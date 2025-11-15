Štvrtoligista favoritovi nič nedaroval. Podbrezová musela zápas v Nitre otáčať

Momentka zo zápasu FC Nitra - FK Železiarne Podbrezová
Momentka zo zápasu FC Nitra - FK Železiarne Podbrezová (Autor: Facebook/FC Nitra)
Sportnet, TASR|15. nov 2025 o 14:54
Domáci brankár zneškodnil penaltu.

Slovnaft Cup - osemfinále

FC Nitra - FK Železiarne Podbrezová 2:3 (1:1)

Góly: 37. Pánsky, 65. Sombat - 42. a 62. Galčík, 56. Kováčik

NITRA. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová sa stali prvými štvrťfinalistami Slovenského pohára - Slovnaft Cupu.

V sobotňajšom osemfinálovom zápase zvíťazili na trávniku štvrtoligového tímu FC Nitra 3:2, dvoma gólmi sa na tom podieľal útočník Roland Galčík.

Víťazstvo účastníka Niké ligy, ktorý bol v stretnutí jasným favoritom, sa nerodilo ľahko. V prvom polčase otvoril skóre domáci Denis Pánsky a pred odchodom do šatní Galčík len vyrovnal.

Po zmene strán nepremenil hosťujúci Radek Šiler pokutový kop, ale „železiarov“ predsa len poslal do vedenia Peter Kováčik.

Krátko na to zvýšil opäť Galčík, vzápätí však dal domácim nádej Jozef Sombat. Podbrezová už záver ustála a tešila sa z postupu.

Program osemfinále Slovnaft Cupu

15.11. 13:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
FC Nitra
FC Nitra
2 - 3
FK Železiarne Podbrezová
FK Železiarne Podbrezová
FC Nitra (Nitra) | Nitra
18.11. 13:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
MŠK Púchov
MŠK Púchov
vs.
FC TATRAN Prešov
FC TATRAN Prešov
Mestský štadión Púchov (Púchov) | Púchov
19.11. 13:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
FTC Fiľakovo
FTC Fiľakovo
vs.
AS Trenčín
AS Trenčín
Štadión FTC Fiľakovo (Fiľakovo) | Fiľakovo
19.11. 13:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
FC Spartak Trnava
FC Spartak Trnava
vs.
FC Spartak Trnava
FC Spartak Trnava
25.11. 15:30
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
MŠK Žilina
MŠK Žilina
vs.
MFK Skalica
MFK Skalica
MŠK Žilina (Žilina) | Žilina
26.11. 16:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
vs.
KFC Komárno futbal
KFC Komárno futbal
Štadión Okoličné (Liptovský Mikuláš) | Liptovský Mikuláš
03.12. 17:30
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
FK DAC 1904 Dunajská Streda
FK DAC 1904 Dunajská Streda
vs.
MFK Zemplín Michalovce
MFK Zemplín Michalovce
MOL Aréna (Dunajská Streda) | Dunajská Streda
10.12. 15:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
MFK Ružomberok
MFK Ružomberok
vs.
FC KOŠICE
FC KOŠICE
MFK Ružomberok (Ružomberok) | Ružomberok

Slovensko

