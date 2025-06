Postup im unikol o menej ako vlások. Ani sa nedá opísať, ako to bolí, vravel tréner

ZVOLEN. Takmer celú jar išli ako píla. Zo štvrtého miesta po jeseni sa výbornou šnúrou desiatich víťazstiev v rade vyšvihli na druhú priečku. Futbalisti MFK Snina majú za sebou skvelú sezónu v tretej lige Východ, momentálne však prežívajú bolesť a rozčarovanie. V kvalifikačnom stretnutí o postup do MONACObet ligy s OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom mali po bezgólovej remíze v penaltovom rozstrele mečbal, no napokon im ostali oči pre plač.

Dve veľké šance v úvode Súboj medzi dvoma tímami z druhých miest dvoch skupín tretej ligy sa hral na jeden zápas. Takéto „finálové“ stretnutia sú vždy kruté. Radovať sa môže vždy len jeden, aj keď za výkon by si nezaslúžil prehru ani ten druhý.

Pred zápasom mnohí považovali Sninu za favorita. V jarnej časti predvádzala dobrý futbal a hoci posledné dva ligové duely prehrala, boli to stretnutia, v ktorých už o nič nešlo. Lehota pod Vtáčnikom naopak bola tri kolá pred koncom na čele tabuľky, no o prvé miesto prišla v závere nečakanými zaváhaniami. Navyše jej chýbali kľúčoví hráči, medzi nimi aj najlepší strelec súťaže Filip Škrteľ.

Ak by Snina na neutrálnej pôde vo Zvolene vyhrávala po piatich minútach 2:0, nikto by nemohol namietať. Pri veľkej príležitosti Tomáša Kroku sa však vyznamenal brankár Lehoty Mathew Yakubu a Vinícius trafil krásnym lobom brvno. „Začali sme dobre, prvých pätnásť-dvadsať minút bolo dobrých. Mali sme dve dobré príležitosti na skórovanie. Ak v takom zápase neotvoríte skóre, potom je to ťažké,“ vravel tréner Sniny René Kočan.

Kapitán sa zranil Snina v ére samostatnosti ešte nikdy nehrala druhú najvyššiu súťaž. Hráči si uvedomovali, o čo bojujú. „Druhá časť prvého polčasu nebola z našej strany dobrá. Lehota ukázala kvalitu. My sme to trochu zle bránili, ale v polčase sme si povedali, čo robiť inak a v druhom polčase sme už nemali také problémy,“ doplnil kouč Sniny. Jeho mužstvo od 26. minúty hralo bez zraneného kapitána Tomáša Ilinja, ktorý hrá v strede obrany. „Celú sezónu ťahajú jedenásti-dvanásti hráči, takže to zranenie dosť ovplyvnilo hru. Zmenilo to našu výstavbu, vzadu nebola taká istota, museli sme improvizovať. Hral tam aj Mateus De Oliveira, lebo už sme nemali obrancov,“ vysvetľoval. „Chlapci to zvládli dobre, je pozitívne, že sme gól nedostali, ale zase sme ho ani nedali,“ doplnil.

V závere druhého polčasu mal zopár dobrých riešení Erik Pačinda, ktorý počas sezóny viackrát pomohol svojmu mužstvu práve v záveroch zápasov. Tentoraz však ani on nedokázal prekonať Yakubua. „Nebol to náš ideálny výkon. Hráči mali v hlavách, že je to jeden dôležitý zápas. Chápem to, ale malo to skončiť inak,“ povzdychol si Kočan.

Penaltová dráma V riadnom hracom čase ani v predĺžení diváci gól nevideli. Nasledoval penaltový rozstrel. Snina to v ňom mala dobre rozohraté. Prví štyria hráči – Erik Pačinda, Jozef-Šimon Turik, Tomáš Kroka a Godwords Amedome – svoju jedenástku premenili.

Keďže z mužstva Lehoty pod Vtáčnikom nedal najlepší hráč na ihrisku Lukman Ayumide Mudasiru, pred piatym pokutovým kopom východniarov bola situácia jasná. Ak by Marián Pásztor dal, Snina by postúpila do druhej ligy. „Niektorých exekútorov sme mali určených, ale toho piateho nie. Nechcem povedať, že si chlapci neverili, ale po predĺžení ísť ešte kopať penaltu je strašne ťažké,“ vravel tréner Kočan. Strelu stopéra Pásztora brankár Yakubu vyrazil a udržal tak v Lehotu v hre. „Na piatu penaltu mal ísť Majo Pásztor alebo Dávid Škutka. Rozhodli sa tak ako sa rozhodli. Žiaľ, nevyšlo to,“ skonštatoval tréner Sniny.

Stále však nebolo ešte rozhodnuté, rozstrel pokračoval. Adam Kňaze z Lehoty premenil a zo Sniny sa za loptu postavil Mateus De Oliveira Silva. „Tlak už bol väčší a eufória bola na strane Lehoty. Ich to vzpružilo a nás to dalo dole,“ poznamenal tréner. VIDEO: Yakubu chytá penaltu Mateusa De Oliveiru Silvu

Brankár Lehoty vystihol aj smer tejto strely a nakoniec mohla oslavovať Lehota pod Vtáčnikom. Kým sa tím zo skupiny Západ radoval so svojimi fanúšikmi, hráči Sniny schádzali z ihriska so slzami v očiach. „Sme extrémne sklamaní. Ani sa nedá opísať, ako to bolí,“ priznal tréner.

Erik Pačinda v zápase o postup do MONACObet ligy Snina - Lehota pod Vtáčnikom. (Zdroj: Facebook / OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, Autor: Ľ. Šesták)

Ostávajú v tretej lige Jeden jediný zápas rozhodol o tom, že celoročné snaženie Sniny vyšlo nazmar. „Investovali sme strašne veľa síl a energie do niečoho, čo nevyšlo. Ja by som však neskladal zbrane. Je na čom stavať, je na čom robiť. Druhé miesto v tabuľke je skvelé. Momentálne sme však sklamaní, strašne to bolí, lebo nám ani vlások nechýbal, aby sme postúpili,“ vravel Kočan.