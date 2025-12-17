Treťoligové kluby stále nedostali peniaze od Tiposu. Z patovej situácie sa črtá cesta von

Hlavným partnerom tretej futbalovej ligy je národná lotériová spoločnosť Tipos. V aktuálnej sezóne však treťoligové kluby zatiaľ nedostali od nej podporu.
Pre mnohé z nich to znamená obrovské problémy, keďže vo svojich rozpočtoch rátali s touto sumou. Nečakane teraz musia zabezpečovať chýbajúce financie z iných zdrojov. Vo viacerých kluboch hráči nedostali výplaty.
Kluby si povinnosti plnia
Treťoligové kluby sa rozhodli o situácii prehovoriť a zvolali tlačovú konferenciu.
„Po tom, ako prišlo do Tiposu nové vedenie, sa nevedia so Slovenským futbalovým zväzom dohodnúť na vyúčtovaní projektových výdavkov za minulú sezónu, ktoré sú uvedené v stále platnej zmluve.
Na druhej strane kluby si plnia svoje reklamné povinnosti, logá spoločnosti Tipos sú vyvesené na štadiónoch, na dresoch, live prenosy a záznamy vysiela Tipos TV, no peniaze za reklamu kluby nedostali,“ uviedol vo vyhlásení treťoligových klubov ich zástupca, Tomáš Cehlár, prezident FK Spišská Nová Ves.
Na tlačovej konferencii boli prítomní aj zástupcovia klubov z Fiľakova, Podkoníc, Rače, Gabčíkova, Petržalky, Myjavy a Senca.
Partnerstvo medzi SFZ a Tiposom bolo uzavreté v septembri 2024, s platnosťou na sezóny 2024/25 a 2025/26 a s opciou na ďalšiu sezónu.
Tipos v minulej sezóne podporil každý klub sumou 20 tisíc eur, z toho 10 tisíc za jesennú a 10 tisíc za jarnú časť.
V tejto sezóne však kluby zatiaľ nedostali nič.
Počet účastníkov sa rozšíril
Pred začiatkom tejto sezóny prebehla v tretej lige reorganizácia. Boli do nej zaradené B-tímy klubov z najvyššej súťaže a klubov so štatútom akadémie a namiesto dovtedajších dvoch skupín Východ a Západ vznikli tri: Východ, Stred a Západ.
Počet účastníkov sa rozšíril z 32 na 44.
Slovenský futbalový zväz tvrdí, že s reorganizáciou sa počítalo už pri podpise zmluvy s Tiposom.
„Zmluva predpokladá, že ešte pred začiatkom nasledujúcej sezóny (k 15.7.) dôjde k uzavretiu dodatku, v ktorom mal byť aktualizovaný zoznam klubov hrajúcich 3. ligu a prípadných výnimiek ohľadom generálnych partnerov, tak ako to bolo aj v sezóne 2024/25. Pôvodná zmluva rátala aj s navýšením počtu klubov hrajúcich 3. ligu,“ píše sa v stanovisku SFZ.
K uzavretiu tohto dodatku však doteraz nedošlo.
Slovenský futbalový zväz tvrdí, že zväz aj kluby si plnia všetky záväzky, ktoré vyplývajú z platnej zmluvy.
„SFZ z iných zdrojov doplatil klubom 3. ligy finančné prostriedky z dodnes neuhradeného doplatku za predchádzajúcu sezónu,“ zdôraznil zväz vo svojom stanovisku.
Podľa Tiposu SFZ porušil zmluvu
Spoločnosť Tipos však tvrdí, že zo strany zväzu prišlo k závažnému porušeniu zmluvy.
„Spoločnosť Tipos si splnila všetky svoje záväzky a uhradila v sezóne 2024/2025 dohodnuté zálohové platby. Na strane SFZ však došlo k mimoriadne vážnym porušeniam, ktoré okrem iného zakladajú právo spoločnosti Tipos odstúpiť od Zmluvy a žiadať od SFZ vrátenie poskytnutých záloh v celosti a taktiež nárok uplatniť si u SFZ zmluvné pokuty,“ uviedol vo svojom stanovisku Tipos.
Národná lotériová spoločnosť však zdôrazňovala, že má záujem na podpore treťoligových klubov, od zmluvy zatiaľ neodstúpila a nebude žiadať vrátenie všetkých platieb.
„Spoločnosť Tipos navrhla SFZ, že bude aj naďalej pokračovať v plnení v zmysle zmluvy, avšak má záujem poskytnúť SFZ mierne zníženú čiastku s tým, že na sezónu 2025/2026 by bolo SFZ zaviazané poskytnúť jednotlivým klubom 100% poskytnutého plnenia od spoločnosti Tipos a zníženie celkového plnenia od spoločnosti Tipos by sa klubov v III. lige dotklo v čo najmenšom rozsahu,“ píše sa v stanovisku Tiposu.
