Nedostali ani gól. Šahy, Slovan? Na každého ideme s rovnakou taktikou, vraví tréner

TRSTICE. Do pohárovej súťaže Slovnaft Cup vstupuje väčšina klubov s jasným cieľom – dotiahnuť na svoj štadión zástupcu Niké ligy.
Najväčším lákadlom je tradične Slovan Bratislava, úradujúci majster a najslávnejší slovenský klub.
Proti Slovanu chcú viac
Ako prvý amatérsky klub tohto ročníka bude majstra hostiť líder piatej ligy JV ZsFZ - FC NÁDSZEG Trstice.
„Momentálne prežívame veľký ošiaľ. Šesť zápasov v našej súťaži sme vyhrali, nedostali sme ani gól, takže nálada je skvelá,“ pre Sportnet povedal tréner FC NÁDSZEG Trstice Kristián Molnár.
Obec s 3 800 obyvateľmi z okresu Galanta privíta Slovan v stredu 10. septembra o 16:30 h.
„Pred mesiacom sme si vraveli, že keď dáme gól a nedostaneme viac ako štyri, budeme spokojní.
Po skvelom štarte do ročníka však chceme viac. Veríme, že Slovan minimálne potrápime,“ dodal.
Slabšia výkonnosť nič neznamená
Tréner Slovana Vladimír Weiss sa v Trsticiach bude musieť zaobísť bez reprezentantov. I tak bude slovenský šampión obrovský favorit.
„Možno neprídu v plnej sile, ale nemáme veľké oči. Skúsime ich však zaskočiť.
Verím, že pri troche šťastia to bude zaujímavý súboj,“ praje si.
Slovan je aktuálne na piatej pozícii Niké ligy. Mrzieť ho môžu straty bodov za remízy v Prešove a Michalovciach.
„Nie sú v najlepšej psychickej forme, ale oni hrajú Niké ligu a my sme amatéri. A to sa nedá porovnávať.
Ich slabšia výkonnosť veľa neznamená a u nás budú jasný adept na víťazstvo,“ tvrdí.
Slovanisti odchádzali spokojní
V piatok prišli do Trstíc štyria členovia realizačného tímu Slovana. Odchádzali spokojní.
„Povedali nám, že niektoré ligové kluby nemajú tak kvalitný trávnik.
Dá sa povedať, že ihrisko bude hrať proti nám, pretože my nemáme štadión ako niektoré dediny. Na druhej strane, aj my sme však doma zvyknutí, preto budeme hrať svoju hru.
Či sú to Šahy, Štúrovo alebo Slovan, na každého ideme s rovnakou taktikou. A určite neupustíme od svojho ofenzívneho štýlu.
I keď možno nebudeme mať toľko loptu, chceme Slovan prekvapiť,“ prezradil.
Od hráčov očakáva, že budú hrať na hranici svojich možností.
„Budeme bojovať a Slovanu nič nedarujeme. Chceme hrať tvrdo, agresívne, ale samozrejme fair play. Určite nikoho nebudeme kopať,“ dodal.
Penalty trénovať nebudú
V utorok čaká Trstice posledný tréning pred veľkým sviatkom. Trénovať budú ako obvykle.
„Či budeme kopať penalty? Nie. A na čo? Premeniť penaltu na tréningu a proti Slovanu je niečo diametrálne odlišné,“ tvrdí.
V minulosti hostili Trstice v pohári Sereď či Komárno. So Skalicou prehrali až na pokutové kopy.
„Nechcem nikoho uraziť, ale Skalica nie je Slovan.
Ani proti Slovanu však nebudeme brániť a zostaneme verní nášmu ofenzívnemu štýlu. Budeme napádať a pokúsime sa o senzáciu,“ uzavrel tréner FC NÁDSZEG Trstice Kristián Molnár.