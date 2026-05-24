Treťoligista vyhral na jar prvýkrát vonku. Viedol už o tri góly, v závere však tŕpol

Hostia už viedli 3:0, no domácich vrátil do zápasu pokutový kop a napokon zdramatizovali záver.
Pri poslednej štandardke išiel do šestnástky súpera aj domáci brankár, aj sa dostal k lopte, no gól z toho nebol.
Aj preto napokon v 25. kole III. ligy stred vyhral MŠK Rimavská Sobota na pôde TJ Tatran Oravské Veselé 3:2.
Dva góly Ferleťáka
Pre Soboťanov to bolo prvé víťazstvo na ihriskách súperov na jar, zároveň po prvý raz v jarnej časti vyhrali dva zápasy po sebe.
Úvod zápasu pritom patril domácim. „Mali sme dve čisté šance v prvej a tretej minúte, kým súper skúsene počkal na príležitosť,“ vravel pre Sportnet tréner Oravského Veselého Vladimír Škuta.
V závere polčasu hosťom vyšli dve rýchle akcie. Pri oboch zabehol za obranu Ján Ferleťák. Pri prvej akcii mu prihral Csaba Juhász, následne Matheus Saturnino Matos.
23-ročný pravý krídelník nezaváhal ani v jednom prípade a tak hostia vyhrávali 2:0.
„Boli to dve podobné situácie. Defenzíve akurát vystupovala a ja som zabiehal za nich. Dostal som výborné lopty.
Bolo to v podstate jednoduché,“ smial sa strelec, ktorý v tejto sezóne dal sedem gólov.
„Hralo sa na ťažkom a tvrdom teréne. Prvých tridsať minút sme sa hľadali, ale potom sme dali góly. Potom sme si to skomplikovali, to je naša špecialita. Hlavné je, že máme tri body,“ uviedol Ferleťák.
Brankár sa dostal k lopte, ale...
V druhom polčase najmladší hráč Soboťanov Nikolas Vaculčiak výborne vysunul Robsona Juniora a brazílsky legionár samostatný nájazd od polovice ihriska premenil na tretí gól hostí.
Zápas mohol definitívne uzavrieť Csaba Juhász, no z ideálnej pozície napálil do brvna.
V domácej ofenzíve bol veľmi nebezpečný Piotr Straczek, ale brankára Daniela Kotríka prekonal až z pokutového kopu pätnásť minút pred koncom.
Keď sa šesť minút pred koncom zápasu presadil aj striedajúci Lukasz Gajda a znížil na 2:3, všetko bol zrazu opäť otvorené.
Pri poslednej štandardke išiel hore aj brankár Erik Feriančík. „Paradoxne sa aj dostal k odrazenej lopte, mal ju na ľavačke a on je ľavák… No asi mu zle skočila, tak ju nevedel lepšie vrátiť. Škoda,“ opísal záver zápasu tréner domácich.
„Súper mal nebezpečných hráčov do brejkových situácií a dal z piatich šancí tri góly, ale také šance, čo sme mali my, treba premeniť. Zápas by možno vyzeral úplne ináč,“ skonštatoval Škuta.
Mladý hráč nesklamal
„Prvých 30 minút sme nemali možnosti, Csaba Juhász na ľavej strane veľmi nedostával lopty. Preto som mu povedal, aby chodil častejšie do stredu a potom sa nám začali otvárať priestory,“ vravel športový riaditeľ a tréner Rimavskej Soboty Jozef Pisár.
„Škoda, že sme nepremenili ďalšie šance, mohli sme vyhrávať už 5:0 a bol by koniec,“ doplnil.
„V druhom polčase chytil náš brankár Kotrík čistý gól, som spokojný s jeho výkonom. Peťo Petrán vyhral množstvo súbojov. Hrali sme jednoducho, bol to dobrý tímový výkon na tomto malom ihrisku,“ zdôraznil Pisár.
V základnej zostave znovu dostal šancu vekom ešte dorastenec Nikolas Vaculčiak. „Zase nesklamal, je to šikovný domáci hráč. Pred tretím gólom získal loptu a skvele prihral Robsonovi,“ vyzdvihol tréner.
Šance treba premeniť
Do konca súťaže ostáva len jedno kolo a už je isté, že Oravské Veselé ako nováčik obsadí 11. pozíciu.
„Väčšinu zápasov sme prehrali o gól. Chceli sme vždy hrať kombinačný futbal, aj sme si šance vypracovali, ale nepremenili sme ich. Mohli sme skončiť aj lepšie, lebo sme hrali vyrovnané zápasy s mužstvami zo špicu tabuľky, s Námestovom, Fiľakovom či béčkom Banskej Bystrice,“ zhodnotil sezónu Vladimír Škuta.
Oravské Veselé v sezónach 2022/2023 a 2023/2024 hral tretiu ligu Východ. Do posledného ročníka pred reorganizáciou sa neprihlásila, rok strávil v IV. lige Stred, z ktorej postúpil ako jeden z trojice nováčikov.
„Tretia liga Východ mala lepšiu kvalitu, boli tam kvalitnejší súperi a hráči, ktorí, hrávali ligu a druhú ligu. Chodili aj diváci,“ poznamenal Škuta.
Vtedy bolo Oravské Veselé farmou Ružomberka a neskôr Liptovského Mikulášu. „Prišli rozdieloví hráči. Nechcem povedať, že títo hráči nemajú kvalitu, ale je to o premieňaní šancí,“ zdôraznil kouč domácich.