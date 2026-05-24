Barážový hrdina sa v polčase pýtal dole. Tréner ho podržal a ligista sa zachránil

Ani na ôsmy pokus sa nepodarilo druholigistovi vybojovať postup do najvyššej súťaže cez baráž.
Druhý tím MONACObet ligy MFK Zvolen síce vyhral prvý zápas s KFC Komárno 1:0, v odvete však zvíťazilo Komárno s prehľadom 3:0.
Ondřej Rudzan dal v jednom zápase viac gólov ako za celú sezónu, hoci v polčase sa pýtal dole.
Cenné góly Rudzana
Komárňania majú za sebou pekelný mesiac. Prakticky každý týždeň hrali o holý život a napokon tie najdôležitejšie zápasy vyhrali.
Pred týždňom zdolali v nesmierne dramatickom zápase Tatran Prešov a vyhli sa tak priamemu zostupu. V odvete baráže potom nedali šancu Zvolenu.
„Dúfali sme, že prelomíme kliatbu druholigistov, ale nepodarilo sa,“ poznamenal po stretnutí Jakub Sylvestr, najlepší strelec druhej najvyššej súťaže, ktorý dal aj jediný gól prvého zápasu.
Pred Zvolenom vyhrali prvý zápas baráže štyri druholigové tímy, Skalica, Poprad, Prešov aj Petržalka, no ani jednému z nich to nestačilo na postup.
Komárno otvorilo skóre v 42. minúte, keď sa po štandardnej situácii presadil Ondřej Rudzan.
Český hráč dostal žltú kartu za faul už po deviatich minútach a aj preto sa obával vylúčenia.
„V polčase sa ma pýtal, či má ísť dole. Povedal som mu, že absolútne nie a som rád, že ostal na ihrisku,“ prezradil šťastný tréner Komárna Norbert Czibor.
Rudzan totiž v 49. minúte pridal svoj druhý gól, keď po ďalšej štandardke doklepol loptu do brány z bezprostrednej blízkosti.
„Bol som dosť vyhecovaný po prvom góle a mal som strach, aby som nedostal druhú žltú kartu. Tréner a chalani ma však podržali, že to zvládnem a pomôžem tímu až do konca,“ vravel hrdina zápasu.
27-ročný obranca za celú sezónu dal jeden gól, teraz v jednom z najdôležitejších zápasov hneď dva.
„Boli to veľmi cenné góly, som veľmi rád,“ prízvukoval hráč. V týchto dňoch prežíva intenzívne emócie: s manželkou čoskoro privítajú potomka.
„Je v deviatom mesiaci, tak aj preto som chcel, aby sme to už nenaťahovali, ale nakoniec sme hrali aj baráž. Som rád, že som tento dvojzápas stihol, že na mňa počkali,“ usmieval sa Rudzan.
Misia napokon úspešná
Obrovskú radosť mala celá komárňanská lavička na čele s trénerom Norbertom Cziborom, ktorý predtým pôsobil v klube ako asistent.
Mužstvo prevzal tri kolá pred koncom, keď po piatich prehrách po sebe skončil Mikuláš Radványi.
KFC hneď v prvom zápase pod jeho vedením vyhral v Trenčíne, hoci v 90. minúte inkasoval na 1:1, no v tretej minúte pridaného času rozhodol Ganbayar Ganbold.
Potom síce Komárno prehralo v Košiciach, no v poslednom kole nadstavby zdolalo Prešov najtesnejším rozdielom. Komárňania prežili klinickú smrť, lebo Prešov v samom závere vyrovnal, lenže gól neplatil pre ofsajd.
Domáci prežívali obrovské emócie, mnohí sa neubránili slzám, no KFC musel už o tri dni hrať vo Zvolene. Po prehre 0:1 ho čakal ďalší zápas o ligovú existenciu o ďalšie štyri dni.
„Najdôležitejšia bola regenerácia. V stredu sme mali regeneráciu, vo štvrtok sme sa rozhodovali, či nepôjdeme na tréningu do taktiky, ale zase sme si zvolili regeneráciu. V piatok sme opravili niektoré veci a v sobotu sme chvalabohu zvládli zápas,“ priblížil týždenný program Czibor.
Komárno malo náročné dni nielen tento týždeň, ale prakticky počas celej jari.
„Máme za sebou strašne ťažký a emotívny mesiac. Prístup chalanov však bol stále v poriadku, na tréningu aj v zápasoch,“ vyzdvihol tréner Czibor.
„V prvom polčase ešte prevládala nervozita, gól pred prestávkou bol veľmi dôležitý. Som rád, že sme splnili tú misiu, ktorú sme začali ešte s trénerom Radványim,“ zdôraznil.
Stretnutie definitívne uzavrel v 71. minúte Ganbayar Ganbold, ktorému nešťastne prihral do uličky zvolenský stopér Viktor Tóth.
Hostia mali aj smolu
Zvolenská rozprávka sa skončila pred bránami ligy. „Išli sme do zápasu s tým, aby sme rýchlo neinkasovali. Vedeli sme, že súper na nás vybehne, ale začiatok zápasu sme ustáli,“ vravel po stretnutí tréner Zvolena Dušan Tóth.
„To, čo sme si povedali, sme aj splnili, mohli sme byť trošku odvážnejší. Ale mali sme aj smolu,“ doplnil.
Z roka na rok sa potvrdzuje, že tím z nižšej súťaže môže zaskočiť favorita v jednom zápase, ale dvojzápasový formát baráže viac vyhovuje ligistovi.
„Súper mal veľkú kvalitu a to sa aj ukázalo. Rozdiel bol vidno najmä v sile na lopte a v sebavedomí,“ uznal aj Dušan Tóth.
Zvolen hral najvyššiu súťaž iba za slovenského štátu, za federálnych čias a v ére samostatnosti nikdy.
Teraz sa začína liga
KFC Komárno tri roky hral svoje domáce zápasy v cudzom prostredí. Najprv v druhej lige v Šali, potom strávil dve sezóny v najvyššej súťaži v Zlatých Moravciach.
Nový štadión v Komárne je však už hotový a hoci klub v prvom kole nedostal licenciu na ďalšiu sezónu, na sociálnych sieťach informoval, že ide iba o administratívne záležitosti. Klub sa voči rozhodnutiu licenčnej komisie odvolal.
Zasadnutie odvolacieho orgánu licenčného konania sa uskutoční budúcu stredu aj za prítomnosti zástupcu klubu.
„Teraz sa pre nás začína Niké liga, na novom štadióne, ktorý je fakt nádherný. Naši borci si to zaslúžia,“ vravel Norbert Czibor.
Prezident klubu Juraj Baráth naznačil, že klub by chcel, aby mladý kouč pokračoval pri mužstve, Czibor však o svojom ďalšom osude ešte s nikým nerokoval. „Teraz si chcem užiť tento moment,“ vyzdvihol.
30-ročný tréner nedávno ukončil štúdium UEFA Pro licencie a aj pri oslavách si berie inšpiráciu od svojho mentora Ivana Galáda. „Keď zachránil Trenčín, povedal, že pôjde na ryby. Ja som poľovník, nie rybár, takže si sadnem na posed,“ smial sa Czibor.