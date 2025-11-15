Štvrtoligista favoritovi nič nedaroval. Podbrezová musela zápas v Nitre otáčať

Slovnaft Cup - osemfinále
FC Nitra - FK Železiarne Podbrezová 2:3 (1:1)
Góly: 37. Pánsky, 65. Sombat - 42. a 62. Galčík, 56. Kováčik
NITRA. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová sa stali prvými štvrťfinalistami Slovenského pohára - Slovnaft Cupu.
V sobotňajšom osemfinálovom zápase zvíťazili na trávniku štvrtoligového tímu FC Nitra 3:2, dvoma gólmi sa na tom podieľal útočník Roland Galčík.
Víťazstvo účastníka Niké ligy, ktorý bol v stretnutí jasným favoritom, sa nerodilo ľahko. V prvom polčase otvoril skóre domáci Denis Pánsky a pred odchodom do šatní Galčík len vyrovnal.
Po zmene strán nepremenil hosťujúci Radek Šiler pokutový kop, ale „železiarov“ predsa len poslal do vedenia Peter Kováčik.
Krátko na to zvýšil opäť Galčík, vzápätí však dal domácim nádej Jozef Sombat. Podbrezová už záver ustála a tešila sa z postupu.
Program osemfinále Slovnaft Cupu
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále