Prvé dva tímy dali do top zostavy osem hráčov. Ako vyzerá ideálna jedenástka III. ligy Východ?

BRATISLAVA. Po skončení jesennej časti sú na prvých dvoch miestach III. ligy Východ s rovnakým počtom bodov Spišská Nová Ves a Humenné. Práve hráči týchto dvoch mužstiev ovládli aj ideálnu jedenástku jesennej časti v tradičnej ankete.
Sportnet aj tentoraz oslovil všetkých trénerov, aby zostavili svoju ideálnu jedenástku. Po zrátaní všetkých hlasov sa vykryštalizovalo deväť mien, ktoré sa do nej dostali.
Na zostávajúce dve miesta boli piati hráči s rovnakým počtom hlasov. Z nich sme si vybrali dvoch hráčov podľa postov, následne počtu odohratých minút a strelených gólov.
Najviac hlasov dostal kanonier Humenného, Erik Streňo, ktorý chýbal iba u jedného trénera.
Do ideálneho tímu sa prebojovali hráči z piatich mužstiev. Líder zo Spišskej Novej Vsi má v ňom piatich futbalistov, Humenné troch, a po jednom Stropkov, Lipany a nováčik z Medzeva.
Najlepšia jedenástka jesene – III. liga Východ 2025/2026
Miloslav Bréda (Humenné, 8 hlasov)
Viktor Maťaš (Humenné, 5 hlasov), Mário Jacko (Lipany, 5 hlasov), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves, 9 hlasov)
Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves, 8 hlasov), Mateus De Oliveira Silva (Spišská Nová Ves, 7 hlasov), Erik Pačinda (Spišská Nová Ves, 10 hlasov), Ievgenii Kovalenko (Medzev, 7 hlasov)
Erik Streňo (Humenné, 13 hlasov), Miloš Lačný (Spišská Nová Ves, 7 hlasov), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov, 8 hlasov)
Náhradníci: Jakub Straka (Stropkov, 5 hlasov), Nikolas Lukáč (Raslavice, 5 hlasov), Matej Podstavek (Medzev, 5 hlasov)
Ako hlasovali jednotliví tréneri?
Marek Janečka, FK Spišská Nová Ves
Filip Regitko (Spišská Nová Ves) – Viliam Valent (Spišská Nová Ves), Breyner Zapata Uzuriaga (Spišská Nová Ves), Mário Jacko (Lipany), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Mateus De Oliveira Silva (Spišská Nová Ves), Erik Pačinda (Spišská Nová Ves), Erik Streňo (Humenné) – Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov), Miloš Lačný (Spišská Nová Ves), Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves)
Miroslav Nemec, FK Humenné
Miloslav Bréda (Humenné) – Viktor Maťaš (Humenné), Miroslav Petko (Humenné), Mário Jacko (Lipany) – Ján Dzurík (Humenné), Jakub Straka (Stropkov), Nikolas Lukáč (Raslavice), Radoslav Stričko (Sabinov) – Erik Streňo (Humenné), Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves), Miloš Lačný (Spišská Nová Ves)
Ján Šafranko, MŠK Tesla Stropkov
Miloslav Bréda (Humenné) – Tibor Veselý (Stropkov), Tomáš Ilinjo (Snina), Mário Jacko (Lipany), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves), Mateus De Oliveira Silva (Spišská Nová Ves), Jakub Straka (Stropkov) – Erik Streňo (Humenné), Nikolas Lukáč (Raslavice), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov)
Daniel Vanta, OFK – SIM Raslavice
Mário Švec (Raslavice) – Miroslav Petko (Humenné), Breyner Zapata Uzuriaga (Spišská Nová Ves), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves), Ján Dzurík (Humenné), Erik Pačinda (Spišská Nová Ves), Adam Oros (Medzev) – Nikolas Lukáč (Raslavice), Erik Streňo (Humenné), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov)
Štefan Jacko, ŠK Odeva Lipany
Miloslav Bréda (Humenné) – Viktor Maťaš (Humenné), Mário Jacko (Lipany), Róbert Dický (Snina), Jakub Straka (Stropkov) – Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves), Ievgenii Kovalenko (Medzev), Erik Pačinda (Spišská Nová Ves), Marcel Vysočan (Lipany) – Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov), Nikolas Lukáč (Raslavice)
