Petržalka poskočila na barážovú priečku. Malženice vyhrali a Zvolen doma zaváhal

Hráči Petržalky oslavujú gól. (Autor: FC Petržalka)
TASR|22. apr 2026 o 21:22
Futbalisti Petržalky zdolali v stredajšom zápase 26. kola MONACObet ligy Lehotu pod Vtáčnikom 2:1 a momentálne sú na druhej priečke zaručujúcej baráž o postup do Niké ligy.

Ich súper bojuje o udržanie a nachádza sa na jedenástej pozícii, tri body nad pásmom zostupu.

Petržalka má na konte 42 bodov a je tak len o skóre pred Zvolenom a Malženicami. Prvý menovaný tím v stredu nestačil na „béčko“ bratislavského Slovana 1:2, Malženice si naopak poradili 1:0 so Sláviou TU Košice.

Tá je len bod nad pásmom zostupu, keďže Považská Bystrica remizovala na pôde Žiliny B 2:2. V akcii bol aj posledný Púchov, ktorý podľahol Interu Bratislava 1:3, no stále je v hre o záchranu. 

Priamy postup do Niké ligy má už istý Banská Bystrica, ktorá remizovala v regionálnom derby s Pohroním 0:0.

Tabuľka druhej najvyššej súťaže je mimoriadne vyrovnaná v boji o druhé miesto, kde delia šesť tímov len tri body. Podobná situácia je na opačnom konci tabuľky - šestnásty Púchov stráca na desiaty Šamorín päť bodov.

MONACObet liga - 26. kolo

OFK Dynamo Malženice - Slávia TU Košice 1:0 (1:0)

Gól: 37. Kompan Breznik. Rozhodovali: Kolofík - Melicher, Ukropová, ŽK: Bukovský, Fábry, Breznik, Kurej, Polťák - Podstavek, Gáll, Sabolčík, Hasaj, Leško, ČK: 34. Gaucho - 55. Urban (po 2. ŽK), 232 divákov

FC Petržalka - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 2:1 (1:1)

Góly: 35. Jaššo, 64. Gašparovič - 32. Horvát. Rozhodovali: Vrábeľ - Poracký, Capik, ŽK: Sliacky - Dmitrovič, Okunola, Horvát, Tatar, 478 divákov

MŠK Púchov - FK Inter Bratislava 1:3 (1:3)

Góly: 43. Vavrík - 2. a 36. Vantruba, 5. Kopičár (vlastný). Rozhodovali: Mano - Bobko, Kuba, ŽK: Traore, Obšivan, Vavrík, Martinek, Mlynář, Lacko - Ba, 480 divákov

FC ŠTK 1914 Šamorín - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:1 (1:1)

Góly: 31. Varga - 8. Ahmad Daneji. Rozhodovali: Marhefka - Halíček, Hrenák, ŽK: Gladiš, Staš, Vasiljev, Petruš, Bartoš, Franko, Laura (všetci L. Mikuláš), ČK: 90. Bielák (L. Mikuláš), 323 divákov

MŠK Žilina B - MŠK Považská Bystrica 2:2 (0:1)

Góly: 60. Florea, 68. Prokop - 24. Ďatko (vlastný), 65. Kucharčík. Rozhodovali: Ruc - Lauer, Šandrik, ŽK: Svoboda - Teplan, Kucharčík, 208 divákov

MFK Zvolen - ŠK Slovan Bratislava B 1:2 (1:1)

Góly: 22. Adayllo Daniel - 28. Kozyk, 63. Maroš. Rozhodovali: Benedik - Lenický, Farkaš, ŽK: Petrák, Nosko, Blihár - Murár, Kozyk, Iuhanyak, 568 divákov

FK Pohronie - MFK Dukla Banská Bystrica 0:0

Rozhodovali: Glova - Pacák, Hrebeňár, ŽK: Kpozo, Fares Adel, Greško - Šikula, 367 divákov 

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
26
18
5
3
54:22
59
R
V
V
V
R
2
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
26
11
9
6
38:30
42
P
V
V
R
R
3
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
26
12
6
8
40:26
42
V
P
V
V
V
4
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
26
12
6
8
39:33
42
V
R
V
V
R
5
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
26
11
8
7
47:43
41
R
V
P
R
P
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
26
11
7
8
53:44
40
P
P
V
P
R
7
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
26
11
6
9
33:31
39
V
V
R
P
V
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
26
9
9
8
41:31
36
R
P
P
P
V
9
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
26
8
9
9
34:42
33
V
R
V
R
V
10
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
26
8
6
12
35:44
30
P
R
V
P
V
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
26
8
6
12
36:41
30
R
V
P
V
P
12
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
26
8
5
13
34:49
29
R
P
P
P
P
13
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
26
7
7
12
34:46
28
P
V
P
R
P
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
26
7
6
13
34:46
27
R
P
P
R
V
15
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
26
6
7
13
32:42
25
V
P
R
V
P
16
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
26
5
10
11
32:46
25
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

