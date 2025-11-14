Štvrtoligista proti majstrovi. Možno to bude sviatok a možno sa budeme chytať za hlavu

BRATISLAVA. Zo šesťnásťfinále Slovnaft Cupu ostáva odohrať jediné stretnutie.
V sobotu poobede o 16.00 na trenčianskom štadióne na Sihoti privítajú štvrtoligové Trenčianske Stankovce slovenského majstra.
Štvorka u posledného
Aktuálne siedmy tím IV. ligy Západ vyradil na ceste do 4. kola piatoligovú Opatovú po výhre 4:0, nováčika druhej ligy Lehotu pod Vtáčnikom zdolal 3:1 a s Košeckým Podhradím zo šiestej ligy remizoval 1:1 a napokon postúpil na penalty.
Žreb im v 4. kole prisúdil bratislavský Slovan.
Stankovčanom sa v ostatných troch kolách štvrtej ligy veľmi nedarilo. Najprv prehrali v Bolerázi 2:7, potom remizovali doma s Levicami 1:1 a minulý víkend podľahli Hornej Krupej 1:4.
„Dostali sme štvorku u posledného, takže sme pripravení na sto percent,“ neodpustil si ironickú poznámku tréner Trenčianskych Stankoviec Martin Ježík.
„Asi sa všetci šetrili na Slovan. Chýbali nám niektorí hráči, ale na to sa nechcem vyhovárať. Nacvičovali sme, aké to je dostať štvorku. A to proti Slovanu ešte budeme radi,“ pokračoval podobným tónom kouč štvrtoligistu.
Potom už pokračoval vážnejšie. „Pripravujeme sa tak, ako na každý iný zápas. Možno to bude pre nás sviatok a možno sa budeme chytať za hlavu, že čo sme si to vymysleli,“ poznamenal.
Nechcú si spraviť hanbu
Zápas sa hrá počas reprezentačnej prestávky, belasým teda budú chýbať niektorí kľúčoví hráči.
„Určite nič nepodcenia. Síce tam nebudú reprezentanti, ale tí, čo budú hrať, sa budú chcieť ukázať a určite to neberú na ľahkú váhu. Nečaká nás nič ľahké. Možno to bude ešte horšie ako keby hrali v plnej sile,“ myslí si tréner Trenčianskych Stankoviec.
Slovenský majster v 2. kole pohára prekvapujúco prehrával na pôde Trstíc už 0:2, ale napokon zápas otočil a bez problémov postúpil.
Trenčianske Stankovce sa už raz v tomto ročníku postarali o pohárové prekvapenie, keď zdolali druholigistu. „Neverím, že za jeden rok motyka vystrelí dvakrát. Rozdiel troch súťaží sa musí prejaviť,“ reálne zhodnotil šance svojho tímu Ježík.
Pred veľkým súbojom majú domáci rozumné ambície. „Nechceme si spraviť hanbu. Potešilo by ma, keby sme dali gól a keby sme dokázali čo najdlhšie držať nejaký priaznivý výsledok,“ uviedol.
Nie typické dedinské mužstvo
V kádri štvrtoligistu sú aj futbalisti, ktorí už podobné zápasy hrali, pre iných to bude prvá konfrontácia s ligovým súperom.
Peter Kleščík bol s Trenčínom dvojnásobný majster a dvojnásobný víťaz pohára, Roman Gergel vyhral titul aj pohár so Žilinou a hral aj Ligu majstrov, Igor Držík tiež má vyše dvesto ligových štartov.
„Nie sme úplne typické dedinské mužstvo,“ podčiarkol Ježík.
„Aj tí mladší chalani majú skúsenosti minimálne z ligového dorastu. Aj keď so Slovanom sa nehrá každý deň, ani každý rok,“ doplnil.
Sám sa teší na stretnutie s trénerom Slovana Vladimírom Weissom starším. „Či sa Slovanu darí, alebo nedarí, je to najlepší tréner na Slovensku. Bude pre mňa pocta, keď si s ním podám ruky,“ zdôraznil tréner Trenčianskych Stankoviec.
Príde 1500 ľudí?
V predchádzajúcich zápasoch mu chýbali niektorí hráči, ale proti Slovanu sú všetci pripravení.
„Nižšie súťaže majú svoje špecifiká, hráči majú niekedy pracovné povinnosti, alebo nejaké zranenia. No je zaujímavé, že na Slovan budeme kompletní. Ale chápem, Horná Krupá nie je taký lákavý súper ako Slovan,“ vtipkoval tréner.
Klub pripravuje na zápas špeciálne šály aj tričká. Dejiskom zápasu bude štadión AS Trenčín.
Kapacita miestneho ihriska v obci so 3500 obyvateľmi je iba 650 divákov, navyše v polovici novembra by aj kvalita hracej plochy bola otázna.
Vedenie klubu teda vyhodnotilo, že najlepšie riešenie bude, ak sa stretnutie odohrá na ligovom štadióne v dôstojných podmienkach.
„Dúfam, že príde viac ľudí ako na AS Trenčín. Ak bude 1500 ľudí v hľadisku, budeme spokojní,“ poznamenal tréner.