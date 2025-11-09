Najviac hlasov dostal najlepší strelec súťaže. Ako vyzerá ideálna zostava III. ligy Stred?

BRATISLAVA. Prednedávnom sa skončila jesenná časť III. ligy Stred. Na prvom mieste zimuje Námestovo, ale súťaž je veľmi vyrovnaná.
Sportnet už tradične oslovil všetkých trénerov, aby určili najlepšiu jedenástku jesennej časti.
O vyrovnanosti ligy vypovedá aj fakt, že hlasy sa veľmi rozptýlili a do ideálnej zostavy sa dalo dostať už so štyrmi hlasmi.
Najviac hlasov získal najlepší strelec súťaže, ktorý figuroval v top zostave desiatich trénerov. 22-ročný Nigérijčan Shobowale Ademole Alabi z Podkoníc dal v jesennej časti 13 gólov.
Do ideálnej jedenástky sa dostali hráči zo šiestich klubov. Po troch zástupcov má líder z Námestova a Rimavská Sobota, po dvoch Fiľakovo a po jednom Lučenec, Bytča a Podkonice.
Najlepšia jedenástky jesene III. liga Stred 2025/2026
Tomáš Jenčo (Lučenec, 8 hlasov)
Esteiller Abas Cortes (Rimavská Sobota, 4 hlasy), Martin Habiňák (Námestovo, 4 hlasy), Matúš Otruba (Námestovo, 5 hlasov)
Kevin Oláh (Fiľakovo, 4 hlasy), Marko Püšpöky (Fiľakovo, 4 hlasy), Matheus Saturnino Matos (Rimavská Sobota, 5 hlasov), Daniel Hundák (Bytča, 4 hlasy)
Csaba Juhász (Rimavská Sobota, 6 hlasov), Marek Bobček (Námestovo, 9 hlasov), Shobowale Ademola Alabi (Podkonice, 10 hlasov)
Ako hlasovali jednotliví tréneri?
Ivan Rusnák, MŠK Námestovo
Erik Krivulčík (Námestovo) – Ivan Kotora (Oravské Veselé), Ľuboš Kupčík (Podkonice), Ľubomír Jaššo (Námestovo) – Marko Püšpöky (Fiľakovo), Daniel Hundák (Bytča), Matúš Otruba (Námestovo), Erik Murín (Dolný Kubín) – Marek Bobček (Námestovo), Shobowale Ademola Alabi (Podkonice), Csaba Juhász (Rimavská Sobota)
Štefan Rusnák, Dukla Banská Bystrica B
Daniel Kubica (Námestovo) – Adam Baláž (Banská Bystrica B), Ľuboš Kupčík (Podkonice), Ľubomír Jaššo (Námestovo), Miroslav Daško (Lučenec) – Milan Mikušiak (Banská Bystrica B), Matúš Otruba (Námestovo), Tomáš Kajsin (Banská Bystrica B), Marek Zuziak (Martin) – Marek Bobček (Námestovo), Daniel Hundák (Bytča)
Eugen Bari, FTC Fiľakovo
Tomáš Jenčo (Lučenec) – Esteiller Abas Cortes (Rimavská Sobota), Adam Kopas (Banská Bystrica B), Patrik Prikryl (Podkonice), Jakub Rakyta (Ružomberok) – Marko Püšpöky (Fiľakovo) – Sodiq Aremu (Fiľakovo), Samuel Farský (Námestovo), Matheus Saturnino Matos (Rimavská Sobota), Kevin Oláh (Fiľakovo) – Shobowale Ademola Alabi (Podkonice)
Stanislav Lojdl, MFK Bytča
Michal Trnovský (Banská Bystrica B) – Tibor Ďungel (Martin), Lukáš Mravec (Bytča), Martin Habiňák (Námestovo), Matej Pavlík (Bytča) – Matúš Otruba (Námestovo), Filip Kolorédy (Námestovo), Marek Zuziak (Martin) – Ruam Kevin Almeida Valentim (Rimavská Sobota), Daniel Hundák (Bytča), Shobowale Ademola Alabi (Podkonice)
Marcel Turňa, FK Podkonice
Tomáš Jenčo (Lučenec) – Carlos Eduardo Da Silva (Rimavská Sobota), Esteiller Abas Cortes (Rimavská Sobota), Lukáš Mravec (Bytča), Patrik Prikryl (Podkonice) – Graham Metuk (Fiľakovo), Matúš Otruba (Námestovo), Matheus Saturnino Matos (Rimavská Sobota), Kevin Oláh (Fiľakovo) – Marek Bobček (Námestovo), Shobowale Ademola Alabi (Podkonice)
