sebe stáli mužstvá, ktoré ťahali úspešné série.

Zaslúžený výsledok, zhodli sa tréneri Futbalisti Stropkova remizovali v úvode sezóny so Sninou, následne vyhrali šesť domácich duelov v rade.

Ešte lepšie na tom bola Spišská Nová Ves, ktorá zažíva excelentný ročník. Líder tabuľky stratil doposiaľ len štyri body. Rozbehnutých Spišiakov nezastavila ani zimná prestávka. V Stropkove zvíťazili 1:0, v závere ustáli aj oslabenie po vylúčení nigérijského útočníka Christiana Attaha Juniora. „Bol to náročný zápas. Prvýkrát sme hrali na prírodnej tráve, na ktorej sme doteraz ani netrénovali. Chlapci sa terénu rýchlo prispôsobili, boli sme lepší a futbalovejší než súper, vytvorili si viac šancí. Rozhodla dobre zahratá štandardná situácia. V druhom polčase sme slabšou aktivitou dostali súpera do hry, ale výsledok sme si postrážili,“ okomentoval cenný triumf na horúcej stropkovskej pôde tréner Spišskej Novej Vsi Branislav Ondáš.

O jediný gól stretnutia sa postaral hosťujúci stopér Patrik Korba (v popredí, č. 12) (Autor: Imrich Makó)

„Nebol to extra kvalitný zápas, hralo sa na ťažkom teréne. Hoci ihrisko vyzeralo dobre, v druhom polčase bolo cítiť, že chlapci majú problémy s koordináciou. Mohlo to skončiť remízou, aj keď musím priznať, že súper bol lepší. Vyhral zaslúžene,“ hodnotil tréner Stropkova Ľubomír Reiter. „Spišská Nová Ves si vytvoril viac príležitostí a hrozila nám z brejkov. Nebezpečný bol Attah, skúsení Zekucia s Janečkom dávajú hre punc. My sme neboli kompletní, navyše už v 15. minúte sa nám zranil Somov. Momentálne má potrebnú kvalitu len asi 11-12 hráčov. Ostatní musia na sebe popracovať,“ skonštatoval Reiter.

Ondáš: Sme len v polovici Spišskonovoveskí futbalisti zápasom v Stropkove skompletizovali prvú polovicu sezóny. Tá im náramne vyšla, z pätnástich stretnutí trinásť vyhrali a dva remizovali. „Samozrejme, hodnotí sa to dobre, prevažujú pozitíva. Stále sme však len v polovici a zo skúseností vieme, že jarná časť je náročnejšia. Viacerým mužstvám pôjde o veľa, očakávam preto podstatne ťažšie zápasy,“ tlmí Ondáš prehnanú eufóriu. „Ak by sme boli kompletní, tak by sme im vedeli konkurovať. Možno sme mohli uhrať remízu, ale nebolo to ono z našej strany,“ priznal Reiter.

Stropkovčania majú za sebou rozhárané obdobie. Mužstvu sa nevyhol covid-19, situáciu mu v príprave komplikovali aj zranenia hráčov. „Bola to najhoršia zimná príprava, akú som zažil. Či už to bolo v Žiline, Trenčíne, Prešove, Bardejove alebo Stropkove. Nechcem sa na to vyhovárať, aj keď reálny stav je taký, aký je. Pred zápasom v Slovnaft Cupe proti Púchovu sme rušili tréningy, lebo sme mali k dispozícii troch-štyroch hráčov. Dokopy sme sa dávali na poslednú chvíľu. Podobné to bolo aj teraz, pred súbojom so Spišskou Novou Vsou,“ priblížil Reiter. Získali posily z Ázie Zimná príprava na Spiši nemala také turbulencie. „Pripravovali sme sa v domácich podmienkach, bez nejakých výraznejších problémov. K dispozícii sme mali ihrisko s umelou trávou. V zápasoch, ktoré sme odohrali sme si vyskúšali hráčov i spôsob hry, ktorý by nám mohol najviac sedieť. Až jarné zápasy ukážu, ako sme sa pripravili,“ vraví tréner lídra treťoligovej tabuľky.

Futbalisti vyslali jasný odkaz k súčasnej situácii na Ukrajine. (Autor: Imrich Makó)

Z jesenného kádra nepokračujú Ondrej Riš (Kežmarok) a Adrián Majko (odišiel za prácou do Nemecka). Vrátili sa odchovanci Matej Kunzo (Rudňany) a Denis Martinko (nižšia súťaž v Rakúsku). V závere prípravy pribudli vďaka spolupráci s novým partnerom aj dvaja zahraniční futbalisti. Sú nimi japonský obranca so skúsenosťami z Nemecka i Lotyšska Akira Udagawa a juhokórejsky stredopoliar Ji Hong-hwan. V zápase v Stropkove ešte v zostave nefigurovali. „Súpisku sme už mali prakticky uzavretú, ale šlo o výhodnú ponuku pre obe strany, tak sme sa rozhodli to skúsiť,“ povedal Ondáš na margo zahraničných posíl.

Spišiaci na jeseň odmietali reči o postupe, ale ich rétorika sa s úspešnými výsledkami mení. Do jarnej časti idú s cieľom zabojovať o druhú ligu. „Vzhľadom na doterajší priebeh sezóny by bolo alibistické tvrdiť, že nechceme hrať o postup. Sme si vedomí toho, že Prešov získal viacerých hráčov, ktorí svojou kvalitou presahujú úroveň tretej ligy. Favoritom je on. Až po 30. kole sa ukáže, či náš postup je reálny alebo nie. Verím, že postúpi lepšie mužstvo,“ tvrdí Ondáš.

Byť do štvrtého miesta je reálne Veľké zmeny v kádri nezaznamenal ani Stropkov. Dvojnásobný víťaz ankety Sportnetu o gól roka v amatérskych súťažiach Branislav Artim bude kvôli štúdiu pokračovať v Slávii TU Košice, do štvrtoligového Kechneca odišiel brankár Pella. Klub získal srbského ľavého obrancu Dordeho Ivljanina, brankársky post vystužil skúsený Erik Makó, ktorý je aj trénerom staršieho dorastu. Ten by Stropkovčania radi nasmerovali do druhej ligy, po jeseni majú k tomu výborne nakročené. Aké ambície má A-mužstvo, ktorému v tabuľke III. ligy Východ patrí piate miesto a má k dispozícii ešte jednu dohrávku?