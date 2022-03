Favorit začal jar šokujúco. Jeho apetít si odskákal tím s desiatimi hráčmi

Funkcionári nezaháľali ani v zime, do tímu pribudli legionári z Brazílie a Francúzska. O to väčším šokom boli úvodné tri zápasy po prestávke.

„Nezvládli sme to v hlavách a situáciu možno trochu podcenili. Mali sme len 17-ročného brankára, ktorému ešte chýbajú skúsenosti, avšak viniť ho za nič nemôžeme. Hráči, ktorí to mali zobrať na seba, tak neurobili,“ hodnotí spätne staroľubovniansky kouč.

O týždeň neskôr to bolo ešte horšie. Ďalšiu domácu prehru nečakal snáď nik. „Hráči sa z chýb nepoučili ani proti Župčanom. Asi sme si mysleli, že to príde samo. Bola to hanba, prvý s posledným by prehrať nemal,“ priznal Kukulský.

Potom prišiel duel, v ktorom už bol pomer síl rozložený o čosi inak. Medzilaborce atakujú čelo tabuľky a aj po reorganizácii si chcú vydobyť štvrtoligovú miestenku.

„V Medzilaborciach to bol vyrovnaný zápas. Súper ťažil zo štandardiek, z ktorých nám dal gól. Oba tímy trafili žrď, zápasu by možno viac svedčala remíza. Rozhodla väčšia energia a túžba po víťazstve domácich,“ poznamenal Kukulský.