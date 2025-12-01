Pre koho robíme mládežnícky futbal, pýtajú sa východniari. Zväz reaguje na termíny zápasov

V uplynulých dňoch sa v mládežníckom futbale objavila téma, ktorá vyvolala diskusiu medzi trénermi, funkcionármi aj rodičmi.
Išlo o dohrávaný zápas 1. ligy mladších žiakov U13/U12 medzi Vranovom nad Topľou a Popradom.
Zápas mal byť odohraný 26. októbra, no kluby požiadali o preloženie. Nový termín sa stanovil na 22. november, avšak nastal nečakaný problém.
Kvôli snehu sa menili plány
Intenzívne sneženie zapríčinilo nielen rizikovú cestu na zápas, ale aj nevyhovujúci terén, na ktorom by žiaci museli zápas odohrať.
Ako je uvedené v statuse jedného z trénerov Popradu, išlo hlavne o bezpečnosť detí.
„Veď čo by mali deti z futbalu na snehu a kto by si zobral na zodpovednosť posadiť do autobusu 40 detí, keď je na každom kroku dopravná nehoda?“ stálo v príspevku, ktorý sa šíril na sociálnych sieťach.
Vranovčania kontaktovali Slovenský futbalový zväz a oboznámili ich so situáciou, ktorá nastala.
Žiadali o preloženie zápasu na jarný termín. Táto žiadosť však nebola akceptovaná.
SFZ nariadil zápas odohrať do konca tohto kalendárneho roka a preto sa zvolil termín 30. 11. 2025.
SFZ im vyšiel v ústrety
Podľa hovorcu SFZ Juraja Čurného sa aj termín 22. november stanovoval na žiadosť oboch klubov: „Zápasy U13/U12 medzi Vranovom a Popradom sa pôvodne mali odohrať už 26.10. Kluby požiadali o preloženie na termín po skončení jesennej časti, konkrétne na 22.11., v čom im Oddelenie riadenia súťaží SFZ vyšlo v ústrety.“
Zväz zároveň pripomenul, že podľa Súťažného poriadku by sa dohrávky mali uskutočniť do 14 dní od pôvodného termínu.
V tomto prípade však zväz akceptoval požiadavku klubov, keďže zápasy počas pracovných dní bývajú pre školopovinné deti problematické.
Kritici rozhodnutia, medzi nimi aj funkcionári z dotknutého klubu, upozorňujú, že aj keď sú pravidlá jasné, počasie, doprava a najmä vek detí musia byť dôležitými faktormi.
V statuse tréneri pripomenuli: ,,Na zápasy tejto súťaže nie sú delegovaní rozhodcovia – pískame si to sami a taktiež zapisujeme výsledky. Čo by sa stalo, ak by sme to odohrali na jar? Nenaruší sa žiadna regulárnosť súťaží. Priestor by na to bol a zúčastnené strany súhlasili. Len podotýkam, že 3. liga mužov skupiny východ odohrala posledný zápas 1.novembra.“
Február by nebol lepší
Prečo by sa teda mal zápas žiakov odohrať do konca tohto roka?
„Platí zásada, že jesenná časť súťaže by sa mala dohrať na jeseň, v krajnom prípade pred začiatkom jarnej časti. Keďže tá začína 7.3.2026, možný budúcoročný termín 28.2. je z hľadiska počasia rovnako rizikový ako 30.11., čo je (druhý preložený) termín, na ktorom sa napokon dohodli samotné kluby,“ uviedol Juraj Čurný.
Dilema sa teda netýka len jedného zápasu, ale širšej otázky. Má byť prvoradým cieľom mládežníckeho futbalu odohratie zápasov za akýchkoľvek podmienok, alebo bezpečnosť a rozvoj detí?
Zápasy napokon odohrali v náhradnom termíne koncom novembra. V kategórii U13 zdolal zvíťazil Vranov nad Popradom vysoko 15:1.
Spor však poukázal na to, že je potrebné zlepšiť komunikáciu medzi zväzom a klubmi a ujasniť si, aké hodnoty by mali byť v mládežníckom futbale na prvom mieste.
Za prehodnotenie stojí aj úprava začiatku jesennej časti súťaže. Túto sezónu sa prvé kolo odohralo 16. augusta a preto je možné zvážiť posunutie začiatku súťaže o 2-3 týždne skôr.
Takto by sa mohlo predísť zlému a chladnému počasiu, v ktorom musia mládežnícke kategórie odohrať svoje zápasy.