Prehrali všetky stretnutia. Za záchranou ich povedie bývalý ligista aj dve známe mená

„Môj príchod do Svidníka sa zrodil tak, že ma oslovili z vedenia klubu s tým, že majú víziu, v rámci ktorej by chceli mužstvo skonsolidovať a pracovať inak, ako doposiaľ.

„Skôr by som privítal v mužstve našich chlapcov, aj keď na skúške sú u nás aktuálne aj nejakí legionári. Potrebujeme kvalitu. Ak bude legionár na rovnakej úrovni s našimi hráčmi, radšej sa rozhodneme pre Slováka,” vraví ďalej.

adi by udržali Šljachova

Do konca mesiaca odohráme ešte aj nejaké prípravné stretnutia, najbližšie s Bardejovskou Novou Vsou v Bardejove a Starou Ľubovňou.”

„Nie, hlavne z dôvodu zdravotných problémov, aj keď priznávam, rád by som si ešte zahral, bohužiaľ, nemôžem.”

„Čo sa týka jeho, bol by som rád, ak by u nás zostal,” hovorí Palša, ktorý si už dres na seba obliecť neplánuje.

V klube by podľa jeho slov radi udržali aj Rusa Šljachova, ktorý je aktuálne na skúške v druholigovej Dubnici.

Na nižšie súťaže čaká po tejto sezóne reorganizácia. V tretej lige sa z východu udrží prvých deväť mužstiev, ktoré doplní vypadávajúci z druhej ligy a celkovo ich tak bude desať. Ďalších šesť mužstiev pribudne z tretej ligy stred.

„Posledné mužstvo navyše vypadáva až do piatej ligy. Na deviate miesto, ktoré by nám zaručilo účasť v reorganizovanej tretej lige, strácame osemnásť bodov. Sme realisti. Manko je veľké, ale možnosť, aj keď nie veľmi reálna, tam stále je.

Pre budúcu sezónu si chceme vybojovať miestenku minimálne v štvrtej lige,” dodáva ďalej Palša, ktorého mužstvo bude môcť na jar získať ešte 54 bodov.

„Určite nechceme byť fackovací panák, ako tomu bolo na jeseň. Musí to mať vyššiu úroveň. Čo sa týka mňa, rozhodol som sa ísť do toho rizika, hoci som mal dobrú pozíciu v Gerlachove, kde by sme na jar hrali o vrchné priečky.

Nie všetci by ponuku zo Svidníka, aj vzhľadom na jeho postavenie, vzali. Ja to beriem ako výzvu,” dodal na záver.