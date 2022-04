V Petržalke odohrali šialený zápas. Tréner taký nezažil ani pri žiakoch

Historický výsledok

"Som fanúšikom Petržalky štyridsať rokov a ešte nikdy sa nestalo, aby doma dostala osem gólov," hneval sa na sociálnej sieti jeden z fanúšikov. Pridali sa však aj povzbudivé reakcie.

Domáci futbalisti mali obrovskú smolu. Hoci dali tri góly, pričom najmä ten posledný od Jakuba Hronca patril medzi výstavné, inkasovali až osem. A to navyše proti oslabenému súperovi ešte prežili nepriamy kop zo šiestich metrov.

Asi nikto sa po zápase nevedel vžiť do ich kože. "Tie pocity boli veľmi zlé. Hlavne, ak sme mali o hráča viac a aj tak sme nedokázali byť kompaktnejší a nepúšťať súpera do šancí. Chlapci dali tri góly, chceli so zápasom niečo spraviť. Ale nastal opak, spravili sme veľké chyby a súper všetky trestal," hodnotil deň po zápase tréner Petržalky Mário Auxt.