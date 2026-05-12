Tragická správa z NBA. Zomrel len 29-ročný hráč Memphisu

Vo veku 29 rokov zomrel basketbalista Memphisu Grizzlies Brandon Clarke. O tragickej správe informoval jeho klub na sociálnych sieťach. Viac detailov ešte nie je známych.
„Sme hlboko zdrvení tragickou stratou Brandona Clarka. Brandon bol vynikajúcim spoluhráčom a ešte lepším človekom, ktorého vplyv na organizáciu a širšiu komunitu v Memphise zostane nezabudnutý.
V týchto ťažkých chvíľach vyjadrujeme hlbokú sústrasť jeho rodine a blízkym,” uviedol klub.
Clarke bol v roku 2019 draftovaný v prvom kole tímom Oklahoma City Thunder a o dva týždne neskôr bol vymenený do Memphisu, kde odohral celú svoju sedemročnú kariéru.
Ako nováčik Grizzlies sa počas pandémiou skrátenej sezóny 2019-2020 stal kľúčovým hráčom, keď v 58 zápasoch dosahoval priemer 12,1 bodu a 5,9 doskoku, pričom sa dostal do All-Rookie Teamu NBA a skončil štvrtý v hlasovaní o nováčika roka.
Clarke pôsobil na začiatku svojej kariéry predovšetkým ako cenný hráč na lavičke a v októbri 2022 podpísal s Grizzlies štvorročné predĺženie zmluvy na 52 miliónov dolárov.
V marci 2023 si natrhol achilovku, čo ukončilo jeho sezónu, a v nasledujúcej sezóne nastúpil iba v šiestich zápasoch.
Po 64 zápasoch v sezóne 2024-25 Clarke nastúpil v tejto sezóne iba v dvoch zápasoch kvôli zraneniam lýtka a kolena.