Štvrtoligista v úvode šokoval Slovan. Hostia využili penaltu a domácim uštedrili debakel

Alansa Yirajang počas zápasu.
Alansa Yirajang počas zápasu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|15. nov 2025 o 17:48
Slovnaft Cup - 4. kolo

Trenčianske Stankovce - Slovan Bratislava 1:6 (1:2)

Góly: 8. Svatík – 17. Mustafić, 45+1. Weiss (pen.), 50. Mak, 52. Yirajang, 54. Lichý, 71. Yirajang

ŽK: 44. Komorovský (TSN) – 35. Mustafić (SBA), 69. Wimmer (SBA)

Rozhodca: Valent – Juhos, Halíček

TRENČIANSKE STANKOVCE. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava postúpili do osemfinále Slovnaft Cupu 2025/2026. Rozhodlo o tom ich víťazstvo 6:1 nad OŠK Trenčianske Stankovce.

V úvode zápasu sa presadil za domácich Tomáš Svatík. „Belasí“ ale otočili ešte pred koncom prvého polčasu, keď za vyrovnaného stavu kopali pokutový kop, ktorý úspešne premenil Vladimír Weiss ml.

V druhom dejstve súperovi nastrieľali ďalšie štyri góly a triumfovali 6:1. Dvakrát sa presadil Gambijčan Alasana Yirajang.

