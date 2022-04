Nevídaný zápas. Šéf klubu chcel hráčov vyhodiť, potom hovoril o zázraku

Keď favorizovaní hostia šli v 57. minúte do dvojgólového vedenia, zdalo sa byť všetko jasné. Premenenej penalte totiž predchádzalo už druhé vylúčenie v tíme domácich.

BELÁ NAD CIROCHOU. Bol to málovídaný duel. Doslova raritný. V 22. kole IV. ligy Sever VsFZ na seba narazili Belá nad Cirochou a Záhradné.

Niečo také nikdy nezažil

„Bol to zázrak. Inak to neviem nazvať,“ okomentoval dianie na trávniku predseda TJ Slovan Belá nad Cirochou Dušan Hančarik. „Mám 57 a futbal som hrával do 39. roku života, ale niečo také som nikdy nezažil,“ priznal.

V čase, kedy domáci tím inkasoval druhý gól sa zdalo, že jeho vyhliadky na úspech sú mizivé. Šéfovi klubu vírilo hlavou kadečo.

„Priznám sa, v tej chvíli som chcel všetkých hráčov vyhodiť. Mal som chuť im oznámiť, nech už viac nechodia,“ pobavene hovoril s odstupom niekoľkých hodín.

Pohľad na súpisku Belej nad Cirochou fanúšikov regionálneho futbalu na východe Slovenska určite zaujme. V kádri sa nachádza množstvo hráčov, ktorí v nedávnej minulosti hrávali tretiu ligu za susednú Sninu.