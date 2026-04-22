Trnava potvrdila formu. Otočila zápas s Dunajskou Stredou, ktorá sa nepriblížila Slovanu

Niké liga - dohrávka 2. kola skupiny o titul
FC Spartak Trnava - FK DAC 1904 Dunajská Streda 2:1 (0:1)
Góly: 67. Gong, 75. Paur - 33. Gueye, ŽK: Paur, Sabo, Kratochvíl - Sylla, Tuboly, Gagua
Rozhodovali: Kišš - Pozor, Ferenc
Diváci: 4351
Trnava: Vantruba - Koštrna, Sabo, Stojsavljevič (68. Twardzik), Jureškin - Kratochvíl, Laušič (81. Procházka) - Gong (88. P. Karhan), Paur (81. Ďuriš), Chorcheli - Metsoko (46. Kudlička)
Dunajská Streda: Popovič - Kapanadze, Kačaraba, Nemanič, Mendez - Tuboly, Ouro (60. Udvaros) - Gruber (78. Dukanovič), Gagua (78. Kukovec), Sylla (57. Bationo) - Gueye (46. Kmeť)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v stredajšej dohrávke 2. kola nadstavbovej časti Niké ligy nad Dunajskou Stredou 2:1, keď v druhom počase otočili z 0:1.
- ONLINE: FC Spartak Trnava - FC DAC Dunajská Streda, Niké liga (skupina o titul - 2. kolo - dohrávka)
Domáci sa posunuli na tretie miesto tabuľky o bod pred Žilinou a dva body za DAC, ktorý stráca na vedúci Slovan sedem bodov.
V prvom polčase sa veľa šancí nezrodilo, hra sa odvíjala najmä medzi šestnástkami. V 33. minúte sa však zblokovaná strela Oura odrazila pred bránku a Gueye zblízka pohotovo poslal hostí do vedenia.
Trnava v druhom polčase otočila výsledok.
Najprv v 67. minúte po centri Laušiča vyrovnal hlavou Gong a v 75. minúte strelou asi z 20 metrov po zemi k žrdi dokonal obrat Paur.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: