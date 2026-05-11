Ružový zajac na ihrisku? Po netradičnej motivácii posledný porazil prvého a stále žije

Po jeseni vyzerali na odstrel. Veľmi sa im nedarilo ani v úvode jarnej časti, keď prehrali päť zápasov v rade.
V ostatných piatich stretnutiach však získali futbalisti TJ Jednota Bánová osem bodov a síce stále sú na poslednom mieste, ale na rivalov pred sebou strácajú už len tri body.
V 23. kole III. ligy Stred sa Bánová postarala o senzáciu, keď zdolala lídra z Námestova 2:0.
Druhé jarné víťazstvo
„Boli sme zodpovední v obrane a hrozili sme z nepríjemných protiútokov. Vedeli sme, že Námestovo má trochu staršiu obranu, tak sme stavili na rýchlosť. Spoliehali sme sa aj na to, že súper by nás mohol aj trocha podceniť,“ vravel pre Sportnet tréner Bánovej Daniel Labuda.
Dodal však, že obraz hry nenasvedčoval tomu, že by Námestovčania brali stretnutie na ľahkú váhu.
„Myslím si, že nás nepodcenili, len nemali dostatok šťastia. Zápas chceli zlomiť tak, že veľa nakopávali lopty a s tým sme si poradili. Keby hrali futbal, tak by nás viac ubehali a skúsenosti by pretavili do streleného gólu,“ doplnil kouč posledného celku tabuľky.
O prvý gól sa postaral Američan Kiano Falcao nekompromisnou hlavičkou v 29. minúte.
Druhý gól padol v 78. minúte po brejkovej situácii, pri ktorej boli dvaja striedajúci hráči v dorasteneckom veku a strelou po zemi skóroval Ivan Moravčík.
„Nepamätám si, že by hostia mali nejakú tutovku. Celý zápas mali platonický tlak, posúvali si loptu. Hrali dobre, len niečo k tomu chýbalo,“ poznamenal Labuda.
Bolo to iba druhé víťazstvo Bánovej v jarnej časti a tretie celkovo. Pred dvoma týždňami zdolali Rimavskú Sobotu tiež 2:0.
„Boli to veľmi podobné zápasy. Proti Námestovu sme podali bojovnejší a takticky vyzretejší výkon, ale kvalitnejší futbal sme hrali asi s Rimavskou Sobotou, vtedy sme mohli viac kombinovať,“ vravel tréner Bánovej.
„Tento zajačik som ja“
Po zápase sa na sociálnych sieťach objavilo netradičné video, na ktorom je tréner v kostýme ružového zajaca.
„Chalani, tento zajačik som ja, váš tréner. Ako motiváciu do zápasu vám dávam, že keď vyhráme s Námestovom, toto video môžete použiť na Facebooku ako vtip,“ vravel v ňom Labuda.
„Celé to vzniklo v hlave jedného krajského poslanca, ktorý nám tiež pomáha. On navrhol, aby sme urobili niečo vtipné, aby sme vyhecovali chlapcov. Sú to mladí ľudia, treba niekedy komunikovať aj ich rečou,“ vysvetľoval vznik nevšedného motivačného videa tréner Bánovej.
„Dlho sme hľadali inú obeť, ale nikto sa k tomu nemal, tak som vravel, nech je zábava, pôjdem do toho,“ prezradil ďalšie okolnosti.
Hráčom sa nápad páčil a veľmi sa na ňom bavili. „Len kde to bude gradovať? Latka bola postavená vysoko,“ smial sa Labuda.
Pokúsia sa o zázrak
Bánová je stále posledná, na konte má 14 bodov. Dolný Kubín a Kysucké Nové Mesto získali zatiaľ po 17 bodov.
Do konca sezóny ostávajú ešte tri kolá. Bánová najbližšie pocestuje do Fiľakova, potom privíta Martin a v záverečnom kole nastúpi v Kysuckom Novom Meste, ktoré v závere jesene zdolala 4:0.
„Ideme bojovať do konca, pokúsiť sa o malý zázrak. Všetky mužstvá, s ktorými ešte hráme, majú starší kolektív. Skúsené mužstvá nám vyhovujú ako súperi, lebo máme rýchlych chalanov. Majú 18-19 rokov a nerozmýšľajú toľko nad futbalom. Hodia si loptu, bežia a vystrelia, hrajú futbal jednoducho,“ uviedol Labuda.
Jeho mužstvo hrá uvoľnenejšie proti silnejším súperom ako voči priamym konkurentom v boji o záchranu. Posledné kolo s Kysuckým Novým Mestom však môže byť súboj kto z koho.
„Super, že máme lepší vzájomný zápas, ale bolo by dobré to dostať do tej fázy, aby nám v poslednom kole stačila remíza. Najlepšie by bolo samozrejme, ak by sme tam išli už len na výlet,“ skonštatoval Labuda.
Okrem toho, že Bánová si víťazstvom nad lídrom výrazne pomohla v boji o záchranu, z výsledku sa tešili aj v Bytči, ktorá vďaka tomu už má pred Námestovom trojbodový náskok na čele tabuľky.
„Skoro celá Bytča sa prišla na nás podívať. S trénerom Bytče, s pánom Lojdlom sa poznáme ešte z čias, keď som aj ja hrával, sem-tam si zavoláme. Musím ho podpichnúť, že by mi mohol kúpiť nejaké pivo,“ smial sa Daniel Labuda.