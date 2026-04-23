Meno Škriniara sa objavilo v talianskej kauze. Je to nezmysel, reaguje

Meno kapitána slovenskej futbalovej reprezentácie Milana Škriniara sa objavilo v dokumentoch talianskej prokuratúry v rámci vyšetrovania rozsiahlej siete poskytujúcej eskortné služby v Miláne.
Samotný hráč však akúkoľvek spojitosť s prípadom dôrazne odmieta a avizuje právne kroky.
Vyšetrovanie, na ktorom sa podieľa talianska finančná polícia Guardia di Finanza, odhalilo sieť organizujúcu luxusné večierky pre klientelu z radov športovcov vrátane futbalistov pôsobiacich v Serie A.
V uniknutých materiáloch sa podľa médií objavujú desiatky mien, pričom zmienka o nich automaticky neznamená, že by boli obvinení z trestnej činnosti.
Podľa dostupných informácií meno Milana Škriniara figuruje v spise, ktorý má k dispozícii agentúra ANSA a čiastočne ho zverejnil denník Il Giornale.
Dôležité však je, že slovenský obranca nie je z ničoho obvinený a nie je ani predmetom vyšetrovania. To isté platí aj pre ďalších hráčov, ktorých mená sa v materiáloch spomínajú.
Futbalista tureckého klubu Fenerbahçe Istanbul priznal, že informácie o kauze ho zaskočili. „Pokiaľ ste mi to neposlali, o ničom som nevedel, bol som z toho úplne prekvapený. Otvoril som to a zľakol som sa, čo sa to deje,“ uviedol pre Šport24.sk.
Škriniar zdôraznil, že počas svojho pôsobenia v Interi Miláno v rokoch 2017 až 2023 trávil voľný čas výlučne s tímom alebo rodinou.
„Keď som bol v Miláne, chodil som von len na tímové večere s chalanmi alebo som trávil čas s manželkou a dcérou,“ uviedol s tým, že akékoľvek prepojenie s kauzou považuje za absurdné.
Zároveň potvrdil, že sa obrátil na právnika a plánuje podniknúť konkrétne kroky na ochranu svojho mena.
„Nie je normálne, aby sa moje meno spájalo s takými vecami. Budem trvať na tom, aby sa v tomto kontexte nespomínalo. Je to absurdné. Takéto špinenie môjho mena a mojej rodiny neexistuje, je to nezmysel,“ dodal.
Podľa vyšetrovateľov sieť ponúkala klientom balíčky zahŕňajúce luxusné večere, ubytovanie a spoločnosť žien.
Samotná Guardia di Finanza však zdôraznila, že v prípade klientov nejde o trestnú činnosť, keďže platený sex nie je v Taliansku kriminalizovaný, pokiaľ nedochádza k nátlaku či vykorisťovaniu.