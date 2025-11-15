Štvrtoligista v úvode šokoval Slovan. Hostia využili penaltu a domácim uštedrili debakel

Slovnaft Cup - 4. kolo
Trenčianske Stankovce - Slovan Bratislava 1:6 (1:2)
Góly: 8. Svatík – 17. Mustafić, 45+1. Weiss (pen.), 50. Mak, 52. Yirajang, 54. Lichý, 71. Yirajang
ŽK: 44. Komorovský (TSN) – 35. Mustafić (SBA), 69. Wimmer (SBA)
Rozhodca: Valent – Juhos, Halíček
TRENČIANSKE STANKOVCE. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava postúpili do osemfinále Slovnaft Cupu 2025/2026. Rozhodlo o tom ich víťazstvo 6:1 nad OŠK Trenčianske Stankovce.
V úvode zápasu sa presadil za domácich Tomáš Svatík. „Belasí“ ale otočili ešte pred koncom prvého polčasu, keď za vyrovnaného stavu kopali pokutový kop, ktorý úspešne premenil Vladimír Weiss ml.
V druhom dejstve súperovi nastrieľali ďalšie štyri góly a triumfovali 6:1. Dvakrát sa presadil Gambijčan Alasana Yirajang.