Jozef Pisár, MŠK Rimavská Sobota
Tomáš Jenčo (Lučenec) – Carlos Eduardo Da Silva (Rimavská Sobota), Esteiller Abas Cortes (Rimavská Sobota), Matúš Barutík (Námestovo) – Ján Ferleťák (Rimavská Sobota), Matheus Saturnino Matos (Rimavská Sobota), Ján Nemčok (Lučenec), Michal Dedok (Lučenec) – Csaba Juhász (Rimavská Sobota), Ruam Kevin Almeida Valentim (Rimavská Sobota), Shobowale Ademola Alabi (Podkonice)
Andrej Kamendy, MŠK Novohrad Lučenec
Tomáš Jenčo (Lučenec) – Lukáš Kojnok (Kalinovo), Tomáš Brodňan (Kysucké Nové Mesto), Ľubomír Jaššo (Námestovo) – Jakub Rakyta (Ružomberok B), Tomáš Kajsin (Banská Bystrica B), Kohei Yoshida (Dolný Kubín), Csaba Juhász (Rimavská Sobota) – Kevin Oláh (Fiľakovo), Marek Bobček (Námestovo), Shobowale Ademola Alabi (Podkonice)
Ján Haspra, MFK Ružomberok B
David Húska (Ružomberok B) – Martin Habiňák (Námestovo), Serge Mbang (Námestovo), Patrik Leitner (Ružomberok B), Ľuboš Kupčík (Podkonice) – Marko Jendroľ (Ružomberok B), Filip Kolorédy (Námestovo) – Samuel Farský (Námestovo), Matúš Matej (Ružomberok B), Shobowale Ademola Alabi (Podkonice)
Jozef Schmied, MŠK Fomat Martin
Erik Krivulčík (Námestovo) – Martin Habiňák (Námestovo), Boris Krstič (Banská Bystrica B), Juraj Mráz (Martin), Matej Pavlík (Bytča) – Csaba Juhász (Rimavská Sobota), Marko Püšpöky (Fiľakovo), Marek Zuziak (Martin) – Marek Bobček (Námestovo), Sodiq Aremu (Fiľakovo), Shobowale Ademola Alabi (Podkonice)
Vladimír Škuta, TJ Tatran Oravské Veselé
Tomáš Jenčo (Lučenec) – Tibor Ďungel (Martin), Daniel Cvik (Oravské Veselé), Miroslav Daško (Lučenec) – Ivan Kotora (Oravské Veselé), Marko Püšpöky (Fiľakovo), Adam Kopas (Banská Bystrica B), Csaba Juhász (Rimavská Sobota) – Marek Bobček (Námestovo), Shobowale Ademola Alabi (Podkonice)
Michal Karásek, TJ Baník Kalinovo
Tomáš Jenčo (Lučenec) – Lukáš Kojnok (Kalinovo), Samuel Jenat (Kalinovo), Esteiller Abas Cortes (Rimavská Sobota), Miroslav Daško (Lučenec) – Samuel Farský (Námestovo), Matúš Otruba (Námestovo), Csaba Juhász (Rimavská Sobota) – Kevin Oláh (Fiľakovo), Marek Bobček (Námestovo), Sodiq Aremu (Fiľakovo)
Slavomír Zátek, MŠK Kysucké Nové Mesto
Tomáš Jenčo (Lučenec) – Kristián Lukáčik (Dolný Kubín), Matúš Turňa (Podkonice), Matej Pavlík (Bytča), Ivan Kotora (Dolný Kubín) – Ľuboš Šeroň (Bánová), Matheus Saturnino Matos (Rimavská Sobota), Jakub Rakyta (Ružomberok B), Marek Bobček (Námestovo), Shobowale Ademola Alabi (Podkonice), Marko Kelemen (Ružomberok B)
Radomír Korytář, MFK Dolný Kubín
Branko Maruniak (Banská Bystrica B) – Patrik Leitner (Ružomberok B), Kristián Lukáčik (Dolný Kubín), Martin Habiňák (Námestovo), Jakub Hrtánek (Bytča) – Dominik Dobiáš (Kalinovo), Filip Kolorédy (Námestovo), Kohei Yoshida (Dolný Kubín), Erik Murín (Dolný Kubín) – Marek Bobček (Námestovo), David Jackuliak (Ružomberok B)
Daniel Labuda, TJ Jednota Bánová
Tomáš Jenčo (Lučenec) – Tibor Ďungel (Martin), Filip Tatár (Bánová), Serge Mbang (Námestovo), Róbert Petruš (Bytča) – Pavol Zimka (Bytča), Ruam Kelvin Almeida Valentim (Rimavská Sobota), Matheus Saturnino Matos (Rimavská Sobota), Luboš Šeroň (Bánová), Erik Murín (Dolný Kubín) – Daniel Hundák (Bytča)