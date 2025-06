Hrozí im zostup z piateho miesta. Treťoligista sa nevzdáva, verí, že sa nájde riešenie

BRATISLAVA. Minulý víkend sa skončila sezóna v oboch skupinách tretej najvyššej súťaže. Víťazom III. ligy Východ sa stala Slávia TU Košice, v III. lige Západ triumfovala Sereď. V sobotu si tímy z druhého miesta, MFK Snina a OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom zahrajú kvalifikačné stretnutie o postup do druhej najvyššej súťaže. Na Východe sa na poslednom mieste umiestnil Partizán Bardejov, na Západe obsadil poslednú priečku Krásno nad Kysucou. Oba tímy zostúpili.

Reorganizačná anomália Pre blížiacu sa reorganizáciu však hrozí zostup aj mužstvu, ktoré sa umiestnilo na piatom mieste III. lige Západ. Je ním FC Žolík Malacky.

Od novej sezóny 2025/2026 bude mať tretia liga tri skupiny, Západ, Stred a Východ a budú do nich zaradené aj novovytvorené B-tímy ligových mužstiev, respektíve klubov so štatútom akadémie. Podľa informácií o reorganizácii má mať novovytvorená skupina Západ 16 účastníkov a z toho 12 zo Západoslovenského futbalového zväzu a 4 z Bratislavského futbalového zväzu.

V práve ukončenej sezóne figurovali v skupine Západ tri kluby z BFZ. Inter Bratislava skončil tretí, Rača štvrtá a Malacky piate. K nim sa pridá víťaz IV. ligy BFZ MŠK Senec. Záväzný záujem o vytvorenie B-mužstva avizovala aj Petržalka, ktorá na to má nárok ako klub so štatútom akadémie.

To znamená, že ak sa nezmenia kvóty pre jednotlivé regióny, najhoršie umiestnený klub z BFZ by mal zostúpiť. Bola by to veľká anomália, lebo Malacky pritom získali dvojnásobne viac bodov ako predposledný tím súťaže, OK Častkovce, ktorý sa zachránil vďaka výbornému finišu sezóny.

Hľadajú podporu, kde sa dá Funkcionári Malaciek sa však nemienia vzdávať a veria, že sa nájde riešenie. „Podali sme si prihlášky do III. ligy Západ aj do Slovnaft Cupu. Informovali sme o tom aj všetkých kompetentných na Slovenskom futbalovom zväze,“ povedal pre Sportnet František Hlavatý z FC Žolík Malacky. Uzávierka prihlášok do všetkých súťaží SFZ je 12. júna o 23:59. Na zloženie III. ligy Západ bude mať vplyv aj sobotňajší zápas o postup do II. ligy. Ak v ňom uspeje Lehota pod Vtáčnikom, uvoľní jedno miesto v tretej lige Západ.

Ktoré kluby by tak účinkovali v novovytvorenej skupine Západ? Petržalka B, Dunajská Streda B, Komárno B, Trenčín B (všetky tieto kluby vo februári avizovali záujem prihlásiť B-tím do tretej ligy), Inter Bratislava, Rača, Šaľa, Myjava, Nové Zámky, Beluša, Galanta, Veľké Ludince, Častkovce (súčasní treťoligisti), Senec (víťaz IV. ligy Bratislava) a víťaz IV. ligy Západ (tam sa ešte o prvenstve nerozhodlo). To je 15 mužstiev, s Malackami by teda mal súťaž 16 účastníkov, akurát 5 z nich bolo z BFZ a 11 zo ZsFZ. Ak by Lehota pod Vtáčnikom nepostúpila, do úvahy prichádza aj rozšírenie súťaže. Slovenský futbalový zväz už aj v uplynulej sezóne spravil precedens, keď III. liga Západ mala 17 účastníkov. „Cítime skrivodlivosť, je pre nás nepredstaviteľné, aby sme vypadávali z piateho miesta. Hľadáme podporu kde sa dá, aby sme pre Malacky zachránili tretiu ligu. V klube momentálne žijeme v neistote. Bolo tak aj v závere súťaže, keď nikto nevedel čo bude,“ vravel funkcionár.

„Napriek situácii, ktorá hrozí, vedenie klubu pripravuje letnú prípravu. Prebehnú určité zmeny v kádri aj realizačnom tíme. Sú už dohodnuté prípravné zápasy s 1. FC Slovácko B, Mosonmagyaróvári TE a generálka doma s mužstvom Csornai SE,“ podčiarkol František Hlavatý. „Existuje jednoduché riešenie, navrhujeme to Slovenskému futbalovému zväzu a to rozšíriť súťaž na 17 mužstiev ako bolo v minulej sezóne, respektíve na 18 mužstiev ak bude potrebné. V tomto riešení nás podporujú aj funkcionári iných mužstiev už zaradených do tretej ligy Západ,“ dodal na záver. Konečná tabuľka III. ligy Západ