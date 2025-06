Tréner treťoligistu končí. Vadí mu nedotknuteľnosť rozhodcov, ale chlapsky priznal chybu

„Nebol som spokojný s výkonmi mužstva. Nevidel som napredovanie, bolo to stagnovanie na jednom mieste. Cítil som to aj na sebe, ani ja som sa už nedokázal viac namotivovať,“ uviedol 46-ročný kouč.

„Máme útvar talentovanej mládeže, máme kvalitných dorastencov. Načo by sme to robili, keď sem máme zobrať nejakých cudzincov, ktorí sú možno o trochu lepší, ale zaberú miesto týmto chlapcom? Pre mňa je toto nepochopiteľné,“ podčiarkol tréner.

„Myslím si, že sme urobili kus dobrej roboty. Spolu s prezidentom Arnoldom Danyim sme zastabilizovali klub. Dotiahli sme do klubu zaujímavých ľudí. Pri doraste sme urobili zmenu a podarilo sa nám naspäť postúpiť do druhej dorasteneckej ligy,“ poznamenal Boháčik.

Uvedomuje si, čo musí zmeniť

Ak by mohol z uplynulej sezóny vymazať jeden výsledok, bolo by to derby v Rimavskej Sobote. Domáci v ňom deklasovali súpera 8:1.

„Bol to zápas blbec. Súperovi vyšlo úplne všetko a nám absolútne nič. Chcel by som vymazať aj moje správanie sa na lavičke voči rozhodcom. Sám som si vedomý, že to musím zmeniť, nemalo by sa to stávať,“ uznal chlapsky.