Tomáš Danko, MFK Spartak Medzev
Miloslav Bréda (Humenné) – Dávid Keresteš (Stropkov), Matej Podstavek (Medzev), Róbert Dický (Snina), Danylo Sydorenko (Medzev) – Miroslav Sovič (Košice B), Erik Pačinda (Spišská Nová Ves), Ievgenii Kovalenko (Medzev), Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves) – Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov), Erik Streňo (Humenné)
René Kočan, MFK Snina
Miloslav Bréda (Humenné) – Tomáš Ilinjo (Snina), Matej Podstavek (Medzev), Róbert Dický (Snina), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Mateus De Oliveira Silva (Spišská Nová Ves), Ievgenii Kovalenko (Medzev), Erik Pačinda (Spišská Nová Ves) – Erik Streňo (Humenné), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov), Miloš Lačný (Spišská Nová Ves)
Miroslav Sovič, FC Košice B
Filip Regitko (Spišská Nová Ves) – Dávid Keresteš (Stropkov), Matej Podstavek (Medzev), Róbert Dický (Snina), Danylo Sydorenko (Medzev) – Miroslav Sovič (Košice B), Erik Pačinda (Spišská Nová Ves), Ievgenii Kovalenko (Medzev), Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves) – Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov), Erik Streňo (Humenné)
Ján Nahalka, prezident klubu 1. MFK Kežmarok
Filip Regitko (Spišská Nová Ves) – Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves), Matej Podstavek (Medzev), Ewerton Henrique Loureiro Serra (Kežmarok) – Marcel Vysočan (Lipany), Simon Kristan (Kežmarok) – Erik Pačinda (Spišská Nová Ves), Tomáš Mikluš (Kežmarok), Nikolas Lukáč (Raslavice) – Miloš Lačný (Spišská Nová Ves), Erik Streňo (Humenné)
Roman Lazúr, MFK Vranov nad Topľou
Tomáš Dráb (Vranov nad Topľou) – Marek Zlacký (Humenné), Dávid Keresteš (Stropkov), Tomáš Ilinjo (Snina), Viktor Maťaš (Humenné) – Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves), Jakub Verčimák (Vranov nad Topľou), Erik Pačinda (Spišská Nová Ves), Jakub Straka (Stropkov) – Miloš Lačný (Spišská Nová Ves), Erik Streňo (Humenné)
Vladimír Lajčák, FK Poprad
Mário Švec (Raslavice) – Vikor Maťaš (Humenné), Lukáš Janigloš (Poprad), Mário Jacko (Lipany), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Mateus De Oliveira Silva (Spišská Nová Ves) – Brayan Antonio Olaya Ruiz (Spišská Nová Ves), Ján Dzurík (Humenné), Jakub Straka (Stropkov) – Erik Streňo (Humenné), Michal Vilkovský (Medzev)
Jaroslav Galko, MFK Slovan Sabinov
Miloslav Bréda (Humenné) – Viktor Maťaš (Humenné), Dominik Veselý (Košice B), Matej Podstavek (Medzev), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Mateus De Oliveira Silva (Spišská Nová Ves), Ievgenii Kovalenko (Medzev), Erik Pačinda (Spišská Nová Ves) – Erik Streňo (Humenné), Miloš Lačný (Spišská Nová Ves), Brayan Antonio Olaya Ruiz (Spišská Nová Ves)
Milan Lalkovič, FC Lokomotíva Košice
Miloslav Bréda (Humenné) – Ľubomír Ivanko Macej (Lokomotíva), Tomáš Ilinjo (Snina), Danylo Sydorenko (Medzev), Miroslav Petko (Humenné) – Mateus De Oliveira Silva (Spišská Nová Ves) – Erik Streňo (Humenné), Ievgenii Kovalenko (Medzev), Bakuri Jinjolava (Kežmarok) – Miloš Lačný (Spišská Nová Ves), Erik Pačinda (Spišská Nová Ves)
Tomáš Komara, MŠK Spišské Podhradie
Miloslav Bréda (Humenné) – Brayan Antonio Olaya Ruiz (Spišská Nová Ves), Dávid Keresteš (Stropkov), Ján Dzurík (Humenné), Kamil Zekucia (Spišská Nová Ves) – Wilson Andres Lasso Ortegon (Spišská Nová Ves), Mateus De Oliveira Silva (Spišská Nová Ves), Peter Vitovič (Lipany), Ievgenii Kovalenko (Medzev), Kevin Daniel Castrillón Gómez (Stropkov) – Erik Streňo (Humenné)