Amatéri prekvapili aj vlastného kouča. Vyradili tím svojho extrénera, tešia sa na ligistu

„Vedeli sme, že nemôžeme pustiť Pohronie do hry. Keby sme priestorovo bránili, asi by nás prevalcovali. Preto sme chceli ísť do vysokého napádania, aby sme nepustili súpera do komfortnej zóny. Darilo sa nám to, aj na moje prekvapenie, lebo tempo zápasu bolo vysoké, ale vydržali sme to,“ uviedol tréner Kalinova Michal Karásek.

V obci s dvetisíc obyvateľmi sa však pred začiatkom aktuálnej sezóny rozhodli ísť inou cestou. S Podbrezovou už nespolupracujú, vsadili len na vlastných hráčov. Trénerom sa stal muž, ktorý predtým pôsobil v piatej lige v Tomášovciach. Teraz dosiahol asi najväčší úspech svojej doterajšej trénerskej kariéry. „Po prestávke som sa obával toho, že predsa len sme amatérske mužstvo proti profesionálnemu, odídeme kondične a súper sa dostane do hry. Na moje prekvapenie, aj keď mali hostia viac loptu, nevypracovali si veľkú šancu. Boli to skôr nakopávané lopty za našu obranu a to sme zvládli,“ zhodnotil dianie na trávniku kouč Kalinova.

Nezľakli sa kvality Domácich poslal do vedenia v 50. minúte Dominik Iboš. „Dalo sa čakať, že príde kvalita do našej obce, ale nezľakli sme sa,“ vyhlásil. „Rozhodoval som sa, či to vystrelím z prvej, alebo si to preberiem. Nakoniec som si loptu prebral, už som nerozmýšľal, len som to kopol a padlo to tam. Bola to neopísateľná emócia,“ opísal svoj presný zásah futbalista, ktorý pracuje ako policajt. „Vyšlo to tak, že práve v deň zápasu som mal voľno. V utorok som dal gól a v stredu slúžim,“ smial sa strelec.

Víťazstvo treťoligistu definitívne poistil z pokutového kopu gruzínsky legionár Gocha Tchania. Keď ho premenil, domáca lavička jasala. Už všetci vedeli, že onedlho v osemfinále privítajú na malebnom ihrisku v tieni smrekov a gaštanov banskobystrickú Duklu. „Je pre mňa neuveriteľné, že sme zvládli takéto ťažké stretnutie. Veľmi sa teším, že mužstvo, ktoré sme iba v lete dali dokopy, dokázalo odohrať takýto kvalitný zápas,“ vyzdvihol tréner Karásek.

Aby nebol debakel „Fyzická pripravenosť hráčov hostí je na inej úrovni, oni majú aj šesť-sedem tréningov za týždeň a my trénujeme tri-štyrikrát. Pocítili sme to, bolo to aj vidno v ich rýchlosti. V závere nás trochu aj zatlačili,“ vravel Dominik Iboš. Pred zápasom posielal tréner Karásek svoj tím na trávnik s tým, aby sa snažili čo najdlhšie udržať bezgólový stav. „Aby sa nestalo niečo také, ako pred niekoľkými rokmi, keď Kalinovo tu prehralo s Dunajskou Stredou 10:1. Človek sa bojí toho, aby po nejakom jednom góle či dvom sa mužstvo nerozpadlo a neprehralo vysokým rozdielom,“ prezradil kouč Kalinova.

V lete nikto nevedel odhadnúť, ako obstojí nové mužstvo Kalinova v III. lige Východ. Momentálne je na siedmom mieste III. ligy Východ, má na konte 10 bodov. V nedeľu ho čaká derby s Lučencom. „Je ťažké zopakovať dva takéto výkony za týždeň pre amatérsky tím. Mám rešpekt pred Lučencom, ale ak budeme mať takéto nastavenie, verím tomu, že sme schopní to zvládnuť,“ vyhlásil Michal Karásek.

Herne najslabší zápas Matej Čobik Ferčik odviedol v Kalinove v predchádzajúcich dvoch sezónach veľký kus roboty. Teraz sa vrátil ako tréner súpera. „ Mám to tu rád, ale dokážem sa odosobniť,“ uviedol tréner Pohronia. Po nečakanom vypadnutí bol pochopiteľne sklamaný. „Bol to herne náš najslabší zápas. Mali sme príliš veľa strát, chýbal nám pohyb. Bolo to z našej strany veľmi zlé,“ povedal po zápase otvorene kouč druholigistu. Pohronie je v MONACObet lige na šiestom mieste a má druhú najlepšiu ofenzívu. V deviatich zápasoch dalo 18 gólov, viac zaznamenal iba líder z Prešova. V Kalinove však vyšlo strelecky naprázdno.