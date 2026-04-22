Nikto z nás nechce, aby Prešov vypadol z ligy (podcast Spoza piva)

Na snímke v popredí sprava Patrik Iľko (Žilina) a Taras Bondarenko (Prešov) bojujú o loptu. (Autor: TASR)
Samuel Biroš, Timotej Gašper|22. apr 2026 o 17:30
Vitajte pri 159.epizóde podcastu Spoza piva, v ktorej budeme okrem slovenskej Niké ligy riešiť tiež pohár, Ligu majstrov a mnoho ďalších tém.

Sezóna sa naprieč Európou pomaly ale isto láme do svojho samého záveru, čo platí aj o pohárových súťažiach.

V našom pohári nás čaká už len finálový zápas, v ktorom si to o vzácnu trofej a miestenku do Európy rozdá Žilina proti Košiciam.

Hrá sa na žilinskom trávniku, čo dáva zápasu extra zápal. 

Prešli sme si tiež Ligomajstrové odvety, kedy Bayern potvrdil dominanciu, Arsenal uspal divákov a Liverpool, ako Samo dodal, ukázal, na čo momentálne má. 

Venujeme sa tiež našej lige, kde je na poslednom mieste tabuľky Tatran Prešov. Nováčik, ktorý bol krok od postupu do finále poháru, dokázal vyhrať derby proti Košiciam, no v tabuľke je stále na poslednom mieste, no s rovnakým počtom bodov ako Skalica a Komárno. Kto napokon vypadne z ligy?

My dúfame, a asi aj mnohí ďalší, že Prešov to teda nebude. Aký máš názor? Daj nám vedieť v komentároch! 

VIDEO: 159. epizóda podcastu Spoza piva


Podcast Spoza piva

Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Google Podbean

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
28
18
5
5
58:34
59
V
R
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
27
15
7
5
47:28
52
V
V
P
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
28
14
7
7
55:33
49
P
V
P
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
27
14
5
8
45:32
47
V
R
V
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
28
11
5
12
37:46
38
P
P
V
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
28
11
3
14
50:45
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
28
11
4
13
45:47
37
P
V
V
V
R
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
28
11
3
14
26:45
36
P
V
V
V
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
28
7
10
11
28:42
31
V
R
R
P
R
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
28
6
8
14
28:41
26
V
R
P
V
P
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
28
6
8
14
30:41
26
P
P
P
P
R
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
28
5
11
12
25:40
26
V
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Liga majstrov

