Zmeniť trénera a vedenie, kričali fanúšikovia. Je to neakceptovateľné, reagoval Weiss mladší

BRATISLAVA. Melódia bola dôverne známa, ale text znel inak. Tradičný chorál fanúšikov Slovana Bratislava „Belasí, hej“ počas zápasu s Komárnom predviedli ultras inak.
„Nehráte nič, hráte ako mátohy. Vaša láska jediná je výplatná hodina,“ znelo v nedeľu poobede nad Tehelným poľom.
Slovanisti v 14. kole Niké ligy zdolali KFC Komárno 3:2 a už po štvrťhodine hry viedli 2:0, ale fanúšikovia nemali zľutovanie.
Vy odídete, my tu budeme
Bratislavský Slovan v ligovej fáze Konferenčnej ligy prehral zatiaľ všetky tri zápasy. Naposledy vo štvrtok vo Fínsku s Kuopiom.
Práve v tomto zápase bol pritom slovenský majster favoritom.
Slovan má hluché obdobia aj v ligových zápasoch, ktoré súperi dokážu využiť. Mužstvo Vladimíra Weissa však v domácej súťaži spoľahlivo zbiera body.
S Komárnom vyhralo v priebehu dvoch týždňov dvakrát 3:2, pričom práve v zápase vonku, na štadióne v Zlatých Moravciach otáčal až v závere.
Fanúšikom sa však dianie v klube ani na trávniku nepáči. „V Bratislave všetkým známe, že už dlho p...u hráme,“ znela upravená verzia ďalšieho tradičného chorálu.
Už pred zápasom vyvesili fanúšikovia nad kotol transparent: „Každoročné zrkadlo – amaterizmus a nekompetentnosť. Už roky sa zahrávate s našou vernosťou. Vy raz odídete, my tu budeme naveky.“
Že kto všetko by mal podľa fanúšikov odísť, to vysvitlo z ďalšieho chorálu. „Zmeniť trénera, zmeniť vedenie, vyj...ť pár hráčov, to si želáme,“ dali jasne najavo svoju nespokojnosť priaznivci belasých.
Popri kritických prejavoch však nechýbalo ani tradičné povzbudzovanie.
Debakel z toho nebol
V minulej sezóne vyhrali belasí na Tehelnom poli s Komárnom vysoko 6:0. Úvod tohto zápasu naznačil podobný možný priebeh.
Nino Marcelli poslal domácich do vedenia už v 7. minúte Nino Marcelli a o šesť minút zvýšil Andraž Šporar.
„Zápas sme prehrali za desať minút, keď sme cúvali, neboli sme dostatočne agresívni,“ skonštatoval tréner Komárna Mikuláš Radványi.
Debaklu sa však neobával. „Už sme niekde inde, už mám skúsenejšie mužstvo,“ vravel kouč hostí.
Jeho tím sa vrátil do zápasu kontaktným gólom Ondřeja Rudzana v 35. minúte, ale Slovan ešte v pridanom čase prvého polčasu dal ďalší gól. Po rohu Weissa hlavou posunul loptu Wimmer a Šporar uzatváral pri vzdialenejšej žrdi.
Na toto sa nedá pozerať
V úvode druhého polčasu dali domáci gól z ofsajdu a po približne hodine hry znovu začali vystrkovať rožky hostia.
V 60. minúte mal Elvis Mashike obrovskú šancu, ktorú zlikvidoval Matúš Macík. Brankár Slovana o pár minút neskôr chytil aj hlavičku Martina Šimka.
Dominik Takáč dostal po zápase vo Fínsku voľno, aby si pred reprezentačnou pauzou doliečil menšie svalové zranenie.
Aktivita hostí sa však nepozdávala fanúšikom. Hlásateľ práve vtedy oznámil počet divákov: 4987.
„Masochisti z Bratislavy,“ prišla odpoveď z tribúny. Následne to vyjadrili ešte jasnejšie: „Na toto sa nedá pozerať!“, kričali zborovo fanúšikovia.
