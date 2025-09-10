Hráči boli hotoví, tréner nespal. Pohár si chceli užiť, no dostali nakladačku

KALINOVO. Futbalisti TJ Baník Kalinovo zažili vlani výnimočnú pohárovú púť: vyradili druholigové Pohronie a poriadne potrápili vtedy ešte ligovú Banskú Bystricu.
Podobný zážitok v aktuálnej sezóne treťoligista nezopakoval. V 3. kole Slovnaft Cupu prehral doma s ViOnom Zlaté Moravce vysoko 0:7.
Boj s nedostatkom síl
„Vedel som, že to bude náročné, ale neočakával som, že dostaneme sedmičku. Výsledok je hrozivý, v noci som poriadne nespal,“ priznal deň po zápase tréner Kalinova Michal Karásek.
V prvom polčase sa ešte jeho mužstvu celkom darilo brániť v bloku, inkasovalo iba raz, z pokutového kopu sa presadil Levan Nonikashvili.
„Nedostávali sme sa do brejkových situácií, ale ku koncu polčasu sme mali dva rohy. Cítime menšiu krivdu, lebo podľa nás súperov hráč mal ruku, ale nebola odpískaná penalta,“ vravel Karásek.
V druhom polčase chceli domáci pokračovať v bloku, čakať na prípadnú štandardku či brejk.
V dvadsaťminútovom úseku medzi 55. a 75. minútou však dali Zlaté Moravce šesť gólov.
Znovu skóroval Nonikashvili, gól dal Matěj Helebrand, Adam Pudil dal hetrik a po vylúčení Samuela Jenata premenil ďalšiu penaltu Marek Kuzma.
„Bolo po zápase, aj po chuti bojovať,“ vravel s trpkosťou v hlase domáci kouč.
„Robíme Slovnaft Cup kvôli tomu, aby si to chalani užili. Aby hrali zápas s druholigistom či možno s prvoligistom. Moji chalani si to však tentoraz vôbec neužili, bol to boj s vlastným nedostatkom síl,“ prízvukoval tréner.
Nešťastné načasovanie
Zápas sa hral iba 48 hodín po nedeľňajšom majstrovskom futbalovom zápase s rezervou Banskej Bystrice.
Keďže Dukla cestovala do Kalinova so siedmimi hráčmi z áčka, dá sa povedať, že Kalinovčania sa za tri dni dvakrát stretli prakticky s druholigistom.
V nedeľu sa zrodila remíza 1:1, stála však domácich mnoho síl.
„Chalani boli unavení, s Duklou sme odohrali veľmi náročný zápas na behanie. Keď som volal s hráčmi v pondelok, vraveli, že sa necítia ani zďaleka ideálne,“ poznamenal Karásek.
Na druhej strane, hostia prišli oddýchnutí, ich zápas 7. kola MONACObet ligy s Malženicami bol odložený na neskorší termín.
„V polčase mi hlásili chalani, že sú hotoví,“ vravel domáci tréner.
Otázka je, či Kalinovo nemohlo zvoliť lepší termín zápasu, keďže cez víkend je v III. lige Stred a Východ prestávka.
Oficiálny hrací deň tretieho kola pohára je pritom 24. september.
„Chceli sme to odohrať buď cez víkend, alebo v tom týždni od 15. septembra. Súper však vtedy nechcel hrať. Neviem, prečo sa napokon dohodli na takom nešťastnom termíne,“ povzdychol si tréner.
Načasovanie zápasu bolo vyslovene zlé. Trénerovi preto ani neukázal reálny rozdiel medzi dvoma tímami.
„Chcel by som takýto zápas vidieť, ak by sme mali aspoň štyri-päť dní na oddych po majstrovskom zápase. Vtedy by nám to nastavilo zrkadlo, takto to nie je žiadne zrkadlo. Nič to však nemení na tom, že 0:7 je hrozivý výsledok,“ skonštatoval Karásek.
Čaká ich derby
Kalinovo získalo v šiestich zápasoch III. ligy Stred 10 bodov a patrí mu ôsma priečka tabuľky.
Po stretnutí s Banskou Bystricou B bol tréner Karásek veľmi spokojný. „Bodaj by takýchto duelov v lige bolo čo najviac,“ vravel vtedy.
„Bol to naozaj tempozápas, musel sa páčiť divákom, aj mne sa veľmi páčil. Ale už nikto nesleduje to, čo bolo s Duklou, ale to, čo bolo včera v pohári. Taký je futbalový život,“ podčiarkol kouč Kalinova.
„Nikomu nemôžem nič vyčítať, že by to odflákal, že by do toho nedal maximum. Určite sa však dalo predísť pozičným chybám,“ doplnil.
Jeho mužstvo sa v najbližšom ligovom kole stretne v malom novohradskom derby s Lučencom.
„Teraz si trochu oddýchneme a budúci týždeň sa začneme pripravovať na Lučenec,“ uzavrel Michal Karásek.