Jasná voľba kabín. Faško dostal najviac hlasov a bol vyhlásený za hráča sezóny

Na snímke v popredí hráč Žiliny Michal Faško. (Autor: TASR)
TASR|11. máj 2026 o 17:42
Vystriedal minuloročného víťaza Barseghjana.

Michal Faško ovládol hlasovanie futbalistov pôsobiacich v Niké lige a stal sa najlepším hráčom sezóny.

Ofenzívny hráč Žiliny vystriedal minuloročného víťaza Tigrana Barseghjana zo Slovana Bratislava. Výsledky ankety zverejnila v pondelok Únia futbalových profesionálov (ÚFP).

Tridsaťjedenročný Faško nazbieral od hráčov najvyššej súťaže celkovo 414 bodov. „Šošonov“ posilnil pred štartom sezóny a pred posledným kolom kraľuje so 14 zásahmi tabuľke strelcov. Na konte má aj 8 gólových prihrávok.

Druhý Slovinec Andraž Šporar zo Slovana si vyslúžil 286 b a tretie miesto obsadil Egypťan Ammar Ramadan z DAC Dunajská Streda so ziskom 114 b.

V ideálnej jedenástke sezóny dominuje Slovan s piatimi hráčmi. Okrem Šporara sú jej súčasťou aj Dominik Takáč, Cesar Blackman, Kenan Bajrič a Peter Pokorný.

Rammadana dopĺňajú aj jeho spoluhráči z obrany DAC Taras Kačaraba a Klemen Nemanič. Svoje miesto si v nej našiel aj stredopoliar Žiliny Miroslav Káčer.

„Hlasovanie samotných hráčov je najúprimnejším zrkadlom výkonov na ihrisku. Michal Faško si toto ocenenie zaslúžil svojou kreativitou a konštantnou formou počas celého ročníka,“ uviedol podľa oficiálneho webu ÚFP prezident organizácie Ján Mucha.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
31
21
5
5
62:35
68
V
V
V
V
R
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
31
17
5
9
51:34
56
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
31
16
7
8
52:34
55
P
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
31
15
7
9
59:39
52
P
V
P
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
31
12
5
14
42:52
41
V
P
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
31
12
3
16
53:51
39
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
31
13
4
14
51:52
43
V
P
V
P
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
31
12
3
16
31:51
39
P
P
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
31
8
11
12
34:49
35
V
R
P
V
R
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
31
8
8
15
33:45
32
P
V
V
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
31
6
12
13
29:42
30
V
R
P
V
P
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
31
7
8
16
33:46
29
P
V
P
P
P