Komárno päť minút pred koncom znížilo po ďalšej štandardke, keď hlavou skóroval Patrik Šimko.
Hostia v posledných minútach tlačili, ale z ďalších štandardných situácií už vyrovnávajúci gól nevyťažili.
Nezaslúžime si to
Po skončení zápasu hráči nešli ku kotlu na tradičnú ďakovačku. „Preplatené k...y,“ skandovali fanúšikovia.
Kapitán belasých Vladimír Weiss mladší považuje ich správanie za neakceptovateľné.
„Vieme, že možno forma mužstva nie je najideálnejšia a niektoré veci sa dajú robiť lepšie. Aj väčšie mužstvá však zažili takéto minikrízy. Tento zápas bol o emócii, o ukázaní srdca, o bojovnosti a o troch bodoch. To sme splnili. To, čo vyjadrili naši fanúšikovia, je neakceptovateľné v takomto klube,“ zdôraznil Weiss.
„Rok po Lige majstrov toto kričať na nás? Nezaslúžime si to a neakceptujeme to. Ani ja, ani celá kabína,“ podčiarkol.
„Môžu si vyjadriť svoj názor na našu hru a naše výsledky, a takisto my si môžeme vyjadriť svoj,“ odôvodnil Weiss, prečo sa mužstvo nepostavilo pred fanúšikov.
Slovanu patrí v aktuálnej tabuľke druhé miesto a má ešte zápas k dobru. Ak ho zvládne, poskočí na čelo ligy.
„Nie je jednoduché v takejto situácii vyhrávať. Sme spokojní s tromi bodmi a s tým, že sme túto situáciu zvládli,“ doplnil kapitán belasých.
Musíme si to vytrpieť
Tréner Slovana Vladimír Weiss bol po zápase mrzutý. „Myslel som si, že sa ma budete pýtať na zápas a nie na negativity,“ reagoval na prvú novinársku otázku, ktorá smerovala ku kritike zo strany fanúšikov.
„Ako to vnímam? Taký je život. Trénera, futbalistu, funkcionára. Treba im postaviť nový štadión a tu máš,“ poznamenal trpko.
Pri hodnotení zápasu však sám uznal, že forma slovenského majstra nie je ideálna.
„Určite nehráme v takej forme, ako by sme všetci chceli. Za stavu 3:1 sme mali šance, ale nedali sme ich, aby sme ukončili zápas. Nehráme tak, ako by sme chceli, ale musíme si to vytrpieť, musíme si to spolu prežiť a musíme bojovať,“ zdôraznil Weiss.
„Podstatné však je, že vyhrávame,“ doplnil.
VIDEO: Vladimír Weiss po zápase s Komárnom
Nebudem si pred nimi klačať
Postupne sa rozhovoril aj na tému fanúšikov.
„My sme tu priviedli dvadsaťtisíc fanúšikov, rodiny s deťmi, pred rokom. Tlieskali v stoji, keď sme prehrali všetky zápasy v Lige majstrov. Ale hráči ťahali aj kvôli divákom. Dali nám impulz a bolo ich dvadsaťtisíc, nie dvesto, ktorí znehodnocujú meno Slovana. Dobrý fanúšik stojí za mužstvom vždy. Môže si povedať svoj názor, ale nie takto. Takto kričať na hráčov, to som ešte nezažil,“ vravel Weiss.
„Ani klub, ani hráči, ani my si to nezaslúžime. Určite si nikdy pred nimi nebudem klačať a prosiť ich o niečo. To sa z mojej strany nedožijú a takisto ani od klubu,“ vyhlásil.
Poukázal na to, že v minulosti by sa možno správal inak. „Pred desiatimi rokmi by som tu asi vybuchol, možno by som tu už nesedel. Dnes to riešim inak, s rozvahou. Samozrejme, v kabíne sú emócie, ale musíme to zvládnuť,“ uzavrel tréner Slovana.