Petržalka poskočila na barážovú priečku. Malženice vyhrali a Zvolen doma zaváhal

Futbalisti Petržalky zdolali v stredajšom zápase 26. kola MONACObet ligy Lehotu pod Vtáčnikom 2:1 a momentálne sú na druhej priečke zaručujúcej baráž o postup do Niké ligy.
Ich súper bojuje o udržanie a nachádza sa na jedenástej pozícii, tri body nad pásmom zostupu.
Petržalka má na konte 42 bodov a je tak len o skóre pred Zvolenom a Malženicami. Prvý menovaný tím v stredu nestačil na „béčko“ bratislavského Slovana 1:2, Malženice si naopak poradili 1:0 so Sláviou TU Košice.
Tá je len bod nad pásmom zostupu, keďže Považská Bystrica remizovala na pôde Žiliny B 2:2. V akcii bol aj posledný Púchov, ktorý podľahol Interu Bratislava 1:3, no stále je v hre o záchranu.
Priamy postup do Niké ligy má už istý Banská Bystrica, ktorá remizovala v regionálnom derby s Pohroním 0:0.
Tabuľka druhej najvyššej súťaže je mimoriadne vyrovnaná v boji o druhé miesto, kde delia šesť tímov len tri body. Podobná situácia je na opačnom konci tabuľky - šestnásty Púchov stráca na desiaty Šamorín päť bodov.
MONACObet liga - 26. kolo
OFK Dynamo Malženice - Slávia TU Košice 1:0 (1:0)
Gól: 37. Kompan Breznik. Rozhodovali: Kolofík - Melicher, Ukropová, ŽK: Bukovský, Fábry, Breznik, Kurej, Polťák - Podstavek, Gáll, Sabolčík, Hasaj, Leško, ČK: 34. Gaucho - 55. Urban (po 2. ŽK), 232 divákov
FC Petržalka - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 2:1 (1:1)
Góly: 35. Jaššo, 64. Gašparovič - 32. Horvát. Rozhodovali: Vrábeľ - Poracký, Capik, ŽK: Sliacky - Dmitrovič, Okunola, Horvát, Tatar, 478 divákov
MŠK Púchov - FK Inter Bratislava 1:3 (1:3)
Góly: 43. Vavrík - 2. a 36. Vantruba, 5. Kopičár (vlastný). Rozhodovali: Mano - Bobko, Kuba, ŽK: Traore, Obšivan, Vavrík, Martinek, Mlynář, Lacko - Ba, 480 divákov
FC ŠTK 1914 Šamorín - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:1 (1:1)
Góly: 31. Varga - 8. Ahmad Daneji. Rozhodovali: Marhefka - Halíček, Hrenák, ŽK: Gladiš, Staš, Vasiljev, Petruš, Bartoš, Franko, Laura (všetci L. Mikuláš), ČK: 90. Bielák (L. Mikuláš), 323 divákov
MŠK Žilina B - MŠK Považská Bystrica 2:2 (0:1)
Góly: 60. Florea, 68. Prokop - 24. Ďatko (vlastný), 65. Kucharčík. Rozhodovali: Ruc - Lauer, Šandrik, ŽK: Svoboda - Teplan, Kucharčík, 208 divákov
MFK Zvolen - ŠK Slovan Bratislava B 1:2 (1:1)
Góly: 22. Adayllo Daniel - 28. Kozyk, 63. Maroš. Rozhodovali: Benedik - Lenický, Farkaš, ŽK: Petrák, Nosko, Blihár - Murár, Kozyk, Iuhanyak, 568 divákov
FK Pohronie - MFK Dukla Banská Bystrica 0:0
Rozhodovali: Glova - Pacák, Hrebeňár, ŽK: Kpozo, Fares Adel, Greško - Šikula, 367 divákov
