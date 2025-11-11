    Prvé dva tímy dali do top zostavy osem hráčov. Ako vyzerá ideálna jedenástka III. ligy Východ?

    Zo Spišskej Novej Vsi sa do ideálnej jedenástky dostalo až päť hráčov.
    Zo Spišskej Novej Vsi sa do ideálnej jedenástky dostalo až päť hráčov.
    Titanilla Bőd|11. nov 2025 o 12:50
    Najviac hlasov dostal kapitán bývalého druholigistu.

    BRATISLAVA. Po skončení jesennej časti sú na prvých dvoch miestach III. ligy Východ s rovnakým počtom bodov Spišská Nová Ves a Humenné. Práve hráči týchto dvoch mužstiev ovládli aj ideálnu jedenástku jesennej časti v tradičnej ankete.

    Sportnet aj tentoraz oslovil všetkých trénerov, aby zostavili svoju ideálnu jedenástku. Po zrátaní všetkých hlasov sa vykryštalizovalo deväť mien, ktoré sa do nej dostali.

    Na zostávajúce dve miesta boli piati hráči s rovnakým počtom hlasov. Z nich sme si vybrali dvoch hráčov podľa postov, následne počtu odohratých minút a strelených gólov.

    Najviac hlasov dostal kanonier Humenného, Erik Streňo, ktorý chýbal iba u jedného trénera.

    Do ideálneho tímu sa prebojovali hráči z piatich mužstiev. Líder zo Spišskej Novej Vsi má v ňom piatich futbalistov, Humenné troch, a po jednom Stropkov, Lipany a nováčik z Medzeva.

    Najlepšia jedenástka jesene – III. liga Východ 2025/2026

    Miloslav Bréda (Humenné, 8 hlasov)

    Viktor Maťaš (Humenné, 5 hlasov), Mário Jacko (Lipany, 5 hlasov), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves, 9 hlasov)

    Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves, 8 hlasov), Mateus De Oliveira Silva (Spišská Nová Ves, 7 hlasov), Erik Pačinda (Spišská Nová Ves, 10 hlasov), Ievgenii Kovalenko (Medzev, 7 hlasov)

    Erik Streňo (Humenné, 13 hlasov), Miloš Lačný (Spišská Nová Ves, 7 hlasov), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov, 8 hlasov)

    Náhradníci: Jakub Straka (Stropkov, 5 hlasov), Nikolas Lukáč (Raslavice, 5 hlasov), Matej Podstavek (Medzev, 5 hlasov)

    Ako hlasovali jednotliví tréneri?

    Marek Janečka, FK Spišská Nová Ves

    Filip Regitko (Spišská Nová Ves) – Viliam Valent (Spišská Nová Ves), Breyner Zapata Uzuriaga (Spišská Nová Ves), Mário Jacko (Lipany), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Mateus De Oliveira Silva (Spišská Nová Ves), Erik Pačinda (Spišská Nová Ves), Erik Streňo (Humenné) – Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov), Miloš Lačný (Spišská Nová Ves), Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves)

    Miroslav Nemec, FK Humenné

    Miloslav Bréda (Humenné) – Viktor Maťaš (Humenné), Miroslav Petko (Humenné), Mário Jacko (Lipany) – Ján Dzurík (Humenné), Jakub Straka (Stropkov), Nikolas Lukáč (Raslavice), Radoslav Stričko (Sabinov) – Erik Streňo (Humenné), Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves), Miloš Lačný (Spišská Nová Ves)

    Ján Šafranko, MŠK Tesla Stropkov

    Miloslav Bréda (Humenné) – Tibor Veselý (Stropkov), Tomáš Ilinjo (Snina), Mário Jacko (Lipany), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves), Mateus De Oliveira Silva (Spišská Nová Ves), Jakub Straka (Stropkov) – Erik Streňo (Humenné), Nikolas Lukáč (Raslavice), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov)

    Daniel Vanta, OFK – SIM Raslavice

    Mário Švec (Raslavice) – Miroslav Petko (Humenné), Breyner Zapata Uzuriaga (Spišská Nová Ves), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves), Ján Dzurík (Humenné), Erik Pačinda (Spišská Nová Ves), Adam Oros (Medzev) – Nikolas Lukáč (Raslavice), Erik Streňo (Humenné), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov)

    Štefan Jacko, ŠK Odeva Lipany

    Miloslav Bréda (Humenné) – Viktor Maťaš (Humenné), Mário Jacko (Lipany), Róbert Dický (Snina), Jakub Straka (Stropkov) – Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves), Ievgenii Kovalenko (Medzev), Erik Pačinda (Spišská Nová Ves), Marcel Vysočan (Lipany) – Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov), Nikolas Lukáč (Raslavice)

    Tomáš Danko, MFK Spartak Medzev

    Miloslav Bréda (Humenné) – Dávid Keresteš (Stropkov), Matej Podstavek (Medzev), Róbert Dický (Snina), Danylo Sydorenko (Medzev) – Miroslav Sovič (Košice B), Erik Pačinda (Spišská Nová Ves), Ievgenii Kovalenko (Medzev), Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves) – Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov), Erik Streňo (Humenné)

