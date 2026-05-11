Jasná voľba kabín. Faško dostal najviac hlasov a bol vyhlásený za hráča sezóny

Michal Faško ovládol hlasovanie futbalistov pôsobiacich v Niké lige a stal sa najlepším hráčom sezóny.
Ofenzívny hráč Žiliny vystriedal minuloročného víťaza Tigrana Barseghjana zo Slovana Bratislava. Výsledky ankety zverejnila v pondelok Únia futbalových profesionálov (ÚFP).
Tridsaťjedenročný Faško nazbieral od hráčov najvyššej súťaže celkovo 414 bodov. „Šošonov“ posilnil pred štartom sezóny a pred posledným kolom kraľuje so 14 zásahmi tabuľke strelcov. Na konte má aj 8 gólových prihrávok.
Druhý Slovinec Andraž Šporar zo Slovana si vyslúžil 286 b a tretie miesto obsadil Egypťan Ammar Ramadan z DAC Dunajská Streda so ziskom 114 b.
V ideálnej jedenástke sezóny dominuje Slovan s piatimi hráčmi. Okrem Šporara sú jej súčasťou aj Dominik Takáč, Cesar Blackman, Kenan Bajrič a Peter Pokorný.
Rammadana dopĺňajú aj jeho spoluhráči z obrany DAC Taras Kačaraba a Klemen Nemanič. Svoje miesto si v nej našiel aj stredopoliar Žiliny Miroslav Káčer.
„Hlasovanie samotných hráčov je najúprimnejším zrkadlom výkonov na ihrisku. Michal Faško si toto ocenenie zaslúžil svojou kreativitou a konštantnou formou počas celého ročníka,“ uviedol podľa oficiálneho webu ÚFP prezident organizácie Ján Mucha.
