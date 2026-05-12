Slovan bol na tento scenár pripravený. Od novej sezóny si musí hľadať nového trénera

Tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. a generálny riaditeľ tímu Ivan Kmotrík ml.
Tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. a generálny riaditeľ tímu Ivan Kmotrík ml. (Autor: TASR)
TASR|12. máj 2026 o 16:04
ShareTweet1

Pod vedením Weissa si klub vždy zahral v hlavnej fáze niektorej z európskych pohárových súťaží.

Futbalistov ŠK Slovan Bratislava povedie od ďalšieho súťažného ročníka nové meno na pozícii hlavného trénera.

Klub potvrdil uvoľnenie Vladimíra Weissa staršieho po poslednom zápase sezóny s Michalovcami.

Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší informoval, že na tento scenár bol pripravený a už sa aktívne zaoberajú touto otázkou.

Weiss získal s „belasými“ v Niké lige päť majstrovských titulov a v sezóne 2024/2025 doviedol tím do ligovej fázy Ligy majstrov.

Po konci aktuálneho ročníka sa presunie na pozíciu kouča reprezentačného tímu Slovenska.

„V prvom rade by som sa Vladimírovi Weissovi st. v mene klubu veľmi rád poďakoval za všetko, čo pre Slovan urobil. Pod jeho vedením sme dosiahli historický postup do Ligy majstrov a natiahli sme rekordnú sériu majstrovských titulov na číslo osem.

Trénera Weissa si vážim nielen ako veľkú osobnosť slovenského futbalu, ale aj ako človeka. Verím, že sa mu bude ďalej v kariére dariť minimálne tak ako doteraz a zo srdca mu prajem všetko len to najlepšie, aby bol ďalej úspešný a najmä šťastný.

Všetci v klube si ho vážime za prácu, ktorú pre Slovan odviedol,“ uviedol pre oficiálnu klubovú webstránku Kmotrík mladší.

Vedenie klubu už zároveň rieši náhradu na uvoľnený post šéfa lavičky Slovana. „Samozrejme, na takýto scenár sme museli byť pripravení.

Aj preto riešime trénerskú tému a obsadenie trénerského postu pred novou sezónou. V tejto chvíli nebudeme konkretizovať mená ani časovú os,“ doplnil generálny riaditeľ klubu.

Pod vedením Weissa získal klub Slovenský pohár (2021) a vždy si zahral v hlavnej fáze niektorej z európskych pohárových súťaží.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
31
21
5
5
62:35
68
V
V
V
V
R
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
31
17
5
9
51:34
56
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
31
16
7
8
52:34
55
P
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
31
15
7
9
59:39
52
P
V
P
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
31
12
5
14
42:52
41
V
P
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
31
12
3
16
53:51
39
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
31
13
4
14
51:52
43
V
P
V
P
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
31
12
3
16
31:51
39
P
P
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
31
8
11
12
34:49
35
V
R
P
V
R
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
31
8
8
15
33:45
32
P
V
V
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
31
6
12
13
29:42
30
V
R
P
V
P
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
31
7
8
16
33:46
29
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. a generálny riaditeľ tímu Ivan Kmotrík ml.
    Tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. a generálny riaditeľ tímu Ivan Kmotrík ml.
    Slovan bol na tento scenár pripravený. Od novej sezóny si musí hľadať nového trénera
    dnes 16:04|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Slovan bol na tento scenár pripravený. Od novej sezóny si musí hľadať nového trénera