    René Kočan, MFK Snina

    Miloslav Bréda (Humenné) – Tomáš Ilinjo (Snina), Matej Podstavek (Medzev), Róbert Dický (Snina), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Mateus De Oliveira Silva (Spišská Nová Ves), Ievgenii Kovalenko (Medzev), Erik Pačinda (Spišská Nová Ves) – Erik Streňo (Humenné), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov), Miloš Lačný (Spišská Nová Ves)

    Miroslav Sovič, FC Košice B

    Filip Regitko (Spišská Nová Ves) – Dávid Keresteš (Stropkov), Matej Podstavek (Medzev), Róbert Dický (Snina), Danylo Sydorenko (Medzev) – Miroslav Sovič (Košice B), Erik Pačinda (Spišská Nová Ves), Ievgenii Kovalenko (Medzev), Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves) – Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov), Erik Streňo (Humenné)


    Ján Nahalka, prezident klubu 1. MFK Kežmarok

    Filip Regitko (Spišská Nová Ves) – Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves), Matej Podstavek (Medzev), Ewerton Henrique Loureiro Serra (Kežmarok) – Marcel Vysočan (Lipany), Simon Kristan (Kežmarok) – Erik Pačinda (Spišská Nová Ves), Tomáš Mikluš (Kežmarok), Nikolas Lukáč (Raslavice) – Miloš Lačný (Spišská Nová Ves), Erik Streňo (Humenné)

    Roman Lazúr, MFK Vranov nad Topľou

    Tomáš Dráb (Vranov nad Topľou) – Marek Zlacký (Humenné), Dávid Keresteš (Stropkov), Tomáš Ilinjo (Snina), Viktor Maťaš (Humenné) – Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves), Jakub Verčimák (Vranov nad Topľou), Erik Pačinda (Spišská Nová Ves), Jakub Straka (Stropkov) – Miloš Lačný (Spišská Nová Ves), Erik Streňo (Humenné)

    Vladimír Lajčák, FK Poprad

    Mário Švec (Raslavice) – Vikor Maťaš (Humenné), Lukáš Janigloš (Poprad), Mário Jacko (Lipany), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Mateus De Oliveira Silva (Spišská Nová Ves) – Brayan Antonio Olaya Ruiz (Spišská Nová Ves), Ján Dzurík (Humenné), Jakub Straka (Stropkov) – Erik Streňo (Humenné), Michal Vilkovský (Medzev)

    Jaroslav Galko, MFK Slovan Sabinov

    Miloslav Bréda (Humenné) – Viktor Maťaš (Humenné), Dominik Veselý (Košice B), Matej Podstavek (Medzev), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Mateus De Oliveira Silva (Spišská Nová Ves), Ievgenii Kovalenko (Medzev), Erik Pačinda (Spišská Nová Ves) – Erik Streňo (Humenné), Miloš Lačný (Spišská Nová Ves), Brayan Antonio Olaya Ruiz (Spišská Nová Ves)

    Milan Lalkovič, FC Lokomotíva Košice

    Miloslav Bréda (Humenné) – Ľubomír Ivanko Macej (Lokomotíva), Tomáš Ilinjo (Snina), Danylo Sydorenko (Medzev), Miroslav Petko (Humenné) – Mateus De Oliveira Silva (Spišská Nová Ves) – Erik Streňo (Humenné), Ievgenii Kovalenko (Medzev), Bakuri Jinjolava (Kežmarok) – Miloš Lačný (Spišská Nová Ves), Erik Pačinda (Spišská Nová Ves)

    Tomáš Komara, MŠK Spišské Podhradie

    Miloslav Bréda (Humenné) – Brayan Antonio Olaya Ruiz (Spišská Nová Ves), Dávid Keresteš (Stropkov), Ján Dzurík (Humenné), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves), Mateus De Oliveira Silva (Spišská Nová Ves), Peter Vitovič (Lipany), Ievgenii Kovalenko (Medzev), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov) – Erik Streňo (Humenné)

    Tabuľka III. ligy Východ

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
    13
    11
    2
    0
    38:10
    35
    V
    V
    V
    V
    V
    2
    Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
    13
    11
    2
    0
    35:9
    35
    V
    V
    R
    V
    V
    3
    MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
    13
    8
    2
    3
    32:21
    26
    V
    V
    R
    V
    V
    4
    OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
    13
    7
    0
    6
    24:21
    21
    P
    V
    V
    V
    P
    5
    ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
    13
    6
    2
    5
    22:23
    20
    V
    P
    R
    P
    V
    6
    MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
    13
    5
    4
    4
    29:23
    19
    V
    P
    R
    P
    R
    7
    MFK SninaMFK SninaMFK Snina
    13
    5
    3
    5
    16:18
    18
    V
    V
    V
    V
    R
    8
    FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
    13
    5
    3
    5
    25:20
    18
    P
    R
    P
    P
    P
    9
    1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
    13
    4
    3
    6
    22:23
    15
    P
    P
    V
    P
    R
    10
    MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
    13
    3
    5
    5
    12:16
    14
    P
    R
    V
    R
    P
    11
    FK PopradFK PopradFK Poprad
    13
    4
    1
    8
    14:21
    13
    V
    V
    P
    P
    P
    12
    MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
    13
    3
    3
    7
    17:23
    12
    P
    P
    P
    V
    V
    13
    FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
    13
    2
    2
    9
    12:43
    8
    P
    P
    P
    R
    R
    14
    MŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské Podhradie
    13
    0
    2
    11
    11:38
    2
    P
    P
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
