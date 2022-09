Zničili ich tréma a Vantruba. Amatéri sa však nehanbia, diváci boli aj na streche

Amatéri boli nervózni

Účastník Fortuna ligy po zmene strán pridal ešte jeden gól. Na pôde piatoligistu tak vyhral 6:0.

„Súper ma prekvapil. Že chcel hrať otvorenú partiu. Sú to odchovanci Trenčína, ktorí sú na to zvyknutí. Čakal by som však, že nastúpia trošku defenzívnejšie,“ vravel Gašparík s tým, že zápasy fortunaligistov na dedine by mali vyzerať takto. A nemali by sa diať zbytočné drámy.

Trnavčania sa z raketového štartu tešili. Domáci amatéri boli pochopiteľne zaskočení.