Národná lotériová spoločnosť mala poskytnúť Slovenskému futbalovému zväzu milión eur na sezónu s tým, že 10% by si z toho nechal zväz a 90% pôjde klubom.
Výdavky SFZ sú premrštené
Kluby sa snažili aktívne vstúpiť do sporu. „Na dvoch stretnutiach v Tipose s generálnym riaditeľom Michalom Hutíkom a jednom spoločnom na SFZ s Tiposom, za účasti pána Kováčika a pána Hutníka, sme sa snažili obom stranám vysvetliť dôležitosť vyplatenia zazmluvnených financií, keďže s nimi kluby vo svojich finančných plánoch rátali a rátajú,“ vysvetľoval Cehlár.
„Podľa našich informácií Tipos nebol ochotný akceptovať všetky projektové náklady SFZ,“ vravel Pavel Halabrín, predseda Spartaku Myjava.
„Projektové výdavky SFZ sú pre nás premrštené, vedeli by sme to spraviť aj za iných podmienok, lebo v kluboch sme naučení šetriť každé euro. Zástupcovia tretej ligy sú obetaví a fanatickí ľudia, ktorí futbal živia a neživia sa z futbalu,“ doplnil.
Konkrétne v prípade Myjavy desaťtisíc eur znamená jeden mesiac výplat mužov, alebo dva mesiace výplat všetkých ľudí, ktorí robia okolo futbalu.
„Je to šesťtisíc eur mesačne pre 41 ľudí, z toho si viete vypočítať, že tí ľudia naozaj z toho nežijú, ale robia to preto, lebo chcú,“ zdôraznil.
Dávajú do toho aj úspory
Tretia liga je amatérska súťaž, kde chod klubov často ťahajú jeden-dvaja zanietení jednotlivci. Pritom treťoligové kluby tvoria veľmi dôležité podhubie a základňu futbalu na Slovensku, keďže vo väčšine prípadov ide o kluby v okresných mestách, kde športuje mnoho detí.
„Keď si vezmeme, že v takom klube je aj 300 detí, tak sa dostávame na číslo okolo 13 tisíc mladých športovcov od 6 rokov do 19,“ upozornil Cehlár.
Príbeh zo života poskytol prezident MFK Slovan Sabinov Šimon Vaňo. „Naša primárna motivácia pre postup do tretej ligy boli sponzorské financie od Tiposu. Tým pádom sme na jar zvýšili rozpočet o päťtisíc eur, aby sme postúpili. Takisto sme oproti vlaňajšku navýšili rozpočet na túto sezónu o desaťtisíc eur, presne toto sme mali vykryť Tiposom,“ uviedol funkcionár nováčika tretej ligy Východ.
„Ak by neprišli peniaze, tak nám postup do tretej ligy nielenže finančne nepomôže, ale nás to môže finančne vyšťaviť, že budeme horúcim kandidátom na vypadnutie. A aj budúci rok vo štvrtej lige bude ťažký, lebo si budeme niesť dlh z tejto sezóny,“ upozorňoval Vaňo.
„Momentálne sme na tom finančne tak, že sme v mínuse 17 000 eur, ale všetko máme zaplatené, pretože tam mám všetky svoje úspory,“ skonštatoval.
Peniaze vraj prídu do konca roka
Z patovej situácie sa však črtá cesta von. Kluby dostali v stredu informáciu, že sa zástupcovia Tiposu a zväzu sa stretli.
„Vyzerá to tak, že sa dohodli na tom, že Tipos ostáva ako partner ligy, chce vyplatiť peniaze klubom. Za jesennú časť by mali dostať financie do konca roka. Sporné veci si naďalej doriešia obe strany medzi sebou tak, aby kluby Tipos III. ligy neboli poškodené,“ uviedol Tomáš Cehlár.
Hovorca Slovenského futbalového zväzu Juraj Čurný potvrdil, že sa uskutočnilo stretnutie medzi predstaviteľmi SFZ a Tiposu a obe strany majú záujem dodržať platnú zmluvu.
„A predovšetkým vyriešiť otázku samotných klubov, ktoré v rámci tejto dohody dostanú kluby dvakrát desaťtisíc eur. S tým, že desaťtisíc by malo prísť čo najskôr a všetky ostatné sporné veci si vyrieši SFZ a Tipos mimo klubov. Kluby nebudú zatiahnuté do prípadných nedorozumení alebo konfliktov,“ zdôraznil Čurný.