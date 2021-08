Rarita na východe. Prezident je zároveň tréner iného klubu v rovnakej súťaži

Pred touto sezónou prikývol na ponuku stať sa trénerom nováčika III. ligy Východ z Rudnian. Šéfom lipianskeho klubu pritom zostal naďalej.

A práve tieto tímy narazili cez víkend na seba. Aby toho nebolo málo, ani výsledok nebol zďaleka tuctový...

Stíha piatkový tréning i zápas

„Po postupe Rudnian do tretej ligy sme sa stretli s pánom Brezovajom i starostom Neuvirthom. Sadli sme si ľudsky a otvorene sme sa bavili o tom, akým spôsobom by sme mohli rozvinúť spoluprácu, nakoľko som aj prezidentom Lipian. Pravidlá to nezakazujú a mne to vyhovuje,“ hovorí Jacko o netradičnej kombinácii.