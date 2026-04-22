Trnava potvrdila formu. Otočila zápas s Dunajskou Stredou, ktorá sa nepriblížila Slovanu

Na snímke vľavo hráč Trnavy Hillary Gong a hráč DAC Alejandro Mendez.
Na snímke vľavo hráč Trnavy Hillary Gong a hráč DAC Alejandro Mendez. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|22. apr 2026 o 19:59
Spartak vyhral tretí z uplynulých štyroch duelov

Niké liga - dohrávka 2. kola skupiny o titul

FC Spartak Trnava - FK DAC 1904 Dunajská Streda 2:1 (0:1)

Góly: 67. Gong, 75. Paur - 33. Gueye, ŽK: Paur, Sabo, Kratochvíl - Sylla, Tuboly, Gagua

Rozhodovali: Kišš - Pozor, Ferenc

Diváci: 4351

Trnava: Vantruba - Koštrna, Sabo, Stojsavljevič (68. Twardzik), Jureškin - Kratochvíl, Laušič (81. Procházka) - Gong (88. P. Karhan), Paur (81. Ďuriš), Chorcheli - Metsoko (46. Kudlička)

Dunajská Streda: Popovič - Kapanadze, Kačaraba, Nemanič, Mendez - Tuboly, Ouro (60. Udvaros) - Gruber (78. Dukanovič), Gagua (78. Kukovec), Sylla (57. Bationo) - Gueye (46. Kmeť)

Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v stredajšej dohrávke 2. kola nadstavbovej časti Niké ligy nad Dunajskou Stredou 2:1, keď v druhom počase otočili z 0:1.

Domáci sa posunuli na tretie miesto tabuľky o bod pred Žilinou a dva body za DAC, ktorý stráca na vedúci Slovan sedem bodov.

V prvom polčase sa veľa šancí nezrodilo, hra sa odvíjala najmä medzi šestnástkami. V 33. minúte sa však zblokovaná strela Oura odrazila pred bránku a Gueye zblízka pohotovo poslal hostí do vedenia.

Fotogaléria zo zápasu Spartak Trnava - DAC Dunajská Streda (Niké liga, 2. kolo skupiny o titul)
Na snímke hráč DAC Abdoulaye Gueye počas dohrávky 2. kola nadstavbovej časti Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a FC DAC Dunajská Streda v Trnave.
Na snímke brankár DAC Aleksandar Popovič počas dohrávky 2. kola nadstavbovej časti Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a FC DAC Dunajská Streda v Trnave.
Na snímke vľavo hráč Trnavy Hillary Gong a hráč DAC Alejandro Mendez počas dohrávky 2. kola nadstavbovej časti Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a FC DAC Dunajská Streda v Trnave.
Na snímke vľavo hráč Trnavy Idjessi Metsoko a hráč DAC Samsindin Ouro počas dohrávky 2. kola nadstavbovej časti Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a FC DAC Dunajská Streda v Trnave.
Na snímke hráč Trnavy Luka Khorkheli počas dohrávky 2. kola nadstavbovej časti Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a FC DAC Dunajská Streda v Trnave.Na snímke tréner DAC Branislav Fodrek počas dohrávky 2. kola nadstavbovej časti Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a FC DAC Dunajská Streda v Trnave.

Trnava v druhom polčase otočila výsledok.

Najprv v 67. minúte po centri Laušiča vyrovnal hlavou Gong a v 75. minúte strelou asi z 20 metrov po zemi k žrdi dokonal obrat Paur.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
28
18
5
5
58:34
59
V
R
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
28
15
7
6
48:30
52
P
V
V
P
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
28
15
5
8
47:33
50
V
V
R
V
P
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
28
14
7
7
55:33
49
P
V
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
28
11
5
12
37:46
38
P
P
V
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
28
11
3
14
50:45
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
28
11
4
13
45:47
37
P
V
V
V
R
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
28
11
3
14
26:45
36
P
V
V
V
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
28
7
10
11
28:42
31
V
R
R
P
R
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
28
6
8
14
28:41
26
V
R
P
V
P
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
28
6
8
14
30:41
26
P
P
P
P
R
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
28
5
11
12
25:40
26
V
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Na snímke vľavo hráč Trnavy Hillary Gong a hráč DAC Alejandro Mendez.
    Na snímke vľavo hráč Trnavy Hillary Gong a hráč DAC Alejandro Mendez.
    Trnava potvrdila formu. Otočila zápas s Dunajskou Stredou, ktorá sa nepriblížila Slovanu
